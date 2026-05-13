Nemzeti Sportrádió

Erdélyi Benedek a szabadnapján is kondizik – és meccsekre jár

CSERHÁTI ANDRÁSCSERHÁTI ANDRÁS
2026.05.13. 08:06
null
Erdélyi Benedek (sárgában) februárban már védett az Újpest ellen, akkor a Loki 2–1-es vereséget szenvedett (FOTÓ: TÖRÖK ATTILA)
Címkék
NB I Erdélyi Benedek DVSC
A Debreceni VSC húszéves kapusa, Erdélyi Benedek beszélt az Újpest elleni mérkőzésről a labdarúgó NB I-ben, az áhított bronzéremről és arról is, mivel töltötte a pihenőnapjait.


Apróságnak tűnik, de a DVSC-nél figyelnek arra, hogy a játékosok ne odahaza, hanem együtt reggelizzenek Pallagon a konditermi és a pályán zajló edzések előtt.

„Ez minden nap amolyan csapatépítés: fél kilenctől lehet reggelizni, én rendre előtte érkezem tíz perccel, közben beszélgetünk, eltervezzük a napot, és nyilván szóba kerül a hétvégi meccs és a napi hírek is – mondta lapunknak Erdélyi Benedek, a Debrecen 20 éves kapusa. – Jó együtt kezdeni a napot, így is építjük a közösséget. Mindenki frissen és kipihenten érkezett vissza a munkába, hiszen múlt héten, a Magyar Kupa-döntő miatt nem rendeztek bajnokit, így a szakmai stábtól megkaptuk a pénteket, a szombatot és a vasárnapot is pihenőnapnak. Hogy mivel töltöttem? A szabadnap ellenére elmentem kondizni, abból sosem elég, minden nap fejlődni akarok… Nem vagyok otthonülő típus, a barátnőmmel sokat sétáltunk, sőt, két bajnokira is elmentem: a hétvégén rendezték a DEAC–Ózd NB III-as meccset, a hazaiak csatára, Batai Tamás  az egyik legjobb barátom. Sajnos kikaptak kettő egyre. Elmentem a Szabolcs-Szatmári-Bereg megyei I. osztály rangadójára, a Mátészalka–Nyírbátor találkozóra is – nagyon sokan, legalább ezerötszázan, de lehet, hogy kétezren is voltak a helyszínen –, a hazaiak győztek kettő nullára, s átvették a vezetést az addig első vendégektől. A Mátészalka kapusedzője Kőrösi Norbert, ő a debreceni akadémián is dolgozik, szoros viszonyban vagyunk, ezért is utaztam el a meccs­re. Tartalmasan, jól telt a pihenő, alig várom az utolsó, az Újpest elleni hazai bajnokit!”

A tét nagy: jelenleg a Paks áll a harmadik helyen, amely ugyanannyi pontot szerzett (ötvenet), mint a DVSC, de több győzelmének köszönhetően előrébb áll. A Paks Diósgyőrbe utazik, míg a Loki az Újpestet fogadja a Nagyerdei Stadionban szombaton 17.15-kor. Ritka, hogy egy csapatban négyen is eltiltásukat töltsék, márpedig a lila-fehéreknél ez a helyzet: Szélesi Zoltán vezetőedző öt sárga lapos eltiltás miatt nem számíthat Bodnár Gergőre, Fiola Attilára, Horváth Krisztoferre és Matija Ljujicsra sem.

„Adott esetben még az ötödik ZTE is odaérhet a harmadik helyre, a zalaegerszegiek két ponttal állnak mögöttünk. A célunk egyértelmű: legyőzni az Újpestet és bízni benne, hogy a Diósgyőr szerez legalább egy pontot a Paks ellen. Az Újpest már nem léphet előre a tabellán, viszont egyéni célok biztosan vezérlik a futballistákat: valaki meg akarja mutatni, hogy a következő idényben is lehet rá számítani, a tizenhat gólos Aljosa Matko holtversenyben a góllövőlista élén áll a felcsúti Lukács Dániellel, nyilván gólkirály akar lenni, míg az eddig kevesebb lehetőséghez jutó fiatalok bizonyítanák, van bennük potenciál, ne küldje el kölcsönbe vagy adja el őket a klub. Ami engem illet: legutóbb Pakson védtem, sajnos kikaptunk öt kettőre, nem ment jól a játék nekem és a többieknek sem. Előtte két bajnokin nem én álltam a gólvonalon, hanem Demjén Patrik: kicsit megtörte a lendületemet és az önbizalmamat is, hogy »kivettek« a kapuból, de el kell fogadni, hogy ez benne van a pakliban. Amúgy  Patrik is megérdemelte, hogy védjen, nagyszerűen dolgozik, és a korábbi években már megmutatta, hogy kiváló kapus. Meglátjuk, ki kap lehetőséget szombaton, a legfontosabb, hogy nyerjünk és miénk legyen a bronzérem. Mert bár a negyedik hely is nemzetközi kupaindulást ér, azért érmet szerezni felemelő érzés.”

Bár a napokban hallani lehetett arról, hogy Sergio Navarro vezetőedző az idény végén távozik, ezzel kapcsolatos új hír, hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett – bárhogyan is alakul a spanyol szakember jövője, az biztos, hogy erős csapatot faragott az előző idényben az NB I-ben csak az utolsó fordulóban benn maradó, végül a kilencedik helyre befutó együttesből.

  1. ETO FC

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21

az állás

 

 

NB I Erdélyi Benedek DVSC
Legfrissebb hírek

Völgyi Dániel: Ezt csak az ETO tudja elbukni

Labdarúgó NB I
1 órája

NS-infó: ennyibe kerülhet a ZTE edzőjének a kivásárlása

Labdarúgó NB I
18 órája

Dejan Sztankovics elhozná a Ferencvárostól egyik korábbi játékosát – sajtóhír

Labdarúgó NB I
22 órája

Zeke Márió: Senki sem becsüli le a DVTK-t

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:20

Az ETO a bajnoki címért, a DVSC a kupaindulásért, a Kanizsa az NB II-ért küzd

Labdarúgó NB I
2026.05.11. 17:52

Nagy Krisztián: négy feljutás, négy kiesés és immár 100 élvonalbeli meccs

Labdarúgó NB I
2026.05.10. 11:01

Hajnal Tamás: Bántott minket, hogy az előző két döntőt nem tudtuk megnyerni

Labdarúgó NB I
2026.05.10. 10:04

Gundel-Takács Bence: Jövő héten megpróbálunk ismét borsot törni a Ferencváros orra alá!

Labdarúgó NB I
2026.05.10. 09:34
Ezek is érdekelhetik