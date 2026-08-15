Nemzeti Sportrádió

Tekintse meg Csongvai Áron első franciaországi gólpasszát!

P. K.P. K.
2026.08.15. 09:46
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Csongvai Áron a második meccsét is végigjátszotta a francia másodosztályban (Fotó: facebook.com/asseofficiel)
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légiósok Saint-Etienne Csongvai Áron
Csongvai Áron pénteken a második franciaországi bajnoki meccsén az első gólpasszát jegyezte.

 

A francia másodosztályban a Saint-Étienne pénteken a második meccsét is megnyerte, 3–1-re győzött a Clermont Foot ellen a nyáron Svédországból igazolt Csongvai Áronnal a soraiban – a magyar válogatott középpályás az 1. fordulóhoz hasonlóan ezt a mérkőzést is végigjátszotta.

Csapata harmadik gólja előtt ő lőtte keresztbe a labdát balról, 13 méterről, amit a kapu előtt érkező Jakob Breum becsúszva váltott gólra.

CSONGVAI ÁRON GÓLPASSZA

 

FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Saint-Étienne–Clermont Foot 3–1
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 71. percben gólpasszt adott.

 

légiósok Saint-Etienne Csongvai Áron
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