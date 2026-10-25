NB I: egy félidő után három góllal vezet a Ferencváros az örökrangadón

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 3–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Groupama Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Rúsz

Ferencváros: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Mariano Gómez, Cadu – Maiga – Zachariassen, Madarász, Corbu, Birmancsevics – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs

MTK: Varga B. – Armalas, Radic, Beriasvili (Varju, 40.), Mikolay – Kata, Zeljkovic – Jurek, Zubor, Komáromi – Kerezsi. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Maiga (15., 20.), Yusuf (17.)

Sárga lap: Maiga (5.)

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Érdekességek a mérkőzés előtt:

♦ Valamennyi tétmeccset figyelembe véve eddig 283 örökrangadót játszott egymással az FTC és az MTK. A klubok nyilvántartása szerint most a 231. bajnoki találkozójuk jön, bár a különböző adatbázisokban más-más adatok szerepelnek. Az eltérés oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjának részvételével (és ebben az idényben, egyetlen kivételként, két fővárosi klub is részt vehetett az ezúttal 8 csapatos rájátszásban – a szerk.). A 230 élvonalbeli összecsapásukból 97-et nyertek meg a ferencvárosiak, 54 döntetlen és 79 kék-fehér siker mellett.

♦ Az MTK legutóbb több mint 4 éve, 2022 májusában, a Groupama Arénában tudta legyőzni a zöld-fehéreket (3–0). A meccs különlegessége az volt, hogy miközben a kék-fehérek akkor a bennmaradásért küzdöttek, a ferencvárosiak már biztos bajnokként léptek pályára. Azóta az NB I-es csatáikon 7 ferencvárosi diadal mellett 2 döntetlen született, utóbbi kettő 2025-ben. Legutóbb, február végén az Új Hidegkuti-stadionban 3–1-re győzött a Ferencváros.

♦ A Fradi pályaválasztása mellett a 114. egymás elleni bajnokijuk következik, ezek közül 83-at rendeztek meg az Üllői úton, ahol 39-szer győztek a zöld-fehérek, 18-szor ikszeltek, 26-szor pedig a vendég kék-fehérek vitték el a három pontot. Az előző három IX. kerületi találkozójukból 2 hazai sikerrel, a középső pedig gól nélküli döntetlennel zárult. Tavaly novemberben a Groupama Arénában úgy nyert 4–1-re a Ferencváros, hogy az MTK Ibrahim Cissé öngóljával csak a 89. percben tudott szépíteni.

♦ Tavaly áprilisban a Mol Magyar Kupa elődöntőjében is összecsaptak, akkor az FTC hazai pályán 3–1-re győzött.

♦ Az eddig egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárosnak van az NB I-ben egyedül 1 veresége, hiszen csak a július 26-i, paksi nyitányon maradt alul (2–4). Az Európa-ligában csütörtökön a portugál második ligás Torreense ellen aratott 4–1-es siker már a zöld-fehérek sorozatban 17. tétmérkőzése (8 EL, 8 NB I, 1 Magyar Kupa) volt, amelyen nem kapott ki, eközben 10-szer nyert, 7-szer ikszelt. Minimum ilyen hosszú veretlenségi sorozatot legutóbb 2019 decembere és 2020 júniusa között, Szerhij Rebrovval a kispadon produkált az FTC, amikor 19 egymást követő tétmeccsen (1 EL és 18 bajnoki) nem kapott ki, közben 13-szor győzött, 6-szor pedig döntetlenre végzett.

♦ Az is igaz, hogy a múlt héten Kisvárdán elért 1–1 a Ferencváros sorozatban 4. bajnoki döntetlenje volt. A Nemzeti Labdarúgó Archívum (NELA) kimutatása szerint ilyen eddig korábban csak egyszer, 2003 májusa és augusztusa kötött fordult elő a fővárosi zöld-fehérekkel. Ha most az MTK-val is ikszelnek, az egymás utáni 5 döntetlenjükkel új bajnoki klubrekordot állítanak fel.

♦ Az MTK 3-as vereségszériájának és 4 fordulós bajnoki nyeretlenségének vetett véget múlt pénteken a jó idényt futó, újonc Vasas legyőzésével (1–0). Ha újra nyerne, megelőzné a zöld-fehéreket.

♦ Az FTC-nek még csak 3 mérkőzése volt pályaválasztóként, és ezek mind döntetlennel zárultak, pedig közben egyetlen percig sem volt hátrányban. Borbély Balázs vezetőedző együttese így utolsó helyen áll a hazai meccsek tabelláján és a Groupama Arénában először győzne ebben a bajnoki idényben.