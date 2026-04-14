Gőzerővel készül férfiválogatottunk a májusi világbajnokságra

2026.04.14. 17:31
A magyar férfi jégkorong-válogatottra május közepétől nagy erőpróba vár, Majoross Gergely együttese az A-csoportos világbajnokságon próbálja meg kiharcolni az ismételt bennmaradást. A felkészülés szűk két hete már tart, a héten két mérkőzés vár a bő keretre.

Két csoportra osztva, nagy iramú edzések szemtanúi lehettek a sajtó képviselői kedden a Tüskecsarnokban, ahol a magyar férfi jégkorong-válogatott történelmi eseményre készül. A mieink még soha nem szerepeltek egymást követő két évben az A-csoportban. De ez 2026-ban megváltozik. 

Ennek szellemében komoly felkészülési programot állított össze a magyar stáb a csapat számára, a játékosok többsége több mint egy hete együtt készül már, kivéve a légiósok egy részét, valamint az Erste Liga döntőjében érdekelteket. Jelenleg nagyjából 40 fős kerettel dolgozik a Majoross Gergely vezette szakmai stáb, köztük van Mihalik András is, aki ebben az évadban az ICEHL-es újonc Ferencvárost erősítette. 

„Jók kezdődött az edzőtábor, de ez nem meglepő, hiszen egy A-csoportos világbajnokságra készülünk, a klubidény már nem terhel minket – mondta a Nemzeti Sportnak Mihalik András, a magyar válogatott csatára. – Ilyenkor ez felüdítő érzés egy játékos számára, hiszen mindenkinek egy célja van, bekerülni a világbajnoki keretbe, ezért küzdünk és kicsit egymás ellen is versenyzünk. Szerintem ez az edzések tempóján is látszik, a végcél pedig, hogy csapatszinten minél jobban összeálljanak a dolgok a világbajnokság kezdetére.”

Mihalik számára hamarabb ért véget az idény, mivel az FTC az osztrák központú hokiligában nem jutott be a legjobb tízbe. Egyénileg nem alakult rosszul a 22 éves csatárnak az első idénye az ICHEL-ben, 48 mérkőzésen 15 pontot szerzett. Mihalik András elmondta, hogy a pihenés mellett egy kisebb alapozásra is volt idő, így frissnek és élesnek érzi magát. A magyar válogatottra összesen tíz felkészülési meccs vár az A-csoportos világbajnokság előtt, az első kettőre mindjárt a héten sor kerül, csütörtökön és pénteken a Megyeri úton a lengyelekkel mérkőznek meg a mieink, mindkét alkalommal 19 órakor dobják be a pakkot.

„Elsőként a magyar jégkorong történetében egy A-csoportos világbajnokság után készülhetünk a következőre. Az egy évvel ezelőtti friss tapasztalatokat tovább tudjuk vinni egyéni és taktikai szinten. Ezekből előnyt kell kovácsolni majd a májusi tornán. Ami a heti találkozókat illeti, a lengyelek előrébb tartanak a felkészülésben, mint mi, előbb kezdődik az ő világbajnokságuk, így nehéz találkozókra számítok. Jó erőpróba lesz ez a két összecsapás, képet kapunk arról, hol tartunk. Hazai jégen lépünk pályára, sajnos az idei itthoni tornáink nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna és ahogy elvárták tőlünk a szurkolóink. A taktikai elemek gyakorlása és megvalósítása mellett fontos lesz, hogy ezeket a mérkőzéseket megnyerjük hazai környezetben.”

A lengyeleken kívül a felkészülés további szakaszában Svájccal, Japánnal, Norvégiával, Dániával, Szlovéniával és Kanadával is játszik Majoross Gergely csapata a május 16-ai, Finnország elleni világbajnoki rajt előtt.

 

