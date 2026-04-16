Sima vereséget szenvedett a magyar jégkorong-válogatott a lengyelektől

Éles körülmények között tesztelheti a következő napokban, hetekben a magyar szakmai stáb a jégkorong-válogatottunk bő, 40 fős keretét. Az első felkészülési találkozóra csütörtökön került sor Lengyelország ellen, és ahogy Majoross Gergely szövetségi kapitány előzetesen elmondta, vegyes, de két különálló keret áll majd ki csütörtökön, majd pénteken is a Megyeri úton.

Az első teszt nem sikerült túl jól, igaz, a lengyelek felkészülése egészen más fázisban tart, hiszen a hazai divízió 1/A-s világbajnokságukra készülnek, amely az A-csoportos küzdelmek előtt két héttel kezdődik. Ebből kifolyólag a lengyelek sokkal régebb óta készülnek együtt, és ez összességében meg is látszódott a jégen.

A visszafogottabb iramban kezdődő találkozón az első harmad derekán gyorsultak fel az események, és ekkortájt még abszolút a magyarok akarata érvényesült, rövid időn belül Páterka Bence és Schlekmann Márk is veszélyeztetett, eredménytelenül. A túloldalon Aron Chmielewski ziccerben vezethette Bálizs Bencére a korongot, de a magyar kapus valahogy kitornázta a pakkot a kapuvas mellől.

A második harmad elején bár egy áthúzódó emberelőnyt kivédekeztek a mieink, a rendezetlen védelem mellett Alan Lyszczarczyk szép egyéni akciójával vezettek a lengyelek. Csikorogtak a magyar fogaskerekek, emberhátrányban lőtte Lengyelország a második gólját, Szymon Kielbicki volt a végrehajtó. Ez megfogta a magyar csapatot, az utolsó harmadra Majoross Gergely megvariálta a sorokat, hátha lendületet tud venni az együttes. Ezt nem könnyítette meg, hogy válogatottunk kapott egy négyperces emberhátrányt, de ezt a találkozó felénél beállt Hegedüs Levente vezérletével kivédekezték a mieink. A hajrához fordulva próbálkoztak a hazaiak, a magyar együttes levitte kapusát is, de ebből még két gólt kapott a csapat, a lengyelek 4–0-ra nyertek. A két válogatott a rendes játékidő után a rávezetéseket is gyakorolta, de ez nem a magyar gárda napja volt, a „szétlövésben” is jobbnak bizonyult Lengyelország. A két együttes pénteken 19 órától ismét összecsap Újpesten.

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Lengyelország 0–4 (0–0, 0–2, 0–2)

Újpest, 803 néző. V: Dósa, Rencz, Szabó D., Varjú.

MAGYARORSZÁG: Bálizs (Hegedüs) – Kiss R., Ortenszky / Tornyai, Tóth G. / Farkas O., Horváth D. / Szivák, Nagy D. – Kiss P., Hári, Sofron / Erdély, KERESZTES L., Mihalik A. / Mihalik G., MATTYASOVSZKY, Schlekmann / Vértes, Páterka, Ambrus Cs. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

LENGYELORSZÁG: Kieler – Pociecha, Ciura / Gorny, Narog / Bryk, Bizacki / Schafer, Wanacki – KIELBICKI 2, WALEGA (2), KREZOLEK 1 / Wronka, Pas (1), LYSZCZARCZYK 1 / Chmielewski (1), Mroczkowski, Brynkus / Macias, Syty, Michalski. Szövetségi kapitány: Pekka Tirkkonen

Kapura lövések: 22–36. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Majoross Gergely: – Viszonylag gyorsan meg tudták fojtani a támadásainkat, ezért sokat kergettük a korongot. A világbajnokságuk hamarabb kezdődik és ezért a keretük közelebb is van a véglegeshez, de reménykedtem, hogy ennél többet kapunk a csapattól. Remélem, a pénteki keret többre lesz képes, jó néhány játékosra kiváncsiak vagyunk, milyen teljesítményt tudnak a nemzetközi színtéren.