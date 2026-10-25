U15-ös vb: vereség a 65 ezer lakosú Dominikai Közösségtől

Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban zajlik az első U15-ös labdarúgó-világbajnokság, amelyen 189 ország vesz részt. A magyar válogatott szombaton kikapott 3–1-re Mexikótól, vasárnap délelőtt 3–0-ra nyert Etiópia ellen, délután viszont a mindössze 65 ezres lakosú Dominikai Közösség együttese 4–2-re verte meg a Filó Tamás szövetségi edző vezette csapatot.

Hétfőn a magyar válogatott Malajzia és Szíria ellen lép pályára.

A 7+1-es csapatok 2x20 perces mérkőzéseket játszanak, keresztbe a nagypályán, sztenderd kapukkal.

A 32 csoport valójában rangsoroló szerepet tölt be, ugyanis minden együttes továbbjut, a kérdés csak az, melyik szintre: az elsők az A-, a másodikok a B-táblán folytathatják, és így tovább egészen a hatodik helyezettekig, amelyek az F-táblán játszhatnak.

U15-ÖS VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU (AZERBAJDZSÁN)

H-csoport, 3. mérkőzés

Magyarország–Dominikai Közösség 2–4 (0–1)

Gólszerzők: Kemény 26 , Farkas 29., illetve Coipel 20., 31., Prevost 25., James 33.



A PROGRAM:

Október 24., szombat

Magyarország–Mexikó 1–3

Október 25., vasárnap

Magyarország– Etiópia 3–0

Magyarország–Dominikai Közösség 2–4

Október 26., hétfő

Magyarország– Malajzia

Magyarország–Szíria

Október 28-30., szerda-csütörtök

főtábla, helyosztók



A KERET:

Kapusok:

Bardi Ádám (ZTE)

Halász Bertalan (Vasas)

Mezőnyjátékosok:

Bárány Noel (DVTK)

Farkas Milán (Puskás Akadémia)

Jáger Áron (Főnix-Gold)

Horváth Olivér (Vasas)

Kemény Ákos (Videoton)

Lakatos Andor (Újpest)

Lukács Máté (Győri ETO)

Miklósvári Géza Milán (Újpest)

Mohos Mátyás (FTC)

Sipos Márk (MTK)

Speier Kenéz (Puskás Akadémia)

Vass András (Kispest-Honvéd)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)