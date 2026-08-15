Tekintse meg Csongvai Áron első franciaországi gólpasszát!
Csongvai Áron pénteken a második franciaországi bajnoki meccsén az első gólpasszát jegyezte.
A francia másodosztályban a Saint-Étienne pénteken a második meccsét is megnyerte, 3–1-re győzött a Clermont Foot ellen a nyáron Svédországból igazolt Csongvai Áronnal a soraiban – a magyar válogatott középpályás az 1. fordulóhoz hasonlóan ezt a mérkőzést is végigjátszotta.
Csapata harmadik gólja előtt ő lőtte keresztbe a labdát balról, 13 méterről, amit a kapu előtt érkező Jakob Breum becsúszva váltott gólra.
CSONGVAI ÁRON GÓLPASSZA
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Saint-Étienne–Clermont Foot 3–1
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 71. percben gólpasszt adott.
Legfrissebb hírek
Mocsi Attila: Tökéletes állapotban várom a Süper Lig rajtját
Légiósok
2026.08.13. 11:05
Román Kupa: Bobál gólja is kellett a Slobozia fordításához
Légiósok
2026.08.12. 20:47