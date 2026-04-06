Fölényes győzelmet aratott a kínaiak ellen a női hokiválogatott

A hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint az első percekben még kiegyenlített volt a csata, de aztán a második emberelőnyös szituációból Lippai Isabel révén előnybe került a magyar együttes. A folytatásban is a házigazdák voltak fölényben, aztán a második harmadban Hajdu Lili, majd Odnoga Lotti is eredményes volt. A záró húsz percben továbbra is a magyarok akarata érvényesült, így Kreisz Emma, valamint Báhiczki-Tóth Boglárka találatával kialakították a végeredményt.

A női válogatott még egy felkészülési mérkőzést játszik a vb előtt, csütörtökön 19 órától Olaszország ellen a vb helyszínén, a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban.

A világbajnokság vasárnap kezdődik és jövő hét szombatig tart, a magyar válogatott a norvég, a francia, a szlovák, a kínai és az olasz csapattal találkozik. Csak az első helyezett jut fel az elit mezőnybe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.