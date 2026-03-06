Kedden rajtol az idény legizgalmasabb része, az Erste Liga rájátszása

KÖVETKEZIK AZ IDÉNY lényegi része, azaz a rájátszás. A klubok már „bemelegíthettek” erre az eseményre, hiszen az ob I rájátszása kedden, a BJA HC sikerével véget ért, míg az erdélyi együttesek pénteken és szombaton vívják a román bajnokság négyes döntőjét.

A pénteki sajtótájékoztatón Szőke Álmos, az Erste Liga elnöke, Elekes Előd, az Erste Bank vállalati értékesítés-támogatási terület vezetője, valamint Kovács Attila, a Magyar Jégkorongszövetség sportigazgatója összegezte az elmúlt hónapok tapasztalatait, és a vezetők várokozásaikat is megosztották a jelenlévőkkel.

Nyáron nagy átalakuláson ment át a magyar központú hokiliga, hiszen az egyik legnagyobb „brand”, az FTC-Telekom távozott, így kilenc csapattal indult el az alapszakasz. Ebből a helyzetből is előre tudott lépni a liga, a légiósszám korlátozásával több magyar fiatal kapott lehetőséget, akik az U20-as, valamint az U25-ös válogatottban is bemutatkozhattak, a felnőtt nemzeti csapatban pedig összesen 15 Erste Liga-játékos szerepelt az új nemzetközi sorozatban, a Nemzetek Európai Kupájában.

Az alapszakaszban 979 gól született, ami 6.8-as átlag, ráadásul a statisztikailag szorosnak minősülő – legfeljebb kétgólnyi különbséggel záruló – mérkőzések aránya 54% volt. A nézőszám is növekedett ebben az idényben, négy csapat esetében 1000 feletti volt az átlagnézőszám.

Az elmúlt hetekben, hónapokban a liga bővítése is terítéken van, a sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatban Kovács Attila elmondta, hogy jelenleg 12 együttes licenckérelmét vizsgálják; ha ezen a folyamaton minden klub átmegy, és vállalja az indulást, akkor a Szeged, a Győr, valamint az erdélyi Háromszéki Ágyúsok csapatával bővülne a bajnokság.

Szőke Álmos, az Erste Liga elnöke a pénteki sajtótájékoztatón (Fotó: Árvai Károly)

Ami az idei kiírást illeti, kedden kezdődnek a negyeddöntős párharcok; ellenfélválasztás ebben az idényben sincs, az alapszakasz első helyezettje a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel mérkőzik meg, a csaták az egyik fél negyedik győzelméig tartanak. Ami a hosszabbításokat illeti, döntetlen esetén jégfelújítást követően öt az öt ellen kezdődik a ráadás, ha a „negyedik harmadban” sincs döntést, akkor újra a rolbáé a főszerep, majd három a három ellen folytatják a felek. Ez a forgatókönyv csak abban az esetben módosul, ha a párharcot eldöntő találkozóról van szó, akkor az aranygólig végig öt az öt ellen játsszák a plusz harmadokat a csapatok.

A Gyergyói HK várhatja címvédőként a rájátszást, az alapszakasz elején bár magabiztosan menetelt a gárda, a végén meg kellett elégednie a második hellyel; az utolsó bajnoki óta már edzőváltáson is átesett a csapat, Szilassy Zoltán vette át a piros-fehérek irányítását. A címvédő a Csíkszeredával játszik a legjobb nyolc között, vagyis megismétlődik a tavalyi döntő párosítása.

Ezen kívül is akad pikáns párharc, hiszen az Újpest és a BJA HC az ob I elődöntője után ismét találkozik egymással, de a magyar bajnoki rájátszás másik elődöntője is megismétlődik, hiszen a DEAC és a DVTK az Erste Ligában is összecsap. Az alapszakaszban elsőként záró Corona Brasov a Magyar Kupában bronzérmes FEHA19-cel játszik a legjobb négy közé jutásért.

ERSTE LIGA

NEGYEDDÖNTŐ

Corona Brasov (alapszakasz-1.)–FEHA19 (8.)

Gyergyói HK (2.)–SC Csíkszereda (7.)

DEAC (3.)–DVTK Jegesmedvék (6.)

UTE (4.)–Budapest Jégkorong Akadémia HC (5.)

A játéknapok

március 10., 11., 14., 16., 18.*, 20.*, 22.*

AZ ELŐDÖNTŐ JÁTÉKNAPJAI

március 25., 26., 29., 30., április 1.*, 3.*, 5.*

A DÖNTŐ JÁTÉKNAPJAI

április 9., 10., 13., 14., 16.*, 18.*, 20.*

*ha szükséges