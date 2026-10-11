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Erste Liga: odahaza szenvedett vereséget a címvédő Gyergyó a BJA-tól

H. Á.H. Á.
2026.10.11. 18:46
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Kiss Csongor első felnőttgólját ünnepelte (Fotó: BJA)
Címkék
jégkorong Kiss Csongor Erste Liga
A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC 4–2-re győzött a címvédő Gyergyói HK otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján.

A 16 éves Kiss Csongor első felnőtt góljával a BJA vezetett egy harmad után, majd a záró felvonásban 1–1-et követően négy perc alatt dupláztak a vendégek, ráadásul még egy üres kapus gólt is szereztek – a záró perces szépítés ellenére –, így értékes három ponttal távoztak a székely alakulat csarnokából.

A listavezető Corona Brasov az első harmad után már 2–0-ra vezetett a DEAC ellen hazai pályán, ám az egyetemisták a második harmadban szerzett három góllal átvették a vezetést. Igaz, a harmad végén már megint a házigazdáknál volt az előny Colby MacAuley duplájával – a másodikat emberhátrányból szerezte –, amit a záró harmadban ütött két újabb góllal meg is őriztek a vendéglátók, a 6–4-ews végeredményt MacAuley állította be a harmadik góljával.

JÉGKORONG 
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
Gyergyói HK–Budapest Jégkorong Akadémia HC 2–4 (0–1, 1–0, 1–3)
Corona Brasov–DEAC 6–4 (2–0, 2–3, 2–1)
KÉSŐBB
17.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: SC Csíkszereda–FEHA19
18.00: DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok

Részletes jegyzőkönyvek és tabella később!

 

jégkorong Kiss Csongor Erste Liga
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