Mattyasovszky Gergellyel hosszabbított az FTC jégkorongcsapata

A klub hétfőn a honlapján megjelent közleményben jelentette be, hogy a 24 éves játékos harmadik szezonját kezdi meg a csapatnál.

Mattyasovszky 2024 nyarán érkezett a DVTK-tól, egy Erste Liga-szezon után pedig az osztrák jégkorongligában is bemutatkozott, 46 meccsen egy gólt ütött és három gólpasszt osztott ki.

„A Ferencváros Magyarország egyik legnépszerűbb klubja, úgyhogy mindenki, aki a csapatot képviseli, úgy érzem, egyben az egész országot is képviseli. Csapatszinten és egyénileg is az a cél, hogy jobban teljesítsünk, mint az előző szezonban, mert sok van még ebben a csapatban, a magyar mag nagyon jól összeállt” – idézi a csatárt a fradi.hu közleménye.

Az első osztrák ligás szezonjában a rájátszásról éppen lemaradt és 11. helyen záró FTC múlt szombaton a 23 esztendős Galajda Zsomborral, az előző héten pedig két válogatott védőjével, Horváth Milánnal és Hadobás Zéténnyel is szerződést hosszabbított. A Ferencváros június 20-án azt jelentette be, hogy a szintén válogatott csatár, Mihalik András is az együttest erősíti majd a következő idényben.