ICEHL: az FTC ellen szerezte meg első győzelmét a Salzburg

POCSÉK FORMÁBAN kezdte az idényt a Salzburg, négy meccs után nyeretlenül, mindössze egy ponttal a tarsolyában érkezett meg a Tüskecsarnokba. A Fradi viszont önbizalommal telve várhatta az összecsapást, mert Nagy Kristóf shutoutjával legyőzte pénteken a ligaújonc Milano HC-t.

A kapusnak ismét bizalmat szavazott Timo Saarikoski vezetőedző, és az első osztrák próbálkozások el is akadtak benne. Nem úgy a másik oldalon David Kickertben, aki már az 5. percben gólt kapott. Az FTC az első emberelőnyét gólra váltotta, David Silye hitette el mindenkivel, hogy lőni fog, talán csak társa, Rasmus Heljanko számított passzra, de másnak nem is kellett, a finn csatár kilőtte a rövidet. A következő két találat sem egyenlő létszámnál született: először Mihalik András kiállítását bosszulta meg a Salzburg Benjamin Nissner révén, majd 5 a 3 ellen Carter Savoie ismét vezetést szerzett a Ferencvárosnak. Csakhogy a Salzburg mindent megtett az újabb egyenlítésért, és az osztrák óriás, Thomas Raffl dinamikus, fineszes csele után sikerült is neki. Sőt, a középső harmadban az irányítást és a vezetést is átvette, már nagyon érett az osztrák találat, mire Mario Huber belőtte csapata harmadik gólját.

Az idő előrehaladtával lett egyre durvább a meccs, de ennél sokkal fájóbb volt a hazai szurkolóknak, hogy a salzburgi találatok száma is tovább nőtt, ráadásul a harmadik harmad elején Kickert az idény egyik, ha nem a legnagyobb védését mutatta be, fekve, bottal. Aztán viszont újabb emberelőnyös góllal zárkózott a Fradi, csakhogy Topi Rönni gólját két üres kapus salzburgi követte, így az osztrákok 6–3-ra nyertek, és megszerezték első győzelmüket az idényben.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

FTC-TELEKOM–RED BULL SALZBURG (osztrák) 3–6 (2–2, 0–2, 1–2)

Tüskecsarnok, 1248 néző. V: Hronsky (szlovák), Unterweger (osztrák), Murnik, Zgonc (mindketten szlovénok).

FTC: Nagy Kristóf – Bengtsson (1), Horváth M. / Tyni, Lindgren (1) / Hadobás, Ortenszky / Farkas O., Galajda – Savoie 1, SILYE (2), LASKAWY / Dobos (1), Rönni 1, Tammela (1) / Mihalik A., Kestilä, Heljanko 1 / Tóth Gergely, Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski

SALZBURG: KICKERT – ROBERTSON 1 (1), Kalynuk (1) / Nienhuis, Hörl (2) / Galipeau, Lee / Norlin, Lanzinger – Auer, NISSNER 1 (2), Schneider 1 (1) / Poisson, Brooks (1), M. Huber 1 / Böhm, Wukovits, RAFFL 1 (1) / Wurzer, Gesson Hochkofler 1 (1). Edző: Alan Letang

Kapura lövések: 27–30.

Emberelőny-kihasználás: 8/3, ill. 5/2.

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Jól kezdtük a meccset, de aztán elveszítettük az irányítást, s ahogy a harmadik és a negyedik kapott gólunk előtt játszottunk, az megengedhetetlen. A második harmadban mentálisan nem voltunk a topon, túlságosan kapkodtunk, pedig türelemre lett volna szükségünk. Meg kell értenünk, mi dönt egy meccsen győzelem és vereség sorsáról.

Alan Letang: – Feszültek voltunk, mert már nagyon kellett nekünk egy győzelem. Azt gondolom, a teljes csapatom hozzátett ehhez a sikerhez, a speciális egységeink is jól működtek, mindegyik emberelőnyünk veszélyes volt, és emberhátrányban is önfeláldozóak voltunk. Az erőfeszítés, amit ezúttal láttam a srácoktól, az hiányzott az elmúlt időszakban.