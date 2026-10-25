U15-ös vb: vereség a 65 ezer lakosú Dominikai Közösségtől
Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban zajlik az első U15-ös labdarúgó-világbajnokság, amelyen 189 ország vesz részt. A magyar válogatott szombaton kikapott 3–1-re Mexikótól, vasárnap délelőtt 3–0-ra nyert Etiópia ellen, délután viszont a mindössze 65 ezres lakosú Dominikai Közösség együttese 4–2-re verte meg a Filó Tamás szövetségi edző vezette csapatot.
Hétfőn a magyar válogatott Malajzia és Szíria ellen lép pályára.
A 7+1-es csapatok 2x20 perces mérkőzéseket játszanak, keresztbe a nagypályán, sztenderd kapukkal.
A 32 csoport valójában rangsoroló szerepet tölt be, ugyanis minden együttes továbbjut, a kérdés csak az, melyik szintre: az elsők az A-, a másodikok a B-táblán folytathatják, és így tovább egészen a hatodik helyezettekig, amelyek az F-táblán játszhatnak.
H-csoport, 3. mérkőzés
Magyarország–Dominikai Közösség 2–4 (0–1)
Gólszerzők: Kemény 26 , Farkas 29., illetve Coipel 20., 31., Prevost 25., James 33.
A PROGRAM:
Október 24., szombat
Magyarország–Mexikó 1–3
Október 25., vasárnap
Magyarország– Etiópia 3–0
Magyarország–Dominikai Közösség 2–4
Október 26., hétfő
Magyarország– Malajzia
Magyarország–Szíria
Október 28-30., szerda-csütörtök
főtábla, helyosztók
A KERET:
Kapusok:
Bardi Ádám (ZTE)
Halász Bertalan (Vasas)
Mezőnyjátékosok:
Bárány Noel (DVTK)
Farkas Milán (Puskás Akadémia)
Jáger Áron (Főnix-Gold)
Horváth Olivér (Vasas)
Kemény Ákos (Videoton)
Lakatos Andor (Újpest)
Lukács Máté (Győri ETO)
Miklósvári Géza Milán (Újpest)
Mohos Mátyás (FTC)
Sipos Márk (MTK)
Speier Kenéz (Puskás Akadémia)
Vass András (Kispest-Honvéd)
(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)