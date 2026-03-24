Elkezdődött a magyar férfi jégkorong-válogatott előalapozása a világbajnokságra

A szövetség keddi bejelentése szerint a csapat hivatalos felkészülése április 7-én kezdődik, de előtte „rávezető jelleggel már lehet előalapozni”.

„Mivel néhány játékos a klubjával már nincs versenyben, megteremtettük a lehetőségét, hogy ők jégre tudjanak menni – mondta Majoross Gergely. – Bartalis Balázzsal feltöltöttük tartalommal e napokat, a játékosokat meghatározott tematika alapján fejlesztjük. Az edzések első felében speciális munkát végeznek a csatárok, illetve a hátvédek, a második felében pedig különböző kis területes feladatokat végzünk, illetve játszunk is.”

Hozzátette: mindenkinek, akinek a klubszezonja már véget ért, jutott ideje a pihenésre, regenerációra, erősödésre, az egyéni fizikai programokat is megkapták a játékosok Laczkó Attila erőnléti edzőtől, most pedig a jéghez visszaszokás és a szervezett keretek közötti, rendszerben tréningezés következik.

A mostani és a következő héten kedden, szerdán és csütörtökön lesznek a száraz- és jeges edzések a Tüskecsarnokban.

„Igyekszünk minél több olyasmit is elvégezni, amit máris lehet: ilyenek a laborvizsgálatok, különböző mérések és felmérések, hogy mire elérkezik a felkészülés hivatalos startja, akkor már csak azoknak kelljen, akik akkor csatlakoznak” – jelezte a szövetségi kapitány.

A vb előtti első két mérkőzés a feljutásért harcoló lengyelekkel szemben lesz április 16-án és 17-én a Megyeri úton. Ezt követően két részre oszlik a keret. Az egyik Svájcba utazik, és Bielben április 23-án és 24-én a hazaiak ellen mérkőzik meg, a másik fele a gárdának pedig 24-én Szombathelyen, 25-én pedig Győrben a japánokkal találkozik. Utóbbi összecsapás lesz az utolsó hazai fellépés a vb előtt.

Május első két napján Koppenhágában lép fel a Majoross-csapat, elsején Norvégia, 2-án pedig a házigazda Dánia lesz az ellenfél. Május 7-én Bledben a szlovénokkal találkozik a válogatott, amely a svájci vb-re már úgy utazik ki, hogy Neuchatelben május 13-án megmérkőzik Kanadával.

A tavaly fennállása során először bennmaradó válogatott már Zürichben játssza vb-mérkőzéseit. Május 16-án a finnek, másnap pedig az osztrákok, 19-én a britek, 22-én a németek, 23-án a házigazda svájciak, 25-én a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiak, 26-án pedig a lettek lesznek az ellenfelek. A csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban folytatja. Reális cél a bennmaradás lehet.