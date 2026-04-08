Távozik az Újpest jégkorongcsapatának két edzője

R. P.R. P.
2026.04.08. 11:36
Újpest jégkorong Kovács Viktor Jason Morgan
Az Újpest jégkorongcsapata a hivatalos oldalán megjelent közleményben tudatta, hogy nem hosszabbítja meg Jason Morgan vezetőedző és Kovács Viktor edző szerződését sem.

 

A lilák cikkéből kiderül, hogy a távozás oka az elmaradt szereplés az Erste Liga elődöntőjében.

Morgan és Kovács közös munkájának első évében az Erste Liga-alapszakasz nyolcadik helyén végzett az együttes, de utána kiesett a rájátszás első körében. Az ob I-ben és a Magyar Kupában sem jutott a legjobb négy közé.

A mostani idényben az Erste Ligában a legjobb magyarországi csapatként a harmadik helyen végzett az alapszakaszban, de megint a rájátszás első köre volt a végállomás, és ismét elmaradt az elődöntő az MK-ban. Ugyanakkor az ob I-ben már összejött a legjobb négy.

„Egyértelmű elvárás volt edzőink felé, hogy a csapat bejusson az Erste Liga elődöntőbe – mondta Ancsin János szakosztályvezető. – Mivel ez egyik idényben sem valósult meg, nem hosszabbítottunk velük szerződést. Jasonnek és Viktornak köszönjük a munkáját, további sok sikert kívánunk nekik. A csapat kialakítását a következő évadra értelemszerűen már az új stábbal kezdjük meg, akiket hamarosan be is jelentünk szurkolóinknak.”

A teljes közleményt ide kattintva olvashatja el.

 

Újpest jégkorong Kovács Viktor Jason Morgan
Legfrissebb hírek

NHL: a Colorado biztossá tette elsőségét nyugaton

Amerikai sportok
5 órája

Május 3-án meccsel egymással az Újpest és az FTC – a 31. és a 32. forduló programja

Labdarúgó NB I
19 órája

Az Újpest játékosa 25 évesen felhagyott a profi futballal – magyar tehetségeket segítene külföldi szerződéshez

Labdarúgó NB I
20 órája

NHL: Kucserov 400. gólja ellenére is kikapott a Tampa a Sabrestől

Amerikai sportok
Tegnap, 9:05

NHL: a kétszeres címvédő Florida lemarad a rájátszásról

Amerikai sportok
2026.04.06. 07:21

Másodikként a Brassó jutott be az Erste Liga döntőjébe

Jégkorong
2026.04.05. 19:08

A Fehérvár negyedszer is kikapott az elődöntőben az osztrák hokiligában

Jégkorong
2026.04.05. 18:56

Révész Attila bírózott, Nuno Campos a szurkolókat dicsérte a ZTE–Kisvárda bajnoki után

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 11:53
Ezek is érdekelhetik