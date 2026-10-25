Osztrák hokiliga: a Volán és az FTC is kikapott

A Fehérvár és a Ferencváros hétvégéjében egy közös pont volt: a Pustertal Wölfe. Az olasz gárda a magyarországi túráját szombaton, Budapesten kezdte a Tüskecsarnokban, majd vasárnap Fehérváron folytatta. Legutóbb szeptember végén nyert egymás után két bajnokit a Volán, vasárnap délután itt volt a lehetőség, hogy ezt újból megtegye. Pénteken a kék-fehérek Ljubljanából hozták el a három pontot, vasárnap a Pustertal Wölfe ellen kínálkozott esély a győzelemre. Szlovéniában megvolt a régóta várt jó fehérvári kezdés, az első percektől fogva éles volt a gárda, és tartalékosan, odaadóan küzdve gyűjtötte be a régóta várt három pontot.

Ezt a lélektani előnyt lehetett volna meglovagolni vasárnap délután, de ebbe már az első percekben hiba csúszott, ugyanis a 4. percben emberhátrányba került a Volán, sőt a harmad második felében is becsúszott egy kiállítás, így az olasz csapat jött lendületbe, 13 perc után 5–11 volt a kapura lövési mutató. Bár a vendégek játszottak fölényben, a slusszpoén majdnem a Fehérváré lett az első játékrész végén, Michael Farren előtt adódott nagy helyzet, de Colin Furlong védett.

A második harmadban sem alakultak jól a lélektani fordulópontok magyar szempontból: ugyan kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, sőt egy emberelőny nagy esélyt jelenthetett volna a vezetés megszerzésére, de négy másodperc után egy hazai játékos is kiülhetett a büntetőpadra – a négy a négy ellen szituációt a Pustertal használta ki Michael Osmanski révén. Ám jött az újabb nagy esély, a játékrész második felében másfél percig kettős emberelőnyben játszhatott a Volán, jól is kezdte a fórt az együttes, de aztán az első nagy helyzet után Ted Dent időt kért, és ezt követően felállni sem nagyon sikerült az olaszok kapujánál, megtört a lendület. Ez viszont újabb löketet adott a „farkasoknak”, akik emberelőnyben ismét betaláltak.

A két csapat idei első, olaszországi összecsapásán a Fehérvár vezetett két góllal, ám a hajrában egyenlített a Pustertal, és végül egy pont jutott a magyar alakulatnak. Most a Volánon volt a sor, hogy hasonlóan visszajöjjön a meccsbe. Sajnos ez nem sikerült, mert ugyan az utolsó percre fordulva Terbócs István betalált, de ekkor már egy üres kapus góllal hárommal vezetett a Pustertal, amely végül 3–1-re nyert Székesfehérváron.

Lélektanilag a Ferencváros kezdése sem sikerült túl acélosra Linzben, hiszen Luis Lindner már a 21. másodpercben mattolta Nagy Kristófot, és bár akadt egy-két lehetősége a magyar együttesnek, az első húsz perc végére már háromgólos volt a hátrány. Innen pedig igazán nehéz feladat lett volna felállnia az FTC-nek, annak ellenére, hogy 40 perc még hátra volt a mérkőzésből. A kényelmes előny tudatában sem vett vissza az osztrák csapat, időnként nagyon nagy nyomást helyezett a ferencvárosi kapura, míg a vendégek támadásaiba több pontatlanság is becsúszott.

Az utolsó húsz perc elején szépített a Fradi Ramus Heljanko révén, és el is kapta a fonalat, de a helyzetkihasználás nem volt az igazi, valamint a kapuvas sem volt a zöld-fehérekkel. A magyar reményeket a harmad közepén két gyors góllal hűtötte le a Linz, Lindner, valamint Luca Erne is betalált. Később Töpi Rönni szépítésére is jött még válasz, így a Black Wings magabiztosan, 6–2-re legyőzte a Ferencvárost.

OSZTRÁK LIGA

ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–PUSTERTAL WÖLFE (olasz) 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

MET Aréna Székesfehérvár, 3813 néző. V: Rezek, Zrnic (szlovénok), Bedynek (osztrák), Kovács

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz (1), Campbell / MacPherson, Kiss R. / Falus, Horváth D. – Cheek, Mihalik G., FARREN / Erdély, Cyr, Kuralt / Hári (1), Németh K., TERBÓCS 1 / Kulmala, Farkas L., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

PUSTERTAL: FURLONG – Lauridsen, Wesley / Farrence, Osmanski 1 / Glira, Di Tomaso / Zanatta – Mantinger, FONTAINE 1, Purdeller / BOWLBY 1, FITZGERALD (1), Lipon (1) / Lobis, Bardreau (1), IERULLO (1) / I. Deluca, Moncada, Zandegiacomo. Edző: Jason Jaspers

Kapura lövések: 26–35. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 7/1

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Nem volt rossz az első harmad, mindkét oldalon adódtak lehetőségek. Az egész mérkőzésen túl sok kiállítást kaptunk, sokat kellett védekeznünk. A mi öt a három elleni emberelőnyünkben akadtak lehetőségeink, időt is kértem, hogy a srácok pihenhessenek, de nem sikerült betalálunk, mivel nem voltunk elég élesek; ezt követően ők belőtték a saját előnyüket...

Jason Jaspers: – Nem volt könnyű ez a magyarországi túra, de nyilvánvalóan elégedettek vagyunk a hat ponttal. A mentális fordulópont a kettős emberhátrány kivédekezése volt, onnantól kezdve rájuk tudtunk menni, és a nagy lehetőségeinkből gólokat szereztünk.

BLACK WINGS LINZ (osztrák)–FTC-TELEKOM 6–2 (3–0, 0–0, 3–2)

Linz, 4271 néző. V: Fichtner, Nikolic (osztrákok), Konc, Seewald

LINZ: Wells – Wimmer, Würschl (1) / LINDNER 2, Moro / Söllinger, Kragl / Tialler (1) – Shaw (2), KNOTT (3), ST-AMANT 1 (1) / Maier, Topping 1, Lebler / Neubauer (1), BLISS 1 (1), Romig / Pusnik (1), Gaffal, Erne 1. Edző: Phillip Lukas

FTC: Nagy K. – Bengtsson, Hadobás / Tyni, Ortenszky / Farkas O., Horváth M. (1) – Mihalik A., Kestilä, HELJANKO 1 / Savoie, Silye (1), Laskawy / Dobos (1), RÖNNI 1, Tammela / Galadja, Tóth G., Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 31–17. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/2