Férfi kézilabda MK: 40 dobott góllal jutott tovább a Balatonfüred
A férfi kézilabda Magyar Kupa 3. fordulójában a Balatonfüred 40–26-ra legyőzte a Budakalászt.
Szintén továbbjutott az Eger, a DEAC és a Budai Farkasok is.
FÉRFI KÉZILABDA
Magyar Kupa
3. forduló
CYEB-Budakalász–Balatonfüredi KSE 26–40 (11–22)
Ld: Forgács, Szakács 7-7, ill. Szabó L. 9, Ambrus, Fekete 6-6
Ceglédi KK–Eger 29–31 (17–17)
Ld: Brandt 6, Racskó, Bartha, Horváth P. 5-5, ill. Kurucz 9, Rozner 7, Katona A. 6
DEAC–Vecsési KKFT 34–21 (18–9)
Ld: Bakó, Kiss Axel 5-5, ill. Khalil 7
Várpalotai BSK–Budai Farkasok-Rév 32–35 (18–19)
Ld: Bogdány 6, Markovics, Foki 5-5, ill. Sinkovits 7, Draskovics 5
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