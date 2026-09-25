Tíz gólt rámolt be az Acélbikák kapujába a Gyergyó, idegenben gálázott az UTE az Erste Ligában

MÉGHA KORÁN IS VAN ahhoz, hogy az erőviszonyokat illetően teljesen tiszta képet kapjunk, annyit azért ki lehet jelenteni, aki megveri a címvédőt, majd a Csíkszeredát 11–4-re, annak jól sikerült a felkészülési időszaka. Újpesten edzőváltás volt a nyáron, a korábban a FEHA19-et irányító Anatolij Bogdanov kapta meg a kispadot. Az ő elképzelései és az – egyelőre – hatékonynak bizonyuló újonnan szerződtetett légiósok veszélyessé teszik a lila-fehéreket. Igaz, Csíkszeredában kikaptak az erdélyiektől csütörtökön, de egy nappal később az addig veretlen Háromszéki Ágyúsokat is rendkívül magabiztosan intézték el.

Már az első harmadban berámoltak négyet, így tulajdonképpen arra sem volt szükségük, hogy végig maximális fordulatszámon pörögjenek. Szépített is az Ágyúsok a középső játékrész elején emberelőnyben, de még ebben a húsz percben ütött kettőt az UTE, és tovább növelte előnyét. A végeredmény 7–2 lett, így újabb 3 megszerzett pontjával továbbra is vezeti a tabellát az Újpest. Külön öröm lehet Bogdanov vezetőedzőnek, hogy nem egy-egy játékosa kiemelkedő teljesítményének köszönheti a sikert csapata, hiszen tizenketten is szereztek pontot a lila-fehérektől.

Említésre méltó, hogy a címvédő Gyergyói HK tízszer mattolta a Dunaújvárosi Acélbikák kapusait, Bejó Jánost és Váradi Andrást, miközben egy gólt sem kapott.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák 10–0 (6–0, 3–0, 1–0)

Gyergyóremete, 678 néző. V: Kész, Galusnyák (romániai), Majoros, Bíró M. (romániai).

GYERGYÓ: RINNE (CSALA) – IMRE 1 (1), Fejes / Horváth A. 2 (2), SÁRPÁTKI 1 (1) / Molnár Á. (1), Szabó T. / Sándor – ORBAN (4), CSÁSZÁR (1), BODÓ 4 / Ambrus G. (1), Tranca, Szigeti 1 / Sándor-Székely, Ravasz (1), Ádám (2) / Simon 1, Csiszer (3), Razvan Timaru (2). Edző: Szilassy Zoltán

DAB: Bejó (Váradi) – Simonchyk, Masinec / Orosz, Balázsi / Lévai, Fazekas – Aszkarov, Saroka, Strenk O. / Vadócz, Barabás, Csémi / Mesterházy, Dávid, Bánki / Jónás, Szécsi, Taczman. Edző: Aleksandrs Belavskis

Kapura lövések: 64–23. Emberelőny-kihasználás: –, ill. 2/0.

SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0) – hosszabbítás után

Csíkszereda, 1100 néző. V: Belák, Gergely (romániai), Varjú, Kacsó-Cisiadi (romániai).

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – SALLÓ 1, Kristó / Kovács E., Láday (2) / Szekeres, Salamon Z. / Burján – PÉTER B. (3), Lehtimaki 1 (1), BECZE 2 / Fodor Cs., Galoha, Väyrynen (1) / Silló, Rokaly N., Bíró / Mic, Ágoston, Márton. Edző: Staffan Lundh

DVTK: Praták – SZIRÁNYI, Kärmeniemi (1) / Szalay, SZABÓKI / Delmas, Czina – Trajcsik, Gerads (1), Djumics 1 / Lövei (2), Kinloch (1), TÓTH GERGŐ 2 / Rétfalvi, Csiki, Czecze / Trozsák, Spisák, Tóth P. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 30–30. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 3/0. Fegyelmi büntetések: végleges fegyelmi (Fodor Csanád)

Háromszéki Ágyúsok–Újpesti TE 2–7 (0–4, 2–2, 1–1)

Kézdivásárhely, 420 néző. V: Németh M., Magyar (romániai), Kövesi, Chinde (román).

HÁROMSZÉK: Pál (Arany) – Szabó Zs., Horváth P. / Antal E., Farkas T. / Raszulov (1), Nagy T. / Kernászt, Málnai – Molnár Z., Molnár Zs., Robert Timaru / Gecse O. 1, Róth, Antal L. (2) / Kulyash 1, Ilyés, Bíró O. / Görbea, László. Edző: Kertész Zoltán

UTE: Erdei – Tornyai, Szathmáry (2) / BOGESICS (1), FRANYÓ (2) / Pokornyi, Rósa (1) / Ladnyik – Lehtonen 1, Sokay 1 (1), Valtonen 1 (1) / VASKO (2), SZABÓ RÁCZ 2, ZITNY 1 (1) / Csányi, Cseh, Kovács S. (1) / Brehel 1, Mester, Lőczi. Edző: Anatolij Bogdanov

Kapura lövések: 19–29. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/2.

Később

18.30: FEHA19–Corona Brasov

18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC