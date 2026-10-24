Nemzeti Sportrádió

NHL: a Colorado és a Montreal is három góllal nyert

P. K.P. K.
2026.10.24. 09:30
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A Colorado hat gólt ütött a Tampa ellen (Fotó: facebook.com/coloradoavalanche)
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Colorado Avalanche Montréal Canadiens jégkorong NHL
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján két mérkőzést rendeztek.

 

Az NHL legutóbbi játéknapján a Colorado vendégeként megszakadt a Tampa Bay hárommeccses győzelmi szériája. Az Avalanche az egy gólja mellett három asszisztot jegyző Nathan MacKinnon és a 31 védést bemutató kapus, Mackenzie Blackwood vezérletével nyert 6–3-ra, és ugyancsak a hazaiaknál Nazem Kadri megszerezte az első gólját a szezonban.    

A Montreal Canadiens viszont idegenben nyert 4–1-re a Chicago ellen, Jake Evans két gólt lőtt és egy asszisztot adott.

NHL
ALAPSZAKASZ
Chicago Blackhawks– Montreal Canadiens 1–4
Colorado Avalanche–Tampa Bay Lightning 6–3

 

Colorado Avalanche Montréal Canadiens jégkorong NHL
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