Nemzeti Sportrádió

Erdély Csanád: Le a kalappal mindenki előtt, a végére már nagyon rövid lett a padunk

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.09.19. 08:07
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Erdély Csanád szerint a katartikus győzelem sokat hozhat még a konyhára (Fotó: NSO Tv)
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Hydro Fehérvár AV19 jégkorong osztrák hokiliga ICEHL Erdély Csanád Black Wings Linz
A Linz elleni hosszabbításos győzelemmel kezdte az osztrák jégkorong bajnokságot (ICEHL) a Hydro Fehérvár AV19. A találkozó után Erdély Csanád értékelt, a Volán csapatkapitánya elismerően beszélt társairól, hiszen a találkozó végét már alig három sorral kellett lehoznia a székesfehérvári gárdának.

OSZTRÁK HOKILIGA (ICEHL)
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–STEINBACH BLACK WINGS LINZ (osztrák) 4–3 (2–1, 1–0, 0–2, 1–0) – hosszabbításban
Székesfehérvár, 3496 néző. V: Fichtner, Hlavaty (mindkettő osztrák), Durmis (szlovák), Kovács P. 
FEHÉRVÁR: Reijola – Macpherson (2), Persson (1) / ZLOTY 2, Horváth D. / Falus, Stipsicz / Kiss R. – CHEEK 1, Hári (2), KURALT (2) / Cyr, Kulmala, Erdély / Ambrus Cs., Németh K. 1, Terbócs (1) / Molnár Z., Páterka, Farkas L. Edző: Ted Dent
LINZ: Wells – Wimmer (1), Würschl / LINDNER 1, Moro / Söllinger, Kragl / Tialler – Maier, Knott, ST-AMANT 1 / Shaw, TOPPING 1, Lebler / Romig (1), Bliss (1), Kainz / Pusnik, Tschofen, Neubauer. Edző: Phillip Lukas
Kapura lövések: 23–35. Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 5/2
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Őrült mérkőzés volt, közben változott a sorok összetétele is, kiesett egy ember sérülés miatt. Sok minden történt ma, de a srácok kitartottak, Ben Zloty pedig nagy gólt szerzett a hosszabbításban, így két pontot szereztünk. 
Phillip Lukas: – Szívesebben vittünk volna el több pontot is, de rögtön a mérkőzés elején hátrányba kerültünk, nem voltunk fegyelmezettek, ez pedig nem segített a ritmus megtalálásában. A harmadik játékrészre átvettük az irányítást, sikerült kiegyenlítenünk, de nem tudtuk megnyerni a mérkőzést. 

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Ben Zloty kétszer is betalált, a mérkőzést eldöntő gólt is ő szerezte 3–3-nál.

 

Hydro Fehérvár AV19 jégkorong osztrák hokiliga ICEHL Erdély Csanád Black Wings Linz
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