Nemzeti Sportrádió

Csongvai jókor jó helyen: bérletesei számával rekordot döntött Saint-Étienne

K. Zs.K. Zs.
2026.08.01. 12:11
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Hangulat a saint-étienne-i stadionban (Fotó: AFP)
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francia foci Saint-Étienne Csongvai Áron Ligue 2
Olyan sok idénybérletet adott el a Saint-Étienne, mint korábban sohasem – derült ki a francia másodosztályú (Ligue 2) labdarúgóklub szombati bejelentéséből.

A július 31-én éjfélkor véget érő akció során 20 600 idénybérlet kelt el; az eddigi klubrekord 20 307 volt (2023), azzal az ASSE egyben a francia másodosztály csúcsát is tartotta – egészen mostanáig.

Az előző idény 20 113 bérletesének 97 százaléka újította meg helyét, hozzájuk több mint 1000 új bérletes csatlakozik a Geoffroy Guichard Stadion lelátóján. A régi bérlet megújításáért 133, az új vásárlásáért 300 eurót kellett leszurkolni.

A szebb napokat látott, tízszeres francia bajnok zöldek az előző idényt is a második vonalban töltötték, harmadikok lettek, játszhattak a feljutásért; a Rodezen túljutottak, de a Nice-szel szemben már alulmaradtak.

A Ligue 2 új idénye a jövő héten kezdődik, a Saint-Étienne – amely Csongvai Áron személyében néhány hete már magyar légióst is foglalkoztat – egy másik nagy múltú csapat, a harmadik vonalból visszakapaszkodó Sochaux vendége lesz augusztus 8-án.

 

francia foci Saint-Étienne Csongvai Áron Ligue 2
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