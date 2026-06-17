Erste Liga: Mesikämmen Gyergyóból a rivális Brassóhoz igazolt

A finn, román Konsta Mesikämmen elhagyta a jégkorong Erste Ligában címvédő Gyergyói HK-t, és az előző idényben finalista Corona Brasov csapatában folytatja pályafutását.
A 30 éves hátvéd a 2022–2023-as idényben érkezett az Erste Ligába, amikor az FTC-Telekom szerződtette, ahol magyar bajnok lett, majd a következő idénytől már a Gyergyói HK-ban játszott. A gyergyóiakkal 2025-ben és 2026-ban is Erste Liga-győzelmet ünnepelhetett.
A játékos a védőmunkája mellett a legutóbbi aranyéremhez 30 alapszakaszmeccsen 5, míg a rájátszásban 1 ponttal járult hozzá.
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