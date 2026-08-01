Csongvai jókor jó helyen: bérletesei számával rekordot döntött Saint-Étienne

A július 31-én éjfélkor véget érő akció során 20 600 idénybérlet kelt el; az eddigi klubrekord 20 307 volt (2023), azzal az ASSE egyben a francia másodosztály csúcsát is tartotta – egészen mostanáig.

Az előző idény 20 113 bérletesének 97 százaléka újította meg helyét, hozzájuk több mint 1000 új bérletes csatlakozik a Geoffroy Guichard Stadion lelátóján. A régi bérlet megújításáért 133, az új vásárlásáért 300 eurót kellett leszurkolni.

A szebb napokat látott, tízszeres francia bajnok zöldek az előző idényt is a második vonalban töltötték, harmadikok lettek, játszhattak a feljutásért; a Rodezen túljutottak, de a Nice-szel szemben már alulmaradtak.

A Ligue 2 új idénye a jövő héten kezdődik, a Saint-Étienne – amely Csongvai Áron személyében néhány hete már magyar légióst is foglalkoztat – egy másik nagy múltú csapat, a harmadik vonalból visszakapaszkodó Sochaux vendége lesz augusztus 8-án.