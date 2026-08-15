Tekintse meg Csongvai Áron első franciaországi gólpasszát!

A francia másodosztályban a Saint-Étienne pénteken a második meccsét is megnyerte, 3–1-re győzött a Clermont Foot ellen a nyáron Svédországból igazolt Csongvai Áronnal a soraiban – a magyar válogatott középpályás az 1. fordulóhoz hasonlóan ezt a mérkőzést is végigjátszotta.

Csapata harmadik gólja előtt ő lőtte keresztbe a labdát balról, 13 méterről, amit a kapu előtt érkező Jakob Breum becsúszva váltott gólra.

CSONGVAI ÁRON GÓLPASSZA

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Saint-Étienne–Clermont Foot 3–1

Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 71. percben gólpasszt adott.