Megnyílt Veszprémben a Hátsó füves-kiállítás

Kiemelt érdeklődés kísérte a Laczkó Dezső Múzeumban a délutáni megnyitóünnepséget, a kétéves regionális gyűjtéssel előkészített tárlatot érezhetően sokan várták az érintett vidéken. Új tartalomként megjelenik a Törő Balázs néprajzkutató szakmai segítségével folytatott Balaton-felvidéki és bakonyi terepmunka eredménye is.

A falusi labdarúgás szociológiáját bemutató kiállítási anyag egyszerre fotó-, tárgygyűjtemény és berendezett enteriőr, amely a jellemző terekkel, attribútumokkal idézi meg a kiscsapatok sajátos világát. A kiállítási elemek szinte kivétel nélkül autentikus darabok: a karmacsi sporttelep kapuján lépünk be a térbe, ahol a telefonfülkéből átalakított pécsváradi jegypénztár fogad, hogy aztán a bekecsi lelátóra vagy a nemesgulácsi kispadra ülve, oldalunkon a nagyradai régi fakapuval érezhessük át a múzeumi meccshangulatot. Hangok, mozgóképek, szagok is erősítik a hiteles benyomást, amelynek vizuális alapját a falakon látható, egyedülálló fényképgyűjtemény adja, amelyet a 2015-ben indult, a Nemzeti Sport felületein publikált Hátsó füves országjáró riportsorozat során készítettek a résztvevő fotóriporterek (a kiállítási képanyag szakmai kezelője Szabó Miklós, lapunk fotórovat-vezetője volt).

Az immár több mint háromszáz települést érintő barangolás hozadékát korábban a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum falai között lehetett megtekinteni, az újragondolt, bővített anyag Veszprémben 2026 év végéig látható. A csütörtöki eseményen köszöntőt mondott Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatónője, valamint Finta Péter, az MLSZ Veszprém vármegyei igazgatója. A kiállítást Holczer Ádám, a Ferencváros korábbi kapusa nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a tárlaton szereplő tárgyak, történetek önmagukban is külön világot mutatnak, de együtt hatalmas közösségeket, sok esetben a magyar társadalmat definiálják.