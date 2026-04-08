Távozik az Újpest jégkorongcsapatának két edzője

A lilák cikkéből kiderül, hogy a távozás oka az elmaradt szereplés az Erste Liga elődöntőjében.

Morgan és Kovács közös munkájának első évében az Erste Liga-alapszakasz nyolcadik helyén végzett az együttes, de utána kiesett a rájátszás első körében. Az ob I-ben és a Magyar Kupában sem jutott a legjobb négy közé.

A mostani idényben az Erste Ligában a legjobb magyarországi csapatként a harmadik helyen végzett az alapszakaszban, de megint a rájátszás első köre volt a végállomás, és ismét elmaradt az elődöntő az MK-ban. Ugyanakkor az ob I-ben már összejött a legjobb négy.

„Egyértelmű elvárás volt edzőink felé, hogy a csapat bejusson az Erste Liga elődöntőbe – mondta Ancsin János szakosztályvezető. – Mivel ez egyik idényben sem valósult meg, nem hosszabbítottunk velük szerződést. Jasonnek és Viktornak köszönjük a munkáját, további sok sikert kívánunk nekik. A csapat kialakítását a következő évadra értelemszerűen már az új stábbal kezdjük meg, akiket hamarosan be is jelentünk szurkolóinknak.”

