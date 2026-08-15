NS-infó: megszületett a megállapodás, Benbuali klubrekordért igazol Egyiptomba

A Nemzeti Sport úgy értesült, Nadir Benbuali átigazolási ügyében az ETO megállapodott a Pyramids FC-vel. Az algériai válogatott csatár egyiptomi sajtóértesülések szerint bónuszokkal együtt 3-3.5 millió eurónak megfelelő összegért kerülhet a kairói klubhoz. A mintegy 500 ezer eurós bónusz függ majd a csapat szereplésétől és attól is, hány gólt szerez új csapatában a 26 éves csatár, aki Győrben két idény alatt 67 tétmeccsen 27 gólt szerzett, ebből 22-t az NB I-ben.

A 3 millió euró körüli vételár új klubrekordot jelent az ETO-nál, amit jelenleg Vitális Milán átigazolása tart 2.5 millió euróval, aki szintén ezen a nyáron szerződött Győrből a görög bajnok AEK Athénhoz.

Úgy tudjuk, Benbuali elbúcsúzott a győri csapattársaktól és már orvosi vizsgálaton is részt vett leendő klubjánál, amely hamarosan be is jelentheti a szerződtetését. A Pyramids FC az előző idényben ezüstérmes lett az egyiptomi élvonalban, viszont története során másodszor megnyerte az Egyiptomi Kupát, a klubot 2008-ban alapították.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó), Yaakobishvili Antal (Girona FC – Spanyolország)

Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Schön Szabolcs (Stoke City – Anglia; Lecce, Modena – Olaszország; Darmstadt – Németország), Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország, Konyaspor – Törökország, Górnik Zabrze – Lengyelország)