Erdélyi Benedek a szabadnapján is kondizik – és meccsekre jár



Apróságnak tűnik, de a DVSC-nél figyelnek arra, hogy a játékosok ne odahaza, hanem együtt reggelizzenek Pallagon a konditermi és a pályán zajló edzések előtt.

„Ez minden nap amolyan csapatépítés: fél kilenctől lehet reggelizni, én rendre előtte érkezem tíz perccel, közben beszélgetünk, eltervezzük a napot, és nyilván szóba kerül a hétvégi meccs és a napi hírek is – mondta lapunknak Erdélyi Benedek, a Debrecen 20 éves kapusa. – Jó együtt kezdeni a napot, így is építjük a közösséget. Mindenki frissen és kipihenten érkezett vissza a munkába, hiszen múlt héten, a Magyar Kupa-döntő miatt nem rendeztek bajnokit, így a szakmai stábtól megkaptuk a pénteket, a szombatot és a vasárnapot is pihenőnapnak. Hogy mivel töltöttem? A szabadnap ellenére elmentem kondizni, abból sosem elég, minden nap fejlődni akarok… Nem vagyok otthonülő típus, a barátnőmmel sokat sétáltunk, sőt, két bajnokira is elmentem: a hétvégén rendezték a DEAC–Ózd NB III-as meccset, a hazaiak csatára, Batai Tamás az egyik legjobb barátom. Sajnos kikaptak kettő egyre. Elmentem a Szabolcs-Szatmári-Bereg megyei I. osztály rangadójára, a Mátészalka–Nyírbátor találkozóra is – nagyon sokan, legalább ezerötszázan, de lehet, hogy kétezren is voltak a helyszínen –, a hazaiak győztek kettő nullára, s átvették a vezetést az addig első vendégektől. A Mátészalka kapusedzője Kőrösi Norbert, ő a debreceni akadémián is dolgozik, szoros viszonyban vagyunk, ezért is utaztam el a meccs­re. Tartalmasan, jól telt a pihenő, alig várom az utolsó, az Újpest elleni hazai bajnokit!”

A tét nagy: jelenleg a Paks áll a harmadik helyen, amely ugyanannyi pontot szerzett (ötvenet), mint a DVSC, de több győzelmének köszönhetően előrébb áll. A Paks Diósgyőrbe utazik, míg a Loki az Újpestet fogadja a Nagyerdei Stadionban szombaton 17.15-kor. Ritka, hogy egy csapatban négyen is eltiltásukat töltsék, márpedig a lila-fehéreknél ez a helyzet: Szélesi Zoltán vezetőedző öt sárga lapos eltiltás miatt nem számíthat Bodnár Gergőre, Fiola Attilára, Horváth Krisztoferre és Matija Ljujicsra sem.

„Adott esetben még az ötödik ZTE is odaérhet a harmadik helyre, a zalaegerszegiek két ponttal állnak mögöttünk. A célunk egyértelmű: legyőzni az Újpestet és bízni benne, hogy a Diósgyőr szerez legalább egy pontot a Paks ellen. Az Újpest már nem léphet előre a tabellán, viszont egyéni célok biztosan vezérlik a futballistákat: valaki meg akarja mutatni, hogy a következő idényben is lehet rá számítani, a tizenhat gólos Aljosa Matko holtversenyben a góllövőlista élén áll a felcsúti Lukács Dániellel, nyilván gólkirály akar lenni, míg az eddig kevesebb lehetőséghez jutó fiatalok bizonyítanák, van bennük potenciál, ne küldje el kölcsönbe vagy adja el őket a klub. Ami engem illet: legutóbb Pakson védtem, sajnos kikaptunk öt kettőre, nem ment jól a játék nekem és a többieknek sem. Előtte két bajnokin nem én álltam a gólvonalon, hanem Demjén Patrik: kicsit megtörte a lendületemet és az önbizalmamat is, hogy »kivettek« a kapuból, de el kell fogadni, hogy ez benne van a pakliban. Amúgy Patrik is megérdemelte, hogy védjen, nagyszerűen dolgozik, és a korábbi években már megmutatta, hogy kiváló kapus. Meglátjuk, ki kap lehetőséget szombaton, a legfontosabb, hogy nyerjünk és miénk legyen a bronzérem. Mert bár a negyedik hely is nemzetközi kupaindulást ér, azért érmet szerezni felemelő érzés.”

Bár a napokban hallani lehetett arról, hogy Sergio Navarro vezetőedző az idény végén távozik, ezzel kapcsolatos új hír, hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett – bárhogyan is alakul a spanyol szakember jövője, az biztos, hogy erős csapatot faragott az előző idényben az NB I-ben csak az utolsó fordulóban benn maradó, végül a kilencedik helyre befutó együttesből.