A FEHA vendégeként szerezte meg első győzelmét a BJA

Feltehetőleg ennél jobb idénykezdetre számított a FEHA19 és a BJA is, a fehérvári fiatalok három mérkőzés után nulla, a BJA HC ugyanennyi találkozót követően két ponttal állt az Erste Ligában. A hétfői bajnokin a vendégek összeállításában nem volt ott Szivák Gergő, aki még a csütörtöki, Brassó elleni találkozón szenvedett állkapocscsont-törést, a műtét során 14 csavarral rögzítették a sérült csontot.

A hétfői bajnokin a hazaiak bár gyorsan emberelőnybe kerültek, de nem tudtak élni vele, ez pedig a BJA-nak adott lélektani pluszt. A meccs előrehaladtával úgy tűnt, sima fővárosi siker születik. A 16. percben Varga Arnold középről eleresztett bombájával megszerezte a vezetést a BJA, majd a korábbi válogatott hátvéd a 22. percben szinte teljesen lemásolta első gólját.

A középső játékrész közepén Nádasy Márton révén már hárommal vezetett Kangyal Balázs csapata, s a FEHA19 fiataljai nem tudtak fölényt kialakítani Farkas Roland kapujánál. A harmadik harmad is fővárosi góllal kezdődött, Nagy Gergő talált be emberelőnyben. Ezt követően azonban változott a mérkőzés képe, a hazai csapat átvette az irányítást, és Dóczi Zsombor, valamint Mihalik Gergő révén felére csökkentette a két csapat közötti különbséget.

Így tehát maradt izgalom a hajrára, ám három perccel a vége előtt Horváth Bálint üres kapus gólja eldöntötte a lényegi kérdéseket, a BJA HC 5–2-re nyert Fehérváron, megszerezve első, rendes játékidőben elért győzelmét.

FEHA19–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 2–5 (0–1, 0–2, 2–2)

MET Aréna Székesfehérvár, 213 néző. V: Máhr-Stumpf, Korbuly, Kovács P., Kucsma

FEHA19: Csibi – Bajkó, DÓCZI Zs. 1 / Deák, Nagy D. / Sivrin, Szabó P. / Bánhegyi – Magosi (1), Keceli-Mészáros (1), MIHALIK G. 1 / Pallós, Alapi, Balasits / Pallag-Bozsák, Karó, Ratnyikov / Dobai. Edző: Tokaji Viktor

BJA HC: Farkas R. – SZABÓ B. (2), Szabó D. / Boros, VARGA A. 2 / Karjaleinen – Bóna, NAGY G. 1, Zapernick / Zimányi, Weidemann, Percic / HORVÁTH B. 1 (1), NAGY K. (2), Nádor K. (1) / NÁDASY 1, Keresztes Zs. (1), Molnár B. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 33–40

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Töketlenek voltunk az elején, aztán tökösek, de a kettő között eltelt közel két harmad, és kaptunk néhány gólt. Aztán megértettük azt, kik vagyunk és mit kell tennünk ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Tudjuk, sok hiányzónk van, de ezt nem használhatjuk kifogásnak.

Kangyal Balázs: – Ez a győzelem adhat némi pluszt a csapatnak, ugyanis ez volt az első, rendes játékidőben elért sikerünk, annyi gólt lőttünk, mint eddig az egész idényben. Az első negyven percünk kiváló volt, ott nyertük meg a mérkőzést, utána elkövettünk pár hibát, ami felemelte az ellenfelet, de megtaláltuk a módját annak, hogy lezárjuk a mérkőzést.