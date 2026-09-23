Bécsben feledtetheti a Ljubljana elleni vereséget a Volán

Egy győzelem és egy vereség a Hydro Fehérvár AV19 és a Vienna Capitals mérlege is, mielőtt a két csapat összecsap egymással szerda este. A Volán kétszer játszott hazai pályán, a bécsiek kétszer idegenben, és az osztrákok azért előzik meg a tabellán a magyar együttest, mert Ted Denték sikere hosszabbításban született a Linz ellen, így csak két pont járt érte, nem úgy, mint a Vienna innsbrucki győzelméért. Az esélylatolgatás – és az előző idények példája – alapján egyébként a Volán és a Bécs egymás közvetlen riválisai lehetnek az idényben a rájátszásért folytatott harcban, így a párharcaik eredménye sokat nyomhat a latban a végelszámolásnál.

„Érzelmileg hasonlóan felfokozott mérkőzésre számítok, mint az előző kettő volt. Nekem meglepő, hogy hányszor megtörték a játékvezetők kiállítással a meccseket, de ez is azt mutatja milyen erősen feszülnek egymásnak a csapatok. Az utunk elején járunk, a játék sok elemében van hova fejlődnünk, javulnunk. Megpróbáltuk kiszűrni azokat a helyzeteket, amelyek nagy hátrányba hoztak minket az első két fordulóban, megtalálni az okait – és javítani. Egyelőre még a sorcseréink sem működnek úgy, ahogyan kellene, hogy a friss játékosok rögtön jó pozícióból kezdhessenek a jégen. Ezzel is foglalkoztunk, miként a visszarendeződéssel, a nyomás alatti játékkal és azzal is, hogyan építsünk hatékonyan támadásokat” – mondta a szerdai meccs előtt a Volán másodedzője, Arany Máté.

A fehérváriak hat gólt kaptak legutóbbi találkozójukon, a Ljubljana simán nyert a MET Arénában, így volt miből levonnia a tanulságokat a szakmai stábnak. A csapat több légiósa is adós egyelőre a jó teljesítménnyel, de az egyre több edzés és az összeszokás meghozhatja azt a teljesítményt, amiért a klub szerződtette őket a nyáron. A svéd védő, Viktor Persson szerint néhány apróságnak kell a helyére kerülnie, és akkor nem lesz gond a csapat produkciójával a jövőben.

„A cseréket sokat gyakoroltuk, hiszen három-négy gólt is azért kaptunk a legutóbbi meccseken, mert rosszul cseréltünk. Szerintem ha a játék ezen eleme kitisztul, jobbak leszünk a folytatásban. Bécsben, reméljük, telt ház előtt játszhatunk kemény meccset” – fogalmazott Persson.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz 99ers (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

19.15: EC KAC (osztrák)–Villach (osztrák)

19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HC Milano (olasz)