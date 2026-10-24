NHL: a Colorado és a Montreal is három góllal nyert

Az NHL legutóbbi játéknapján a Colorado vendégeként megszakadt a Tampa Bay hárommeccses győzelmi szériája. Az Avalanche az egy gólja mellett három asszisztot jegyző Nathan MacKinnon és a 31 védést bemutató kapus, Mackenzie Blackwood vezérletével nyert 6–3-ra, és ugyancsak a hazaiaknál Nazem Kadri megszerezte az első gólját a szezonban.

A Montreal Canadiens viszont idegenben nyert 4–1-re a Chicago ellen, Jake Evans két gólt lőtt és egy asszisztot adott.

NHL

ALAPSZAKASZ

Chicago Blackhawks– Montreal Canadiens 1–4

Colorado Avalanche–Tampa Bay Lightning 6–3