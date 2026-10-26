Más hullámhosszon – ez áll Dzunics kaposvári távozásának hátterében

Mint arról beszámoltunk, kisebb meglepetésre vasárnap a Kometa-KVGY Kaposvári KK bejelentette, közös megegyezést követően felbontotta Dzunics Braniszlav vezetőedző szerződését. A 62 éves korábbi férfi szövetségi kapitány, háromszoros bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes edző 2024-ben tért vissza az élvonalból kieső somogyi klubhoz, amellyel játékosként bajnok és MK-győztes volt, s egyből visszavezette a gárdát az NB I-be. Sőt, a sikertörténet idén magyar bajnoki bronzéremmel folytatódott, majd a 2026–2027-es idényt sem kezdte rosszul az együttes, hiszen hat forduló után négy győzelemmel és két vereséggel a 3. helyen áll – éppen emiatt tűnt váratlannak a szakítás.

„Jól vagyok, csak annyi történt, hogy már nem tudtunk együtt dolgozni a klubvezetőséggel – mondta hétfőn a Nemzeti Sportnak Dzunics. – Minden klubnál adódnak problémák, amelyeket közösen kell megoldani, de az elmúlt jó egy évben már én és a vezetőség ezeket máshogyan láttuk és szerettük volna megoldani. Régóta tart, nem új keletű a probléma, egyre nagyobb lett a feszültség, sok volt a nézeteltérés, de ezek nem függnek össze az eredményekkel. A közös megegyezés úgy született, hogy én kértem, én forszíroztam, ebben partnerek voltak a klubnál. Nem tudunk együttműködni, nem tudom, hol az igazság, de nem lett volna jó, ha így folytatjuk, mert nem akartam lemondani az elképzeléseimről. Ez az együttes és klub nekem nagyon fontos, játékosként bajnokcsapatban szerepeltem, itt kaptam magyar állampolgárságot, ezer szállal kötődöm az egyesülethez. Hálás vagyok a lehetőségért, a feljutás és a bronzérem nemcsak az én eredményem, a játékosoké és a vezetőségé a fő érdem. Tudom, nem könnyű feladat egy egyesületet vezetni, de ebben a közös munkában régóta nem vagyunk egy hullámhosszon.”

A somogyi klubtól Hendlein Roland szakmai igazgatót értük utol, aki nemcsak Dzunics távozásáról, az új edzőről is készségesen beszélt lapunknak.

„A klub belső ügyként kezeli az esetet, de megerősítem, voltak nézeteltérések a vezetőedzőnkkel, akinek nagyon köszönjük ezt az időszakot – mondta a korábbi válogatott magasbedobó. – Nagy sikereket értünk el Bánéval, példaértékűeket, a szakmai kvalitásait senki sem vitatja, de úgy láttuk, elfáradtak a felek. Dzunicsnak sok sikert kívánunk a további pályafutásához. Helyét Szőke Balázs másodedzőnk veszi át, egyelőre november közepéig, a válogatott szünetig. A klub vezetőségével megvitatjuk azt is, hogyan tovább, kell-e még változtatni a kereten.”

Az 50 éves Szőke Balázst sem kell bemutatni a drukkereknek, hiszen a korábbi bedobó is tagja volt a 2001-ben bajnoki címet, 2004-ben Magyar Kupát nyerő gárdának, és 2022 óta tagja a szakmai stábnak másodedzőként.