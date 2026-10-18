Visszavágott a Volánnak a Milano az osztrák hokiligában

Minden esély megvolt rá – különösen a szombati előzmények ismeretében –, hogy sokgólos, öldöklő küzdelmet hozzon a HC Milano–Hydro Fehérvár AV19 párharc második felvonása. Utóbbi nem is maradt el, sőt, sokkal keményebb, fizikailag megterhelő, és a kakaskodást, néhol durvaságot sem nélkülöző találkozó volt a vasárnapi az egy nappal korábbihoz képest.

Érződött az olaszokon, hogy nagyon szeretnének javítani, kiköszörülni a csorbát, amit a Volán elleni vereség okozott, és koncentráltan, harcosan játszottak, aminek meg is lett az eredménye. Ámbár az első játékrész még nem hozott gólt, ekkor nem csak az eredmény, a játék is kiegyenlített volt. A középső harmadban aztán Ted Denték fölé nőtt a ligaújonc. Több mint kétszer annyit próbálkozott ebben a szakaszban kapura lövéssel, amiből kettő mattolta is Rasmus Reijolát. Először Scott Valentine tette vissza a kapu mögül a pakkot Tommaso Madaschinak, aki óriási erővel, hajszálpontosan bombázta be a jobb felsőbe.

Nem sokkal később emberelőnyben is eredményesek voltak az olaszok, Kiss Roland ült a padon, aki csapattársa sérelmét törlesztette szabálytalanul. Reijola ezúttal főszereplő volt, kapuját elhagyva, a mögül próbálta meg megjátszani a korongot, de eladta, és nem ért időben vissza a vasak közé, Nick Caamano pedig megbosszulta a hibát – kettővel ment a Milano.

A harmadik húsz percben becsülettel küzdött a szépítésért a Volán, de semmi nem akart sikerülni – nem úgy Nicholas Saracinónak, aki az olaszok harmadik góljával megpecsételte a fehérváriak sorsát. Visszavágott a szombati vereségéért a Milano, 3–0-ra legyőzte a magyar csapatot.

HC MILANO (olasz)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

Milánó, 1440 néző. V: Nikolic, A. Huber (mindketten osztrákok), Tchekachev (francia), Zacherl (osztrák).

MILANO: BERTI – Valentine (1), Grant / Dello, Wylie / Albis, Gios / Saracino 1 – Colle (1), McKegg (1), Pietroniro / Caamano 1, McLaughlin, Hannoun / Frycklund, Lindquist, Kostner / Chiodo, Cuglietta, Madaschi 1. Edző: Doug Shedden

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Campbell / MacPherson, Kiss R. / Zloty, Horváth Donát / Falus – Cheek, Farren, Cyr / Erdély Cs., Kulmala, Kuralt / Farkas L., Németh K., Terbócs / Hári J., Mihalik G., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 30–28. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/0.