„Nagyon várom, izgalmas feladat előtt állok” – Szélig Viktor a rá váró milánói kihívásról

ÚJ ÉRKEZŐ csatlakozik az osztrák központú hokiligához, az ICEHL-hez. A Fehérvárt és a Ferencvárost is felvonultató sorozat új olasz klubja alulról kezdve próbálja magát felépíteni, ebben a munkában magyar segítsége is lesz, ugyanis a Volánnal csaknem tíz évet eltöltő Szélig Viktor lesz a Milano HC sportigazgatója.

„Nagyon várom, izgalmas feladat előtt állok. Kíváncsi vagyok, mit tudok majd hozzátenni a projekthez, és mit ad majd hozzám. Kicsit olyan a szituáció, mint amikor játékosként Franciaországba igazoltam, akkor is kimozdultam a komfortzónámból – mondta a Nemzeti Sportnak Szélig Viktor. – Május elején hívtak fel először, hogy lenne-e kedvem ehhez a munkához. Ahogy teltek a napok és beszélgettünk, egyre érdekesebbnek és szimpatikusabbnak tűnt a feladat, és nagyjából két héttel ezelőtt dőlt el véglegesen, hogy belevágok. Ez teljesen új klub, a milánói jégkorongos hagyományokra alapoznak, de vadonatúj egyesület. Azon a pályán szeretnének majd játszani, amelyen az olimpián a női torna mérkőzéseit rendezték meg, ez lenne a csapat ideiglenes otthona, majd később jöhetne egy végleges megoldás. Az olimpia közönségvonzó tapasztalatait is ki akarják használni és erre a hullámra felülni. A szurkolói közösség mindig is megvolt Milánóban, sokan más együttesek mérkőzéseit látogatták, hiszen a városnak régóta nincs magas szintű jégkorongcsapata. Remélem, legalább olyan bázis alakul majd ki, mint annak idején a Vipers esetében, amely még Fehérváron is jégre lépett a Kontinentális Kupa döntőjében.”

Szélig Viktor elmondta, hogy a csapattal és az infrastrukturális feltételekkel kapcsolatos megállapodások jól haladnak, ezeket kell végleg lezárni a következő hetekben. Az látszik, hogy a tervezett jégcsarnokba októberben tud végleg beköltözni a gárda, így az ICEHL szeptember 18-án induló idényét feltehetően idegenbeli találkozókkal kezdi a liga harmadik olasz csapata. A Milano HC szeretne a városban már működő utánpótlásműhellyel is együttműködni, a vele való kapcsolattartás is a magyar szakember feladatai közé tartozik. A vezetőség és a tulajdonosi kör ötéves tervben gondolkodik.

„Versenyképes csapatot szeretnének a tulajdonosok, de közben üzleti tervként is tekintenek a klubra, nincs helyezés meghatározva, fontos, hogy a projekt a következő öt évben olyan pályára álljon, hogy a tulajdonosoknak minél kevesebb pénzt kelljen beletenniük. Sokkal feszesebb és pontosabb pénzügyi terv van kitűzve, mint eredményességi. Nyilván mindenki győzni szeretne, de ha az idény elején nem úgy jönnének még a pontok, akkor sem lesz földindulás. Magyarországon mindenki az eredményre koncentrál, és ez alapján határozza meg a célokat, itt nem feltétlenül ez a legfontosabb, de ismétlem, a versenyképesség ugyanúgy cél. Nem lesz egyszerű az első idény, az olasz játékospiac azért nem annyira bő, a Milano lesz a harmadik olasz együttes. Sport és szervezeti szempontból is az a legfontosabb, hogy olyan alap és kultúra alakuljon ki, amire építhetünk a következő években.”