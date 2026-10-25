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U15-ös vb: vereség a 65 ezer lakosú Dominikai Közösségtől

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2026.10.25. 17:19
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Címkék
labdarúgás U15-ös vb Dominikai Közösség utánpótlás utánpótlássport Baku
Kétgólos vereséget szenvedett a 65 ezer lélekszámú Dominikai Közösségtől az U15-ös labdarúgó-válogatott az azerbajdzsáni világbajnokságon.

Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban zajlik az első U15-ös labdarúgó-világbajnokság, amelyen 189 ország vesz részt. A magyar válogatott szombaton kikapott 3–1-re Mexikótól, vasárnap délelőtt 3–0-ra nyert Etiópia ellen, délután viszont a mindössze 65 ezres lakosú Dominikai Közösség együttese 4–2-re verte meg a Filó Tamás szövetségi edző vezette csapatot.

Hétfőn a magyar válogatott Malajzia és Szíria ellen lép pályára.

A 7+1-es csapatok 2x20 perces mérkőzéseket játszanak, keresztbe a nagypályán, sztenderd kapukkal.

A 32 csoport valójában rangsoroló szerepet tölt be, ugyanis minden együttes továbbjut, a kérdés csak az, melyik szintre: az elsők az A-, a másodikok a B-táblán folytathatják, és így tovább egészen a hatodik helyezettekig, amelyek az F-táblán játszhatnak.

U15-ÖS VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU (AZERBAJDZSÁN)
H-csoport, 3. mérkőzés
MagyarországDominikai Közösség 2–4 (0–1)
Gólszerzők: Kemény 26 , Farkas 29., illetve Coipel 20., 31., Prevost 25., James 33.

A PROGRAM:
Október 24., szombat
Magyarország–Mexikó 1–3
Október 25., vasárnap
Magyarország– Etiópia 3–0
Magyarország–Dominikai Közösség 2–4
Október 26., hétfő
Magyarország– Malajzia
Magyarország–Szíria
Október 28-30., szerda-csütörtök
főtábla, helyosztók

A KERET:
Kapusok:
Bardi Ádám (ZTE)
Halász Bertalan (Vasas)
Mezőnyjátékosok:
Bárány Noel (DVTK)
Farkas Milán (Puskás Akadémia)
Jáger Áron (Főnix-Gold)
Horváth Olivér (Vasas)
Kemény Ákos (Videoton)
Lakatos Andor (Újpest)
Lukács Máté (Győri ETO)
Miklósvári Géza Milán (Újpest)
Mohos Mátyás (FTC)
Sipos Márk (MTK)
Speier Kenéz (Puskás Akadémia)
Vass András (Kispest-Honvéd)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)

 

 

labdarúgás U15-ös vb Dominikai Közösség utánpótlás utánpótlássport Baku
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