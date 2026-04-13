Erste Liga: Anatoli Bogdanov lett az Újpest vezetőedzője

Az ukrán-finn Anatoli Bogdanov lett az Erste Ligában szereplő Újpesti TE jégkorongcsapatának vezetőedzője. A klub honlapjának hétfői beszámolója felidézi, hogy a 41 éves tréner korábban három évig a Fehérvári Titánok – a névváltoztatás után FEHA19 – csapatát irányította.

Bogdanov szerződtetése már korábban felvetődött Újpesten, de az elmúlt két évben a francia első osztályban játszó Chamonix együttesének szakmai munkáját vezette. Onnan február végén menesztették. Az UTE-t 2024 májusa óta irányító kanadai Jason Morgan szerdán távozott a klubtól, mert nem hosszabbították meg a szerződését.