Inspiráció a jövő bajnokainak – A nemzet aranyai sorozat a televízióban is!

2023-ban A nemzet aranyai című két és fél órás film feldolgozta és bemutatta a magyar férfi vízilabda-válogatott 1997-től 2008-ig tartó sikerkorszakát – ebben az időszakban nyert a Kemény Dénes vezette nemzeti csapat három olimpiai aranyérmet egymás után, és ért el számos szép sikert a világbajnoki és a két Európa-bajnoki címen túl is. Nem telt el két év, és az alkotók újból jelentkeztek: ezúttal már egy hétrészes, összesen mintegy 350 percnyi hosszúságú sorozattal. Mivel több a sorozat? – tehetné fel a kérdést az ember, de a válasz csupán az első rész láttán az, hogy bizony volt még érdekesség a készítők tarsolyában.

A nemzet aranyai című sorozat 2025. december 2. óta elérhető az RTL+ Premium kínálatában, 2026. május 2-tól pedig már az RTL lineáris csatornáján dupla epizódokkal is látható. Ennek alkalmából a sorozat megvalósulását támogató One Magyarország közönségtalálkozót szervezett a budapesti Arena Mall Cinema City moziban, amelyen bemutatták a sorozat első részét is. A 12-es számú vetítőterem teljesen megtelt, így több mint kétszáz ember várt arra, hogy az audiovizuális élményen túl találkozhasson a méltán híres játékosokkal, akik közül Biros Péter, Fodor Rajmund, Kósz Zoltán, Märcz Tamás, Székely Bulcsú és Varga Tamás jelent meg. Az egyszerű rajongók mellett az ifjú vízilabdázók és szüleik is eljöttek – olyan fiatal sportolók, akik talán még a pekingi olimpiai arany idején sem éltek még, vagy az idő tájt születhettek.

„Szép időutazást, nosztalgiát idézett elő a forgatás. A korbéli különbségek miatt különböző időpontokban hagytuk abba az aktív pályafutásunkat, és amikor 2017-ben a felnőtt világbajnokság után a masters vébé következett Budapesten, az volt a legutóbbi, ehhez hasonló jelentős pillanat, amikor újra összeállt a nagy csapat” – fogalmazott Fodor Rajmund a vetítés előtti kerekasztal-beszélgetésen, míg Székely Bulcsú azt mondta: – „A vásznon újra megelevenedik, hogy egy nagy család volt a mi válogatottunk. Azért is volt remek a forgatás időszaka, mert nagyon érdekes volt másokat hallani, hogyan élték meg ugyanazt a történetet, egy mérkőzést, egy kerethirdetést, mi volt az ő szemszögük. Ahogy más-más ritmusban vonultunk vissza, kicsit elsodort az élet minket egymástól, és a forgatás időszaka újra összehozott minket.”

Hunyady Beatrix, a One Magyarország lakossági vezérigazgató-helyettese szerint a válogatott által képviselt értékek, mint a kiválóságra és a folyamatos fejlődésre törekvés, a One Magyarország számára is kiemelten fontosak. Hozzátette: „örömmel álltunk a sorozat mellé, hiszen a sorozat révén a fiatal generációk is megismerhetik átélhetik a magyar férfi vízilabda-válogatott aranykorát, nemcsak a sporteredményeket, hanem az emberi és közösségi történeteket is. Az ilyen szintű egymásért tenni akarás példamutató érték, és a One egyik alapelve is az emberközpontúságról szól. Hiszen a sikerek, az eredmények fontosak, de ami a mindennapokban igazán összekovácsol minket, az a csapat, amelyik a közös célért tesz.”

Zákonyi S. Tamás rendező-producer elárulta, már a film készítésének kezdeti szakaszában körvonalazódott, hogy az nem lesz elég arra, hogy mindent elmeséljenek. „Már a vágószobában nyitottunk egy új mappát »tévésorozat« névvel, ebbe tettük azokat az anyagokat, amiről úgy éreztük, nem férhet bele a két és fél órás időkorlátba – és egyre csak nőtt a mappa tartalma. A sorozatban sokkal jobban megismerhetik a nézők a fiúk személyiségét, a kerethirdetés drámáit, még a szobatársi létből fakadó hülyéskedéseket is, amelyek egyben szórakoztatók, de tanulságosak is. Amit az egész történetből ki akartam hozni, azt a sorozat jobban bemutatja.”

Az esemény végére a szervezők nyereményjátékot szerveztek, a nyertes tombolajegy-tulajdonosok többek között törölközővel, a csapattagok által aláírt vízilabdával, vagy dedikált filmplakáttal gazdagodhattak, amit a vízilabdázók személyesen adtak át.

A kimaradt jelenetekből álló sorozat célja tehát, hogy archív felvételek és interjúk segítségével – eddig sosem látott, ritka dokumentumokkal – visszahozza azt a korszakot, amikor a válogatott a világ élvonalába tartozott. A sorozat narrálásában olyan korábbi játékosok/olimpikonok szólalnak meg, akik személyes élményeik révén hitelesen mesélnek a sikerekről, a csapat működéséről és emberi történetekről is. A mozifilm sikerét mutatja, hogy 2023-as bemutatásakor több mint 100 ezren látták, ezzel minden idők egyik legnézettebb hazai dokumentumfilmjévé vált. A sorozat jóval részletesebb: több tematikus fókuszt, mélyebb betekintést, személyes sztorikat, háttértörténeteket enged látni, mint amennyi egy mozifilm keretében lehetséges lenne – így nem csupán a sikereket, hanem az emberi, közösségi és történeti rétegeket is feltárja – ezek különösen értékesek lehet azoknak, akiket nemcsak a sport, hanem a társadalmi/háttértörténet is érdekel.

Szombatonként 13.05-től dupla epizódokkal látható A nemzet aranyai az RTL műsorán, a teljes sorozat pedig elérhető az RTL+ Premium kínálatában.