Erste Liga: Mesikämmen Gyergyóból a rivális Brassóhoz igazolt

A 30 éves hátvéd a 2022–2023-as idényben érkezett az Erste Ligába, amikor az FTC-Telekom szerződtette, ahol magyar bajnok lett, majd a következő idénytől már a Gyergyói HK-ban játszott. A gyergyóiakkal 2025-ben és 2026-ban is Erste Liga-győzelmet ünnepelhetett.

A játékos a védőmunkája mellett a legutóbbi aranyéremhez 30 alapszakaszmeccsen 5, míg a rájátszásban 1 ponttal járult hozzá.