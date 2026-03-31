Nemzeti Sportrádió

Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Görögország 0–0

Osztrák hokiliga: nem sikerült egyenlíteni, Székesfehérváron is a Graz nyert

B. Zs.B. Zs.
2026.03.31. 22:22
(Fotó: Imago-Images)
Címkék
jégkorong ICE HL Fehérvár AV19
A Hydro Fehérvár AV19 5–1-re kikapott a vendég Graz 99erstől az osztrák jégkorongliga elődöntőjének második mérkőzésén, így 0–2-re áll az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban. Szintén 2–0-ra vezet a Pustertal, amely másodszor is 3–0-ra győzött az Olimpija Ljubljana ellen.

Nem volt jellemző az idényben a Fehérvárra, hogy jól kezdte volna a mérkőzéseket, és bár az első perceket a rájátszás nagy részében sikerült túlélnie, ezúttal tizenegy már másodperc után örülhettek a vendégek. Manuel Ganahl kapott jó centerezést, a csatárnak könnyű dolga volt közelről a kapuba lőni. Pedig fontos lett volna az erős kezdés a Volántól, ugyanis az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban 1–0-ra vezetett a Graz. Trevor Cheek szinte rögtön válaszolhatott volna, egy előrevágott korongra csapott le, de ziccerét védte Maxime Lagacé. Ezt leszámítva a 99ers fölényét hozta az első hét-nyolc perc, de hogy keressünk valami pozitívumot is, egy emberhátrányt a kapuvas segítségével sikerült kivédekeznie a magyar csapatnak. A harmad derekára felvette a fordulatszámot a Volán is, Max Gerlach előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de közelről fölé lőtt. 

Az első húsz perc alapján látszott, a Graz tanult az alapszakaszban elszenvedett fehérvári vereségekből, sokkal jobban alkalmazkodott a MET Aréna kisebb jégfelületéhez. A második harmadban a kiállítások domináltak, nem feltétlenül olyan arányban, ahogy azt a hazai szurkolók szerették volna, és ennek hangot is adtak… Josh Currie alattomos, derék alatti szabálytalansága Magosi Bálinttal szemben végleges kiállítást ért, de a magyar játékost is kiültették két percre. Négy a négy ellen megduplázta előnyét a 99ers, Kevin Michael Conley lőtte ki az alsó sarkot. A háromperces kiállítással, valamint később egy szimplával sem tudott élni a Fehérvár, Magosi a kapuvasig jutott. 

A harmadik harmad sem kezdődött jól magyar szempontból, másfél perc alatt kétszer is beköszönt a Graz, mindkétszer emberelőnyben, és mindegyik alkalommal Cheek ült a büntetőpadon. Egy újabb vitatható kiállításból szépített a Volán, emberhátrányban Cheek csapott le a korongra és értékesítette a ziccert. Újabb kiállítás, sőt Reijola hivatalos személy sértegetéséért is kapott két percet, így öt a három ellen 120 másodpercig támadhatott a 99ers, de ezt kibekkelte a Volán. A folytatásban Archibald révén egy meg nem adott gólt szerzett csak a Fehérvár, a Graz pedig az üres kapuba is betalált a hajrában. A hazai szurkolók Falus Ádám verekedésében találtak örömet, az eredményben nem, a Graz 5–1-re nyert Fehérváron.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) 1–5 (0–1, 0–1, 1–3) 
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Graz javára

A MÁSIK MAI MÉRKŐZÉSEN
Olimpija Ljubljana (szlovén)–Pustertal Wölfe (olasz) 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Pustertal javára

 

jégkorong ICE HL Fehérvár AV19
