Fél tucat játékos sérült a Volánnál

A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint Bartalis István korábbi sérülését követően továbbra is a rehabilitációját végzi, visszatérésére várhatóan decemberben kerülhet sor. Max Gerlach már ismét a jégen dolgozhat, ugyanakkor a csapat közös edzésmunkájába egyelőre nem kapcsolódott be. Vincze Péter szintén végezhet már jeges munkát, teljes értékű edzésbe azonban várhatóan csak néhány hét múlva állhat.

Szerdán a Klagenfurt elleni mérkőzésen Ben Zloty is megsérült. A hátvéd a jelenlegi várakozások szerint körülbelül négy hét múlva kezdheti újra a tréningeket. Halász Béni múlt szombaton Milánóban szenvedett kisebb húzódásos sérülést. A kapus várhatóan már a jövő héten ismét edzésbe állhat.

Viktor Persson vállsérüléssel bajlódik, szereplése jelenleg az orvosi stáb engedélyétől függ.

„Nagyon nehéz időszakban vagyunk, hiszen egymást érik a mérkőzések, miközben gyakorlatilag egy teljes sornyi játékosunk hiányzik. Ráadásul a sérülések minden csapatrészt érintenek” – mondta Kiss Dávid sportigazgató. Hangsúlyozta, a sérülések ellenére minden mérkőzésen a lehető legjobb teljesítményt várják el a jégre lépő játékosoktól.

„Most még nagyobb felelősség hárul mindenkire, hiszen kevesebben vagyunk, és a rendelkezésre álló keretnek kell megoldania az előttünk álló feladatokat. Ehhez mindenkinek hozzá kell tennie a magáét, és a maximumot kell nyújtania minden egyes mérkőzésen” – szögezte le.

A fehérváriak négy győzelemmel és kilenc vereséggel a tabella 13. helyen állnak, legközelebb pedig péntek (ma) este a szlovén Olimpija Ljubljana otthonában lépnek jégre.