NHL: a Colorado és a Montreal is három góllal nyert
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján két mérkőzést rendeztek.
Az NHL legutóbbi játéknapján a Colorado vendégeként megszakadt a Tampa Bay hárommeccses győzelmi szériája. Az Avalanche az egy gólja mellett három asszisztot jegyző Nathan MacKinnon és a 31 védést bemutató kapus, Mackenzie Blackwood vezérletével nyert 6–3-ra, és ugyancsak a hazaiaknál Nazem Kadri megszerezte az első gólját a szezonban.
A Montreal Canadiens viszont idegenben nyert 4–1-re a Chicago ellen, Jake Evans két gólt lőtt és egy asszisztot adott.
NHL
ALAPSZAKASZ
Chicago Blackhawks– Montreal Canadiens 1–4
Colorado Avalanche–Tampa Bay Lightning 6–3
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