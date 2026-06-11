Nemzeti Sportrádió

Megnyílt Veszprémben a Hátsó füves-kiállítás

CS. P.CS. P.
2026.06.11. 19:41
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Megnyílt Veszprémben a Hátsó füves-kiállítás (Fotó: Szabó Miklós)
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kiállítás Veszprém Hátsó füves
Magyarországról, a társadalmi folyamatokról, a kistelepülések mindennapjainak változásairól is árnyalt képet nyújt a Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei című, csütörtökön megnyílt veszprémi kiállítás. A falusi labdarúgás társadalmi környezetét bemutató tárlat a Balaton-felvidéki és a bakonyi változásokat is hangsúlyozza.

 

Kiemelt érdeklődés kísérte a Laczkó Dezső Múzeumban a délutáni megnyitóünnepséget, a kétéves regionális gyűjtéssel előkészített tárlatot érezhetően sokan várták az érintett vidéken. Új tartalomként megjelenik a Törő Balázs néprajzkutató szakmai segítségével folytatott Balaton-felvidéki és bakonyi terepmunka eredménye is.

A falusi labdarúgás szociológiáját bemutató kiállítási anyag egyszerre fotó-, tárgygyűjtemény és berendezett enteriőr, amely a jellemző terekkel, attribútumokkal idézi meg a kiscsapatok sajátos világát. A kiállítási elemek szinte kivétel nélkül autentikus darabok: a karmacsi sporttelep kapuján lépünk be a térbe, ahol a telefonfülkéből átalakított pécsváradi jegypénztár fogad, hogy aztán a bekecsi lelátóra vagy a nemesgulácsi kispadra ülve, oldalunkon a nagyradai régi fakapuval érezhessük át a múzeumi meccshangulatot. Hangok, mozgóképek, szagok is erősítik a hiteles benyomást, amelynek vizuális alapját a falakon látható, egyedülálló fényképgyűjtemény adja, amelyet a 2015-ben indult, a Nemzeti Sport felületein publikált Hátsó füves országjáró riportsorozat során készítettek a résztvevő fotóriporterek (a kiállítási képanyag szakmai kezelője Szabó Miklós, lapunk fotórovat-vezetője volt). 

Az immár több mint háromszáz települést érintő barangolás hozadékát korábban a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum falai között lehetett megtekinteni, az újragondolt, bővített anyag Veszprémben 2026 év végéig látható. A csütörtöki eseményen köszöntőt mondott Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatónője, valamint Finta Péter, az MLSZ Veszprém vármegyei igazgatója. A kiállítást Holczer Ádám, a Ferencváros korábbi kapusa nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a tárlaton szereplő tárgyak, történetek önmagukban is külön világot mutatnak, de együtt hatalmas közösségeket, sok esetben a magyar társadalmat definiálják.

(Fotó: Szabó Miklós)

 

kiállítás Veszprém Hátsó füves
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