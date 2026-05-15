Újra átélni az eufóriát – Beke Zsombor jegyzete
SENKIT NEM LEP meg az a tény, hogy a papírforma alapján a pénteken rajtoló A-csoportos jégkorong-világbajnokságon bitang nehéz lesz a magyar válogatottnak kivívnia a bennmaradást. 2025-ben, a magyar jégkorong történetében először sikerült megragadni az elitben. Ha a reális forgatókönyv valósul meg, Majoross Gergely együttesének sorsát két mérkőzés döntheti el, a szombati Ausztria és a keddi Nagy-Britannia elleni összecsapás. Nehéz lesz?
Biztosak lehetünk benne, hiszen Ausztria egy évvel ezelőtt bejutott a legjobb nyolc közé, a sógorok ellen pedig a tétre menő helyzetekből egyébként sem jöttünk ki jól az utóbbi néhány évben, elég csak 2023-ig visszamenni az időben, amikor szintén az elitben kétgólos előnyről kaptunk ki szétlövésben és búcsúztunk az A-csoporttól. A britek ellen is akad néhány frissebb emlék, olimpiai selejtezőbenn sikerült őket legyőzni 2020-ban, ellenben 2018-ban Budapesten ellenünk jutottak fel az elitbe.
Miben bízhatunk? Egyrészt a válogatott mellett immár második teljes idényét töltő szakmai stábban, a hazai edzőkből összeállított csapat működő játékrendszert rakott össze, mindenkinek meg van szabva a dolga, mindenki tudja a feladatát, arról nem beszélve, hogy a stábon belül is nagyszerű a hangulat, együtt akarnak tenni a magyar jégkorong jövőjéért. Másrészről a lelátói támogatásban. Zürichbe is, ahogy a világ bármely pontjára, a magyar szurkolók elkísérik a válogatottat. Volt szerencsém jó néhány külföldi világbajnokságot átélni a drukkerek között, valamint újságíróként is, azt a fajta energiát, amit a tábor ad a jégre, semmi sem pótolhatja, a hatalmas győzelmek, feljutások a mai napig élnek bennem – és ezzel így vannak a játékosok és a szurkolók is.
Ezt a hangulatot kell újra megteremtenie a csapatnak és a tábornak közösen Zürichben is, a tavalyi világbajnokságon Kazahsztán legyőzése után hatalmas volt az öröm, de az igazán nagy, euforikus ünneplés elmaradt, hiszen az utolsó mérkőzések eredményétől függött a mieink sorsa, a játékosok a reptéren, a szurkolók a televízió előtt izgulhatták végig a Svájc–Kazahsztán mérkőzést. Kívánom a válogatottnak és az elutazó szurkolóknak, hogy ismét a jégen, az arénában éljenek át euforikus pillanatokat, és írjon ismét (sport)történelmet a magyar jégkorong!
