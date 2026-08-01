Nemzeti Sportrádió

Locsolási tilalom lép életbe a stadionokban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.01. 13:15
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Locsolási tilalom a sportpályákon és a stadionokban (Fotó: Szabó Miklós)
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Gajdos László locsolás MLSZ
Gajdos László Élő környezetért felelős miniszter Facebook-bejegyzésben számolt be róla, hogy locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban.

Az MLSZ szombaton délelőtt közleményt adott ki az NB-s mérkőzések időpontjának változásáról. A szövetség a rendkívüli időjárási helyzetre és az energiaellátási nehézségekre tekintettel több mérkőzés kezdését módosította. Azóta kiderült, hogy három NB II-es mérkőzést nem is rendeznek meg.

Szombat kora délután Gajdos László Élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a mérkőzéseken locsolási tilalom lesz.

„Minden csepp ivóvíz számít! A rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban. A döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk” – olvasható a politikus bejegyzésében.

Gajdos László locsolás MLSZ
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