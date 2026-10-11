Osztrák hokiliga: a Fehérvár egy pontot elcsent a címvédőtől, az FTC kikapott

Nagy igazság a sportban, hogy a jó kezdés alapjaiban tud meghatározni egy mérkőzést. Nos, az ICEHL-ben szereplő két magyar csapat, a Ferencváros és a Fehérvár a közelmúltban nem kezdte igazán jól a találkozóit, és mivel mindkét csapat a tabella utolsó harmadában helyezkedik el, a vasárnapi játéknapon fontos lett volna az élesség az első perctől fogva. Ebbe ezúttal is csúszott némi hiba…

A Volán a címvédő Graz ellen szerette volna elkezdeni a felzárkózást a 13. helyről, ám az első percek ismét nem sikerültek jól, pedig akadt idő rendezni a gondolatokat, ugyanis a hazai kispadnál gondok adódtak a palánkkal, így rövid ideig állt a játék. A vendégeket ez sem zavarta meg, az ötödik perc végén a 99ers 23 másodperc alatt kihasznált egy emberelőnyt, Chris Collins rendkívül pontos lövésére nem volt válasza Rasmus Reijolának. A második harmad végéig több kísérlete volt a kék-fehéreknek, ám ha a helyzetek minőségét nézzük, inkább a Graz felé billent a mérleg nyelve. A 15. percben már kettővel vezettek az osztrákok, a védők mögé bejuttatott kiugratást Jakob Lippitsch használta ki. Erre már tudott válaszolni a Fehérvár, emberelőnyben Ben Zloty lőtt szép gólt középről. Reijola jó napot fogott ki a kapuban, elől pedig jött az egyenlítés is. A 37. percben Ambrus Csongor kapott kiváló passzt, egyedül törhetett a kapura és remek mozdulattal feltűzte a pakkot a rövid felsőbe. Az utolsó játékrészre ritmust váltott a Graz, próbálta ezt lekövetni a Volán, a nagy rohanásban Reijolának volt több dolga, Kevin Roy közeli próbálkozásánál a mérkőzés legnagyobb védését mutatta be a finn portás. A szikrázó párharcok közepette még az egyik vonalbíró is kikerült a fehérvári kispadra. A hazaiak részéről Ambrus és Mike Cyr is eldönthette volna a találkozót, de ezek a helyzetek is kimaradtak. A 2–2-es rendes játékidőt követően jöhetett a hosszabbítás, amelyet egy osztrák emberelőny döntött el, Chris Collins talált be. A Fehérvár egy pontot elcsípett a címvédőtől.

A Ferencváros kezdése sem sikerült túl fényesre, már a második percben hátrányba került, Terrence James Brennan talált be Bálizs Bence kapujába. A folytatásban sem könnyítette meg saját helyzetét a Fradi, két emberhátrányt kellett még kibekkelni az első húsz percben, de ezt sikerrel abszolválta a gárda. A középső játékrészben az oda-vissza hoki és a speciális egységek kerültek előtérbe, a vendégek kapuvasig is eljutottak, de gólig nem. Az utolsó harmadban összesen öt találat született, és bár a játék képe nem ezt mutatta, a különbség a végső dudaszóra nagy lett. Négyet vágtak a szlovénok és csak egyet az FTC Aku Kestilä révén, így végül a Ljubljana 5–1-es sikert aratott.

JÉGKORONG

ICEHL, ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–GRAZ 99ERS (osztrák) 2–3 (1–2, 1–0, 0–0, 0–1) – hosszabbításban

MET Aréna Székesfehérvár, 3617 néző. V: Ofner, Unterweger (mindkettő osztrák), Durmis (szlovák), Sábián

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz, Campbell (1) / MacPherson, Persson / ZLOTY 1, Kiss R. / Horváth D. – Hári, Kulmala (1), Kuralt / Cheek, Farren, CYR (1) / Erdély, Németh K., Terbócs / Molnár Z., Fehér, AMBRUS CS. 1. Edző: Ted Dent

GRAZ: Wieser – Hora, Kirchebner / Stapelfeldt, Maier / Hanus (1), Reiner (1) / Gruber – P. Huber (1), Conley, Swaney / ROY (1), Currie, LIPPITSCH 1 / COLLINS 2, Schiechl, Ganahl / Dobnig, Vela (1), Feldner. Edző: Dan Lacroix

Kapura lövések: 32–38

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 7/2

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Jól játszottunk, visszajöttünk kétgólos hátrányból, sokkal jobban tetszett ez produkciónk, mint a pénteki, keményebben küzdöttünk. Talán többet is érdemeltünk volna, de aztán a hosszabbításban túl sokan voltunk egyszerre a jégen, és a fór végén gólt kaptunk.

Dan Lacroix: – Nem tetszett annyira az első harmadunk, de úgy ahogy rendben voltunk, megszereztük a vezetést. A második játékrészben nem hagytunk ellenfelünknek sok lehetőséget, de egy hibát kihasználtak és egyenlítettek. Tetszett, ahogy nekivágtunk az utolsó húsz percnek, de az ellenfél kapusa jól védett. Minden győzelem fontos a csapat önbizalma szempontjából.

OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén)–FTC-TELEKOM 5–1 (1–0, 0–0, 4–1)

Ljubljana, 2019 néző. V: Snoj, Zrnic, Jeram (mindhárom szlovén), Muzsik

LJUBLJANA: Horák – McNeill, Bohinc / Halbert (1), BRENNAN 1 (1) / Gregorc, Crnovic / Cosic (1), Gomboc – MEYER 2, Quince (1), Lawrence (1) / URBAS 1, Jeglic, Mahkovec (1) / PANCE 1, Boychuk, Douglas (1) / Sodja, Bericic, Mehle. Edző: Ben Cooper

FTC: Bálizs – Bengtsson, Tóth G. / Farkas O., Lindgren / Tyni, Ortenszky – SAVOIE (1), Silye, Laskawy / Dobos, Rönni, Tammela / Mihalik A., KESTILÄ 1, Heljanko / Galajda, Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 36–23

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

További eredmények: Vienna Capitals (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2, Milano HC (olasz)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 3–4 – h., Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 1–4, EC KAC (osztrák)–RB Salzburg (osztrák) 5–3, TWK Innsbruck (osztrák)–VSV Villach (osztrák) 3–2 – h.