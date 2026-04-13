Erste Liga: Anatoli Bogdanov lett az Újpest vezetőedzője

2026.04.13. 18:01
Anatoli Bogdanov lett az Erste Ligában szereplő Újpesti TE jégkorongcsapatának vezetőedzője – derült ki hétfőn.

Az ukrán-finn Anatoli Bogdanov lett az Erste Ligában szereplő Újpesti TE jégkorongcsapatának vezetőedzője. A klub honlapjának hétfői beszámolója felidézi, hogy a 41 éves tréner korábban három évig a Fehérvári Titánok – a névváltoztatás után FEHA19 – csapatát irányította.

Bogdanov szerződtetése már korábban felvetődött Újpesten, de az elmúlt két évben a francia első osztályban játszó Chamonix együttesének szakmai munkáját vezette. Onnan február végén menesztették. Az UTE-t 2024 májusa óta irányító kanadai Jason Morgan szerdán távozott a klubtól, mert nem hosszabbították meg a szerződését.

 

Hosszabbításban nyertek a brassóiak, és egyenlítettek az Erste Liga döntőjében

Jégkorong
2026.04.10. 20:31

A GYHK nyerte meg a döntő első meccsét az Erste Ligában

Jégkorong
2026.04.09. 21:05

Szilassy Zoltán: Kicsivel több edzésidőnk és pihenőnk volt, mint a Brassónak

Jégkorong
2026.04.09. 13:10

Másodikként a Brassó jutott be az Erste Liga döntőjébe

Jégkorong
2026.04.05. 19:08

Erste Liga: visszavonul a DVTK csapatkapitánya

Jégkorong
2026.04.04. 18:46

A hetedik, brassói meccs dönt a második döntősről az Erste Ligában

Jégkorong
2026.04.03. 20:39

Erste Liga: a DVTK kiejtésével döntős a Gyergyó, tartalékosan is lépéselőnybe került a BJA Brassóban

Jégkorong
2026.04.01. 19:46

Erste Liga: bemelegítés alatt verekedtek, négymeccses eltiltást kaptak – videó

Jégkorong
2026.04.01. 10:17
Ezek is érdekelhetik