Csordás, Bátyi és Tóth Flóra kikerült a magyar női jégkorong-válogatott keretéből

A magyar szövetség honlapjának keddi tájékoztatása szerint a végleges, 23 fős vb-keretet a csütörtök esti, Olaszország elleni edzőmérkőzés után jelöli ki Delaney Collins szövetségi kapitány. A Kína ellen 5–0-ra megnyert felkészülési meccs után kedden még Mátyásföldön edzett a csapat, majd átköltözött a világbajnokságnak otthont adó káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban.

„Elégedettek vagyunk a felkészülés eddigi részével. Nagyon jó edzéseink voltak, sokat dolgoztunk a különböző helyzeteken. Átvettünk a játékrendszereket és a képességfejlesztésre is jutott idő” – mondta Collins. A szakvezető hozzátette, a Kína elleni találkozóval is elégedettek lehetnek, mert bár nem kezdtek jól – de erre nem is számítottak a sok gyakorlás után –, aztán viszont harmadról harmadra javultak.

A szövetségi kapitány hangsúlyozta: sokat beszélgetnek a játékosokkal, mert fontos, hogy bátran próbálkozzanak és ne féljenek hibázni. „Nagyon jó társaságról van szó, mindenki pozitív. Hazai vb vár ránk, így normális, ha kicsit nagyobb a várakozás. Tudják, hogy mi a dolguk: élvezzék a játékot és élvezzék, hogy itthon lehetünk” – közölte. A vasárnaptól jövő szombatig tartó világbajnokságon a magyar válogatott a norvég, a francia, a szlovák, a kínai és az olasz csapattal találkozik.

Csak az első helyezett jut fel az elitmezőnybe.

A magyar válogatott 24 fős kerete

Kapusok: Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA, amerikai), Dabasi Réka (HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Horváth Imola (Södertalje, svéd), Huszák Alexandra (HKB), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Merchyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Seregély Míra (HKB), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)

A magyar válogatott programja

Divízió 1/A-világbajnokság

Április 12.

19.30: Magyarország–Franciaország

Április 13.

19.30: Magyarország–Kína

Április 15.

16.00: Magyarország–Szlovákia

Április 17.

16.00: Magyarország–Olaszország

Április 18.

19.30: Magyarország–Norvégia