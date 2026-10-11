Nemzeti Sportrádió

Osztrák hokiliga: a Fehérvár egy pontot elcsent a címvédőtől, az FTC kikapott

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.10.11. 19:20
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Hiába lőtt több mint harmindszor kapura a Fehérvár, Kuralték csak egy ponttal gazdagodtak (Fotó: Soós Attila /Fehérvár AV19)
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FTC-Telekom jégkorong osztrák hokiliga Fehérvár AV19
Vasárnap délután folytatódott az ICEHL alapszakasza, ráadásul péntekhez hasonlóan ezúttal is teljes fordulót rendeztek az osztrák központú hokiligában, így mindkét magyar csapat jégre lépett. Az FTC-Telekom Ljubljanában próbált szerencsét, míg a Hydro Fehérvár AV19 a címvédő Graz együttesét fogadta, de egyikük sem járt szerencsével.

Nagy igazság a sportban, hogy a jó kezdés alapjaiban tud meghatározni egy mérkőzést. Nos, az ICEHL-ben szereplő két magyar csapat, a Ferencváros és a Fehérvár a közelmúltban nem kezdte igazán jól a találkozóit, és mivel mindkét csapat a tabella utolsó harmadában helyezkedik el, a vasárnapi játéknapon fontos lett volna az élesség az első perctől fogva. Ebbe ezúttal is csúszott némi hiba…

A Volán a címvédő Graz ellen szerette volna elkezdeni a felzárkózást a 13. helyről, ám az első percek ismét nem sikerültek jól, pedig akadt idő rendezni a gondolatokat, ugyanis a hazai kispadnál gondok adódtak a palánkkal, így rövid ideig állt a játék. A vendégeket ez sem zavarta meg, az ötödik perc végén a 99ers 23 másodperc alatt kihasznált egy emberelőnyt, Chris Collins rendkívül pontos lövésére nem volt válasza Rasmus Reijolának. A második harmad végéig több kísérlete volt a kék-fehéreknek, ám ha a helyzetek minőségét nézzük, inkább a Graz felé billent a mérleg nyelve. A 15. percben már kettővel vezettek az osztrákok, a védők mögé bejuttatott kiugratást Jakob Lippitsch használta ki. Erre már tudott válaszolni a Fehérvár, emberelőnyben Ben Zloty lőtt szép gólt középről. Reijola jó napot fogott ki a kapuban, elől pedig jött az egyenlítés is. A 37. percben Ambrus Csongor kapott kiváló passzt, egyedül törhetett a kapura és remek mozdulattal feltűzte a pakkot a rövid felsőbe. Az utolsó játékrészre ritmust váltott a Graz, próbálta ezt lekövetni a Volán, a nagy rohanásban Reijolának volt több dolga, Kevin Roy közeli próbálkozásánál a mérkőzés legnagyobb védését mutatta be a finn portás. A szikrázó párharcok közepette még az egyik vonalbíró is kikerült a fehérvári kispadra. A hazaiak részéről Ambrus és Mike Cyr is eldönthette volna a találkozót, de ezek a helyzetek is kimaradtak. A 2–2-es rendes játékidőt követően jöhetett a hosszabbítás, amelyet egy osztrák emberelőny döntött el, Chris Collins talált be. A Fehérvár egy pontot elcsípett a címvédőtől.

A Ferencváros kezdése sem sikerült túl fényesre, már a második percben hátrányba került, Terrence James Brennan talált be Bálizs Bence kapujába. A folytatásban sem könnyítette meg saját helyzetét a Fradi, két emberhátrányt kellett még kibekkelni az első húsz percben, de ezt sikerrel abszolválta a gárda. A középső játékrészben az oda-vissza hoki és a speciális egységek kerültek előtérbe, a vendégek kapuvasig is eljutottak, de gólig nem. Az utolsó harmadban összesen öt találat született, és bár a játék képe nem ezt mutatta, a különbség a végső dudaszóra nagy lett. Négyet vágtak a szlovénok és csak egyet az FTC Aku Kestilä révén, így végül a Ljubljana 5–1-es sikert aratott.

JÉGKORONG 
ICEHL, ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–GRAZ 99ERS (osztrák) 2–3 (1–2, 1–0, 0–0, 0–1) – hosszabbításban
MET Aréna Székesfehérvár, 3617 néző. V: Ofner, Unterweger (mindkettő osztrák), Durmis (szlovák), Sábián
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz, Campbell (1) / MacPherson, Persson / ZLOTY 1, Kiss R. / Horváth D. – Hári, Kulmala (1), Kuralt / Cheek, Farren, CYR (1) / Erdély, Németh K., Terbócs / Molnár Z., Fehér, AMBRUS CS. 1. Edző: Ted Dent
GRAZ: Wieser – Hora, Kirchebner / Stapelfeldt, Maier / Hanus (1), Reiner (1) / Gruber – P. Huber (1), Conley, Swaney / ROY (1), Currie, LIPPITSCH 1 / COLLINS 2, Schiechl, Ganahl / Dobnig, Vela (1), Feldner. Edző: Dan Lacroix
Kapura lövések: 32–38
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 7/2
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Jól játszottunk, visszajöttünk kétgólos hátrányból, sokkal jobban tetszett ez produkciónk, mint a pénteki, keményebben küzdöttünk. Talán többet is érdemeltünk volna, de aztán a hosszabbításban túl sokan voltunk egyszerre a jégen, és a fór végén gólt kaptunk.
Dan Lacroix: – Nem tetszett annyira az első harmadunk, de úgy ahogy rendben voltunk,  megszereztük a vezetést. A második játékrészben nem hagytunk ellenfelünknek sok lehetőséget, de egy hibát kihasználtak és egyenlítettek. Tetszett, ahogy nekivágtunk az utolsó húsz percnek, de az ellenfél kapusa jól védett. Minden győzelem fontos a csapat önbizalma szempontjából.

OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén)–FTC-TELEKOM 5–1 (1–0, 0–0, 4–1)
Ljubljana, 2019 néző. V: Snoj, Zrnic, Jeram (mindhárom szlovén), Muzsik
LJUBLJANA: Horák – McNeill, Bohinc / Halbert (1), BRENNAN 1 (1) / Gregorc, Crnovic / Cosic (1), Gomboc – MEYER 2, Quince (1), Lawrence (1) / URBAS 1, Jeglic, Mahkovec (1) / PANCE 1, Boychuk, Douglas (1) / Sodja, Bericic, Mehle. Edző: Ben Cooper
FTC: Bálizs – Bengtsson, Tóth G. / Farkas O., Lindgren / Tyni, Ortenszky – SAVOIE (1), Silye, Laskawy / Dobos, Rönni, Tammela / Mihalik A., KESTILÄ 1, Heljanko / Galajda, Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 36–23
Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

További eredmények: Vienna Capitals (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2, Milano HC (olasz)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 3–4 – h., Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 1–4, EC KAC (osztrák)–RB Salzburg (osztrák) 5–3, TWK Innsbruck (osztrák)–VSV Villach (osztrák) 3–2 – h.

 

 

FTC-Telekom jégkorong osztrák hokiliga Fehérvár AV19
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