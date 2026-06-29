Nemzeti Sportrádió

Mattyasovszky Gergellyel hosszabbított az FTC jégkorongcsapata

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.29. 18:34
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Mattyasovszky Gergely (balra) újabb ICEHL-idényre készülhet (Fotó: Dömötör Csaba)
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Mattyasovszky Gergely osztrák hokiliga FTC jégkorong
Szerződést hosszabbított a csatár Mattyasovszky Gergellyel az osztrák jégkorongligában szereplő FTC-Telekom.

A klub hétfőn a honlapján megjelent közleményben jelentette be, hogy a 24 éves játékos harmadik szezonját kezdi meg a csapatnál.

Mattyasovszky 2024 nyarán érkezett a DVTK-tól, egy Erste Liga-szezon után pedig az osztrák jégkorongligában is bemutatkozott, 46 meccsen egy gólt ütött és három gólpasszt osztott ki.

„A Ferencváros Magyarország egyik legnépszerűbb klubja, úgyhogy mindenki, aki a csapatot képviseli, úgy érzem, egyben az egész országot is képviseli. Csapatszinten és egyénileg is az a cél, hogy jobban teljesítsünk, mint az előző szezonban, mert sok van még ebben a csapatban, a magyar mag nagyon jól összeállt” – idézi a csatárt a fradi.hu közleménye.

Az első osztrák ligás szezonjában a rájátszásról éppen lemaradt és 11. helyen záró FTC múlt szombaton a 23 esztendős Galajda Zsomborral, az előző héten pedig két válogatott védőjével, Horváth Milánnal és Hadobás Zéténnyel is szerződést hosszabbított. A Ferencváros június 20-án azt jelentette be, hogy a szintén válogatott csatár, Mihalik András is az együttest erősíti majd a következő idényben.

 

Mattyasovszky Gergely osztrák hokiliga FTC jégkorong
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