Nemzeti Sportrádió

Visszavágott a Volánnak a Milano az osztrák hokiligában

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
2026.10.18. 19:32
null
A Volán ezúttal kikapott a Milanótól (Fotó: Hydro Fehérvár AV19﻿/Facebook)
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 Osztrák hokiliga jégkorong Volán ICEHL
Két fáradt csapat csatáját az olasz Milano nyerte meg, Edoardo Berti shutoutja lett a Fehérvár veszte az osztrák jégkorongligában (ICEHL).

Minden esély megvolt rá – különösen a szombati előzmények ismeretében –, hogy sokgólos, öldöklő küzdelmet hozzon a HC Milano–Hydro Fehérvár AV19 párharc második felvonása. Utóbbi nem is maradt el, sőt, sokkal keményebb, fizikailag megterhelő, és a kakaskodást, néhol durvaságot sem nélkülöző találkozó volt a vasárnapi az egy nappal korábbihoz képest. 

Érződött az olaszokon, hogy nagyon szeretnének javítani, kiköszörülni a csorbát, amit a Volán elleni vereség okozott, és koncentráltan, harcosan játszottak, aminek meg is lett az eredménye. Ámbár az első játékrész még nem hozott gólt, ekkor nem csak az eredmény, a játék is kiegyenlített volt. A középső harmadban aztán Ted Denték fölé nőtt a ligaújonc. Több mint kétszer annyit próbálkozott ebben a szakaszban kapura lövéssel, amiből kettő mattolta is Rasmus Reijolát. Először Scott Valentine tette vissza a kapu mögül a pakkot Tommaso Madaschinak, aki óriási erővel, hajszálpontosan bombázta be a jobb felsőbe. 

Nem sokkal később emberelőnyben is eredményesek voltak az olaszok, Kiss Roland ült a padon, aki csapattársa sérelmét törlesztette szabálytalanul. Reijola ezúttal főszereplő volt, kapuját elhagyva, a mögül próbálta meg megjátszani a korongot, de eladta, és nem ért időben vissza a vasak közé, Nick Caamano pedig megbosszulta a hibát – kettővel ment a Milano. 

A harmadik húsz percben becsülettel küzdött a szépítésért a Volán, de semmi nem akart sikerülni – nem úgy Nicholas Saracinónak, aki az olaszok harmadik góljával megpecsételte a fehérváriak sorsát. Visszavágott a szombati vereségéért a Milano, 3–0-ra legyőzte a magyar csapatot. 

HC MILANO (olasz)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)
Milánó, 1440 néző. V: Nikolic, A. Huber (mindketten osztrákok), Tchekachev (francia), Zacherl (osztrák). 
MILANO: BERTI – Valentine (1), Grant / Dello, Wylie / Albis, Gios / Saracino 1 – Colle (1), McKegg (1), Pietroniro / Caamano 1, McLaughlin, Hannoun / Frycklund, Lindquist, Kostner / Chiodo, Cuglietta, Madaschi 1. Edző: Doug Shedden
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Campbell / MacPherson, Kiss R. / Zloty, Horváth Donát / Falus – Cheek, Farren, Cyr / Erdély Cs., Kulmala, Kuralt / Farkas L., Németh K., Terbócs / Hári J., Mihalik G., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent
Kapura lövések: 30–28. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/0. 

 

Hydro Fehérvár AV19 Osztrák hokiliga jégkorong Volán ICEHL
Legfrissebb hírek

Erste Liga: tízgólos meccsen nyert a címvédő Gyergyó

Jégkorong
1 órája

Hosszabbításban győzte le az FTC a Klagenfurtot az osztrák hokiligában

Jégkorong
4 órája

Kontinentális Kupa: nem jutott tovább a Budapest Jégkorong Akadémia

Jégkorong
4 órája

„Jó lesz újra látni a srácokat” – Szélig Viktor ellenfélként várja a Volán látogatását

Jégkorong
Tegnap, 13:34

ICEHL: nehezen, de nyert a Ferencváros a ligautolsó Vorarlberg ellen

Jégkorong
2026.10.16. 21:53

Remek előadást tartottak a Tkachuk testvérek a gólcsúcsot hozó különleges NHL-játéknapon

Amerikai sportok
2026.10.14. 09:04

Horváth Dominik: A saját részemet mindig beleraktam a pályafutásomba

Jégkorong
2026.10.13. 15:47

Elítéli a vasárnapi szurkolói agressziót a Milano és a Bolzano jégkorongcsapata

Jégkorong
2026.10.12. 19:56