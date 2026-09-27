ICEHL: ezúttal jöttek a fehérvári gólok és a győzelem sem maradt el

40 LÖVÉS, NULLA GÓL. Ez volt a Fehérvár mérlege a szombati, innsbrucki találkozót követően. Ted Dent együttese bár a mérkőzés nagyobb részében mezőnyfölényben játszott, a kapu előterébe nehezen tudott odaférkőzni, így pedig nehéz gólokat szerezni ebben a ligában. A túloldalon az Innsbruck jobban sáfárkodott a lehetőségeivel és otthon tartotta a három pontot.

Vasárnap a Pioneers Vorarlberghez látogatott a Fehérvár. Az osztrák együttes az első öt találkozóján mindössze egy pontot szerzett, viszont az emberhátrányos védekezésére büszke lehet, hiszen egyik ellenfél sem tudott betalálni neki előnyben. Ez a sorozat vasárnap sem tört meg, ugyanis két fehérvári fór is kihasználatlanul maradt. Azonban egy másik – a bajnokság szempontjából fontosabb – sorozat megszakadt, ugyanis a Volán megszerezte első rendes játékidős győzelmét a Pioneers otthonában.

Pedig nem feltétlenül így indult a mérkőzés, négy perc után megszerezték a vezetést az osztrákok, a magyar gárda védelme rosszul váltott, Guus van Nes pedig köszönte szépen és üresen nagy gólt lőtt. Próbált gyorsan válaszolni a Fehérvár, a hatodik perc végén a Terbócs István távoli lökete utáni lecsorgót tuszkolta be Hári János.

Mezőnyfölényben volt a Fehérvár, de a lövések pontossága nem volt az igazi. A 30. percben emberelőnyben ismét a Vorarlberg került lépéselőnybe, ám Hári hát mögötti passzát pár perccel később Trevor Cheek gólra váltotta, ismét egyenlő lett az állás. Lendületbe jöttek a vendégek, négy perccel a szünet előtt egy szép háromszögelést követően Justin MacPherdon lőtt a kapuba. Az utolsó harmadban is inkább a Fehérvárnak voltak meg a lehetőségei, ezek azonban kimaradtak, így a hajrára is maradtak izgalmak. Rasmus Reijola amikor kellett, védett, így a Fehérvár három ponttal távozott Feldkirchből.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

PIONEERS VORARLBERG–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

Feldkirch, 1111 néző. V: Groznik, Nikolic, Brondi, Riecken.

VORARLBERG: Caffi – Britt, Martin (1) / Allen, Costantini / Wetzl, A. Summer / Mader – van Nes 1, Murray, Serdachny 1 / Kallionkieli, Immonen, Stiegler / Rock, Prodinger, Lam / Leeb, B. Summer, Woborsky. Edző: Marko Ojanen

FEHÉRVÁR: Reijola – MACPHERSON 1, Persson (1) / Stipsicz, Campbell / Falus, Zloty / Kiss R., Horváth D. – CHEEK 1, HÁRI 1 (2), Kuralt / Erdély, Páterka, TERBÓCS (1) / Farkas L., Németh K., Kulmala / Molnár Z., Ambrus Cs., Fehér K. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 17–21.

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Nagyon örülök a győzelemnek, az utóbbi időben nehezen jöttek a pontok, szombaton is kemény mérkőzésünk volt Innsbruckban. Jó érzés, hogy három pontot szereztünk. A Hári vezette első sor jól játszott, szép gólokat szereztek, de Campbell visszatérése is sokat segített nekünk a hétvégén a védekezésben.