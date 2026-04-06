Majoross Gergely kihirdette a magyar férfi jégkorong-válogatott vb-re készülő keretét

A Magyar Jégkorongszövetség a hivatalos oldalán tette közzé Majoross Gergely szövetségi kapitány által kijelölt 38 fős keretet, amely az egymásutáni második A-csoportos vb-szereplésére készül, előtte pedig a VBT 2.0 elnevezésű felkészülési tornán vesz részt.

A keret természetesen még változik, hiszen az Erste Liga és az ICEHL is még tart. „Mindezek nyomán a kezdő keretnévsorban szereplők közül sokan, de nem mindenki lesz ott kedd reggel a Tüskecsarnokban – egyéni elbírálás alapján dől el, ki, mennyi szünidőt kap, hogy kipihenje a fáradalmakat, kiheverje a kisebb-nagyobb sebesüléseit és regenerálódjon a válogatott-menetre” – olvasható a szövetség honlapján.

„A tábort megelőző két hétben sok olyan részletre ki tudtunk térni, amire az edzőtábor során nem biztos, hogy lenne idő. Viszont így, hogy a keret egy része már találkozott vele, és mi is láttuk, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami kevésbé, min kell esetleg alakítanunk a gyakorlataink közül, már hatékonyabban tudjuk majd alkalmazni, amikor a keret nagyja rendelkezésre áll. – kezdte Majoross Gergely szövetségi kapitány. – Folyamatos változásban lesz a keret. Vannak olyanok, akik máris csatlakoznak, lesznek olyanok, akik némi pihenő után és persze olyanok is, akiknek még tart a klubszezonja, ezért csak később tudnak jönni. Eközben természetesen időről-időre csökkentjük is majd a létszámot.”

A magyar szövetségi kapitány így folytatta: „Az elején viszonylag nagy szerepe lesz a terhelésnek, semmiképp sem számíthatnak könnyű hétre a játékosok, de azt is el fogjuk tudni érni, hogy a munka vidám és szórakoztató is legyen. A taktikai részletekbe még korai belemenni, nem utolsósorban azért, mert egyelőre sok a hiányzó. Ám elméletben azért elkezdjük már adagolni és bízunk abban, hogy e tekintetben is gyorsan tudunk majd haladni. Egészen más a helyzet, mint tavaly volt, hiszen ezúttal mögöttünk áll egy A-csoportos vb tapasztalata.”

A világbajnokság előtt a VBT 2.0 tornán szerepel a magyar válogatott, amelyen előbb a Megyeri úton Lengyelországgal mérkőzik meg kétszer a magyar csapat, aztán 24-én és 25-én Szombathelyen és Győrben Japán ellen lép jégre Majoross csapata. A május 15-én kezdődő zürichi világbajnokságon a magyar válogatott Finnország ellen kezd, aztán sorrendben Ausztria, Nagy-Britannia, Németország, Svájc, Egyesült Államok és Lettország következik.

A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT BŐ VB-KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Nagy Kristóf (FTC-Telekom), Vay Ádám (Ocelári Trinec – Csehország)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Farkas Olivér (Ketterä – Finnország), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Szivák Gergő (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szongoth Döme (Peninsula Panthers – Kanada), Tornyai Gábor (UTE), Tóth Gergely (FTC-Telekom), Vén Bendegúz (Södertälje – Svédország)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (KeuPa – Finnország), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Fehér Kolos (Amarillo Wranglers – Egyesült Államok), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Keresztes Levente (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Kiss Patrik (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Molnár Dávid (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19)

FÉRFI JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG

Dátum: 2026. május 15–31.

Helyszín: Zürich, Svájc

Május 16., szombat, 16.20: Finnország

Május 17., vasárnap, 16.20: Ausztria

Május 19., kedd, 20.20: Nagy-Britannia

Május 22., péntek, 16.20: Németország

Május 23., szombat, 16.20: Svájc

Május 25., hétfő, 16.20: Egyesült Államok

Május 26., kedd, 12.20: Lettország