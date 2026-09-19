Erdély Csanád: Le a kalappal mindenki előtt, a végére már nagyon rövid lett a padunk

OSZTRÁK HOKILIGA (ICEHL)

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–STEINBACH BLACK WINGS LINZ (osztrák) 4–3 (2–1, 1–0, 0–2, 1–0) – hosszabbításban

Székesfehérvár, 3496 néző. V: Fichtner, Hlavaty (mindkettő osztrák), Durmis (szlovák), Kovács P.

FEHÉRVÁR: Reijola – Macpherson (2), Persson (1) / ZLOTY 2, Horváth D. / Falus, Stipsicz / Kiss R. – CHEEK 1, Hári (2), KURALT (2) / Cyr, Kulmala, Erdély / Ambrus Cs., Németh K. 1, Terbócs (1) / Molnár Z., Páterka, Farkas L. Edző: Ted Dent

LINZ: Wells – Wimmer (1), Würschl / LINDNER 1, Moro / Söllinger, Kragl / Tialler – Maier, Knott, ST-AMANT 1 / Shaw, TOPPING 1, Lebler / Romig (1), Bliss (1), Kainz / Pusnik, Tschofen, Neubauer. Edző: Phillip Lukas

Kapura lövések: 23–35. Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Őrült mérkőzés volt, közben változott a sorok összetétele is, kiesett egy ember sérülés miatt. Sok minden történt ma, de a srácok kitartottak, Ben Zloty pedig nagy gólt szerzett a hosszabbításban, így két pontot szereztünk.

Phillip Lukas: – Szívesebben vittünk volna el több pontot is, de rögtön a mérkőzés elején hátrányba kerültünk, nem voltunk fegyelmezettek, ez pedig nem segített a ritmus megtalálásában. A harmadik játékrészre átvettük az irányítást, sikerült kiegyenlítenünk, de nem tudtuk megnyerni a mérkőzést.