Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: Mesikämmen Gyergyóból a rivális Brassóhoz igazolt

2026.06.17. 15:37
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Konsta Mesikämmen távozott a gyergyóiaktól és Brassóban folytatja (Fotó: gyergyoihoki.ro)
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jégkorong Konsta Mesikämmen Gyergyói HK Corona Brasov átigazolás Brassó jégkorong
A finn, román Konsta Mesikämmen elhagyta a jégkorong Erste Ligában címvédő Gyergyói HK-t, és az előző idényben finalista Corona Brasov csapatában folytatja pályafutását.

A 30 éves hátvéd a 2022–2023-as idényben érkezett az Erste Ligába, amikor az FTC-Telekom szerződtette, ahol magyar bajnok lett, majd a következő idénytől már a Gyergyói HK-ban játszott. A gyergyóiakkal 2025-ben és 2026-ban is Erste Liga-győzelmet ünnepelhetett. 

A játékos a védőmunkája mellett a legutóbbi aranyéremhez 30 alapszakaszmeccsen 5, míg a rájátszásban 1 ponttal járult hozzá.

 

jégkorong Konsta Mesikämmen Gyergyói HK Corona Brasov átigazolás Brassó jégkorong
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