ICEHL: ezúttal jöttek a fehérvári gólok és a győzelem sem maradt el
40 LÖVÉS, NULLA GÓL. Ez volt a Fehérvár mérlege a szombati, innsbrucki találkozót követően. Ted Dent együttese bár a mérkőzés nagyobb részében mezőnyfölényben játszott, a kapu előterébe nehezen tudott odaférkőzni, így pedig nehéz gólokat szerezni ebben a ligában. A túloldalon az Innsbruck jobban sáfárkodott a lehetőségeivel és otthon tartotta a három pontot.
Vasárnap a Pioneers Vorarlberghez látogatott a Fehérvár. Az osztrák együttes az első öt találkozóján mindössze egy pontot szerzett, viszont az emberhátrányos védekezésére büszke lehet, hiszen egyik ellenfél sem tudott betalálni neki előnyben. Ez a sorozat vasárnap sem tört meg, ugyanis két fehérvári fór is kihasználatlanul maradt. Azonban egy másik – a bajnokság szempontjából fontosabb – sorozat megszakadt, ugyanis a Volán megszerezte első rendes játékidős győzelmét a Pioneers otthonában.
Pedig nem feltétlenül így indult a mérkőzés, négy perc után megszerezték a vezetést az osztrákok, a magyar gárda védelme rosszul váltott, Guus van Nes pedig köszönte szépen és üresen nagy gólt lőtt. Próbált gyorsan válaszolni a Fehérvár, a hatodik perc végén a Terbócs István távoli lökete utáni lecsorgót tuszkolta be Hári János.
Mezőnyfölényben volt a Fehérvár, de a lövések pontossága nem volt az igazi. A 30. percben emberelőnyben ismét a Vorarlberg került lépéselőnybe, ám Hári hát mögötti passzát pár perccel később Trevor Cheek gólra váltotta, ismét egyenlő lett az állás. Lendületbe jöttek a vendégek, négy perccel a szünet előtt egy szép háromszögelést követően Justin MacPherdon lőtt a kapuba. Az utolsó harmadban is inkább a Fehérvárnak voltak meg a lehetőségei, ezek azonban kimaradtak, így a hajrára is maradtak izgalmak. Rasmus Reijola amikor kellett, védett, így a Fehérvár három ponttal távozott Feldkirchből.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
PIONEERS VORARLBERG–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)
Feldkirch, 1111 néző. V: Groznik, Nikolic, Brondi, Riecken.
VORARLBERG: Caffi – Britt, Martin (1) / Allen, Costantini / Wetzl, A. Summer / Mader – van Nes 1, Murray, Serdachny 1 / Kallionkieli, Immonen, Stiegler / Rock, Prodinger, Lam / Leeb, B. Summer, Woborsky. Edző: Marko Ojanen
FEHÉRVÁR: Reijola – MACPHERSON 1, Persson (1) / Stipsicz, Campbell / Falus, Zloty / Kiss R., Horváth D. – CHEEK 1, HÁRI 1 (2), Kuralt / Erdély, Páterka, TERBÓCS (1) / Farkas L., Németh K., Kulmala / Molnár Z., Ambrus Cs., Fehér K. Edző: Ted Dent
Kapura lövések: 17–21.
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Nagyon örülök a győzelemnek, az utóbbi időben nehezen jöttek a pontok, szombaton is kemény mérkőzésünk volt Innsbruckban. Jó érzés, hogy három pontot szereztünk. A Hári vezette első sor jól játszott, szép gólokat szereztek, de Campbell visszatérése is sokat segített nekünk a hétvégén a védekezésben.
TOVÁBBI VASÁRNAPI EREDMÉNYEK
FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák) 3–6
Pustertal Wölfe (olasz)–Black Wings Linz (osztrák) 5–4
EC KAC (osztrák)–Graz 99ers (osztrák) 6–2
TWK Innsbruck (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 3–4
Olimpija Ljubljana (szlovén)–VSV Villach (osztrák) 6–2