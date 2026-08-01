Nemzeti Sportrádió

Nyolc másodpercük maradt – befutott az utolsó hajó is a Kékszalagon

K. Zs.K. Zs.
2026.08.01. 11:19
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Fotó: hunsail.hu
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Kékszalag vitorla vitorlázás
A Nauszikaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szintidő alatt teljesíteni tudta az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj távját – közölték a vitorlásverseny honlapján szombaton.

A szombat reggel – a Magyar Vitorlás Szövetség honlapján szereplő eredménylista szerint 47 óra 59 perc 52 másodperces idővel – befutó Nauszikaa csapatát az abszolút győztes RSM legénysége pezsgővel fogadta a célban.

Az idei Kékszalagra 458 hajó nevezett, hogy a csütörtök reggeli balatonfüredi rajtot követően Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi-szoros érintésével, majd Keszthelynél fordulva a 48 órás szintidő alatt visszatérjen Balatonfüredre.

Az 58. tókerülő versenyt hőség és gyenge, változó irányú légmozgás nehezítette. Nagy taktikai csatát hozott a futam, és végül a Vándor Róbert vezette RSM katamarán nyert, amely bár nem vezetett végig, minden bójánál elsőként haladt át, majd a helycseréket követően a visszaúton Balatonszemesnél az élre állt, és már senki sem tudta megelőzni.

A hajó legénysége a harmadszor nyertes Vándor Róbert kormányos mellett Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond volt.

A Magyar Vitorlás Szövetség honlapján szereplő elsődleges adatok szerint 250 hajó tudta teljesíteni a távot.

A győztes Vándor Róbert az RSM-mel 13 óra 27 perc 30 másodperces idővel ért célba, a második a Process Solutions lett (14 óra 9 perc 50 másodperc, kormányosa Litkey Farkas), a harmadik az elmúlt négy évben győztes Raiffeisen Audi Fifty-Fifty (14 óra 12 perc 25 másodperc, kormányosa Józsa Márton), a negyedik a KÜRT-Team-Kaáli „B” (14 óra 13 perc 41 másodperc, kormányosa Virág Flóra Anna), az ötödik a Team Suzuki (14 óra 15 perc, 24 másodperc, kormányosa Váradi Szabó János), a hatodik az AUDAX Django (14 óra 16 perc 50 másodperc, kormányosa Petrányi Zoltán), a hetedik a Forestay Sailing Team (14 óra 18 perc 22 másodperc, kormányosa Vadnai Benjámin), a nyolcadik a Ribstory (14 óra 24 perc 20 másodperc, kormányosa Schwarcz Ferenc Ákos), a kilencedik a Swiss Medical Network (15 óra 42 perc, 5 másodperc, kormányosa a svájci Didier Pfister), míg a tizedik a Deboti Racing (16 óra 31 perc 9 másodperc, kormányosa Bödör Gergely) lett.

(MTI)

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Kékszalag vitorla vitorlázás
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