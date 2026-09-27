Erste Liga: csak az újonc nem nyert az erdélyiek közül

KIÉLEZETT PÁRHARCOKAT hozott a vasárnapi játéknap az Erste Ligában, csak egy találkozón volt két gólnál nagyobb különbség a felek között. A négy erdélyi csapatból három hazai jégen szerepelt. A címvédő Gyergyói HK egyetlen gólt ütött, de ez is elég volt, hogy felülmúlja az Újpestet – Brance Orban találatára nem volt válaszuk a lila-fehéreknek, 1–0-ra nyert a GYHK. A Csíkszereda sorozatban a harmadik meccsén is győztesen hagyta el a jeget, ezúttal a Dunaújvárosi Acélbikák volt az áldozata, amelyet a vártnál nehezebben, 3–1-re győzött le. Az újonc Háromszéki Ágyúsok otthon kapott ki a DVTK-tól szintén 3–1-re, a Brassó pedig idegenben verte meg a DEAC-ot 5–2-re.

ERSTE LIGA

Gyergyói HK–Újpesti TE 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

Gyergyóremete, 1346 néző. V: Belék, Radu, Varjú, Gheorghies (román).

GYERGYÓ: RINNE – Imre, FEJES (1) / Horváth A., Sárpátki / Molnár Á., Szabó T. / Sándor B. – ORBAN 1, CSÁSZÁR, BODÓ (1) / Ambrus G., Tranca, Szigeti / Sándor-Székely, Ravasz, Ádám / Simon L., Csiszer, Timaru. Edző: Szilassy Zoltán

UTE: RAJNA – Tornyai, SZATHMÁRY / Bogesics, Franyó / Pokornyi, Rósa / Osztoics – Lehtonen, Sokay, Valtonen / Vasko, Szabó Rácz, ZITNY / Csányi, Cseh I., Kovács S. / Brehel, Mester, Lőczi B. Edző: Anatolij Bogdanov

Kapura lövések: 24–21. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Szilassy Zoltán: – A védekezésünket és legfőképpen a kapust emelném ki, Rasmus Rinne ismét playoff-formában védett, elképesztő tartást adott, ami rendkívül fontos egy ilyen fiatal védelemnek. Köszönöm a közönségünknek, nagyszerű, hogy egymásra talált ez a megváltozott fiatal csapat és a publikumunk.

Anatolij Bogdanov: – Ez minőségi mérkőzés volt. Az 1–0 nem olyasmi, amit minden nap látni a jégkorongban. Kiélezett találkozó volt az első perctől egészen az utolsó másodpercekig, és rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Nagyszerű látni, mennyire fontos itt az embereknek a jégkorong, sokan voltak és nagyon hangosak, így pedig játszani is szórakoztatóbb.

SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

Csíkszereda, 1130 néző. V: Németh M., André (romániai), Kövesi, Borsos.

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Salló (1), Kristó / Kovács E., Láday (1) / Szekeres, Salamon / Márton – PÉTER 1 (1), Lehtimaki, BECZE 1 (1) / Silló (1), GALOHA 1, VÄYRYNEN (1) / Mic, Rokaly N., Bíró / Szopos, Ágoston, Kozma. Edző: Staffan Lundh

DUNAÚJVÁROS: SZÜCS – Simonchyk, Mashinets / Balázsi, Orosz / Fazekas, Lévai N. – STRENK O. 1, Saroka, Aszkarov (1) / VADÓCZ, Barabás, Csémi / Bánki, Mesterházy (1), Taczman / Szécsi, Jónás. Edző: Aleksandrs Belavskis

Kapura lövések: 52–18. Emberelőny-kihasználás: 7/2, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Antal István (másodedző): – Két győzelem után tartottunk attól, nehogy kissé lazán vegyük ezt a mérkőzést. Ettől függetlenül viszonylag jól kezdtünk, kontrolláltuk a mérkőzést, de ennél sokkal többet tudtunk volna tenni. Ötvenkét lövésünk volt, ebből három gólt tudtunk szerezni, kettőt ráadásul emberelőnyben, tehát az öt az öt elleni játékban többet kellett volna produkálnunk.

Németh Péter (másodedző): Úgy gondolom, sikerült feljebb lépnünk taktikai fegyelemben, korcsolyázósebességben, de ez még mindig nem elég, ahogyan azt az eredmény is mutatja. Amiben rendkívül sokat kell még fejlődjünk, az a góllövés, egy lőtt gól néha futballban sem elég, nemhogy a jégkorongban.

Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

Kézdivásárhely, 294 néző. V: Kész, Filip (román), Majoros, Chinde (román).

HÁROMSZÉK: Arany – Szabó Zs., Horváth P. / Antal E. (1), Farkas T. (1) / Raszulov, Nagy T. / Kernászt, Málnai – Molnár Z., Molnár Zs., Robert Timaru / Gecse O., Róth 1, Antal L. / Görbea, Ilyés, Kulyash / Kertész, László, Barkó. Edző: Kertész Zoltán

DVTK: Praták – SZIRÁNYI 1 (1), KÄRMENIEMI (2) / Szalay (1), Szabóki / Czina, Delmas / Spisák – Trajcsik, Gerads (1), Djumics 1 / Tóth Gergő, Kinloch, Pineo / Lövei, Csiki 1, Rétfalvi / Czecze, Tóth P., Trozsák, Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 17–34. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/0.

Debreceni EAC–Corona Brasov 2–5 (0–2, 2–0, 0–3)

Debrecen, 400 néző: V: Vincze P., Dósa, Varjú-Bartal, Kovács P.

DEAC: Hetényi – Bukor (1), Kiss D. (1) / Szécsi, Usztyinyenko / Martonffy, Haranghy / Jurkovics – Németh Z. 1, Kreisz, Varga B. / Culigin, Varfolomejev, Senfeld / Sztyepanov 1, Kovács Alex, Kulesov / Kovács Alpár. Edző: Vaszjunyin Artyom

BRASSÓ: Adorján – Haaranen 1 (1), Wardley (1) / Mesikämmen, O. Williams / Boriszenko, Bors H. / Kovács Előd – MACAULEY 2 (1), WELSH 1 (2), D. LEVIN 1 (2) / Van Wormer 1, Részegh T. (1), Valchar (1) / Rokaly-Boldizsár, Rokaly Sz., A. Vasile / Máthé, R. Vasile, Kovács E. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 35–46. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Az első harmadban nem tudtunk két egyenes passzt adni, úgy játszottunk, mint egy juniorcsapat a felnőttek ellen. Aztán magunkra találtunk, és kiegyenlítettünk. Azt terveztük, hogy mivel a játékot uralni nem tudjuk, megpróbálunk kontrákra építeni. Sajnos egy peches góllal ismét hátrányba kerültünk, pedig előtte nekünk volt ziccerünk. Három sorral nehéz egy ilyen jó csapat ellen játszani.

Strenk Hunor: – A mérkőzés nagy részében tetszetősen játszottunk, úgy, ahogy előre megbeszéltük. A második harmadban túl közel engedtük magunkhoz az ellenfelet, de a szünetben átbeszéltük, hogy folytatjuk a domináns játékot, és ennek meglett az eredménye. Azt hiszem, az idény eddigi legjobb meccsét játszottuk.