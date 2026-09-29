Férfi kézilabda MK: 40 dobott góllal jutott tovább a Balatonfüred

Szintén továbbjutott az Eger, a DEAC és a Budai Farkasok is.

FÉRFI KÉZILABDA

Magyar Kupa

3. forduló

CYEB-Budakalász–Balatonfüredi KSE 26–40 (11–22)

Ld: Forgács, Szakács 7-7, ill. Szabó L. 9, Ambrus, Fekete 6-6

Ceglédi KK–Eger 29–31 (17–17)

Ld: Brandt 6, Racskó, Bartha, Horváth P. 5-5, ill. Kurucz 9, Rozner 7, Katona A. 6

DEAC–Vecsési KKFT 34–21 (18–9)

Ld: Bakó, Kiss Axel 5-5, ill. Khalil 7

Várpalotai BSK–Budai Farkasok-Rév 32–35 (18–19)

Ld: Bogdány 6, Markovics, Foki 5-5, ill. Sinkovits 7, Draskovics 5