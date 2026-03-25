Fantasztikus siker: a Fehérvár hat meccsen kiejtette az alapszakasz-második Klagenfurtot az ICEHL rájátszásában

KÉT MECCSLABDÁHOZ juttatta saját magát a Fehérvár hétfői, klagenfurti sikerével, Hári Jánosék nagy csatában, önfeláldozó védekezéssel 4–3-ra győztek idegenben, ezzel pedig az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban 3–2-re vezettek a szerdai találkozót megelőzően. A hullámzó alapszakaszt követően – amelyből az utolsó, egyébiránt Ferencváros elleni meccs utolsó fél percében jutottak tovább – a kék-fehérek összeszedték magukat az idény legfontosabb részére, arról nem beszélve, hogy a szurkolóik bizalmát is visszaszerezték, a meccs napján jó néhány bejegyzést lehetett olvasni a közösségi médiában, hogy a szurkolók volános pólóban, pulcsiban, vagy mezben mentek dolgozni.

Ennek megfelelően közel telt ház előtt, fantasztikus hangulatban dobták be a pakkot. Bár klagenfurti rohamokra lehetett számítani, a nyomás csak a korongbirtoklásban mutatkozott meg az első percekben, veszélyes helyzete inkább a magyar csapatnak adódott, Max Gerlach és Mihály Ákos is közel járt a vezetés megszerzéséhez. A harmad közepén Joel Messner és Darren Archibald összjátékában volt benne a gól, de a túloldalon sem lazsáltak, Ole Andersennek a gólvonalról kellett kivágnia a játékszert. A játékrész hajrájában egy-két hazai eladott korong után még veszélyeztetett a KAC, ám Rasmus Reijola átmentette remek formáját erre az estére is.

A középső harmadban a speciális egységek kerültek előtérbe, a Fehérvár nyolc perc elteltével kihasznált egy 2+2 perces emberelőnyt, Erdély Csanád ért bele remekül Joel Messner távoli löketébe. Pár perccel később egy véleményes kiállítással a Klagenfurt is megkapta az esélyt egy szimpla emberelőny formájában, három kapuvasat is lőttek a vendégek, a szerencse azonban ezúttal a kék-fehérekkel volt. A harmad végén ismét öt a négy ellen próbálkozhatott a Volán, de ez kimaradt, a kiegészülés után Jan Mursak közelijét védte hatalmas bravúrral Reijola.

A záró játékrész első percei fehérvári helyzeteket hozott, de nem sikerült megszerezni a megnyugtató második gólt. A harmad derekára fordulva egyre jobban nyomott a KAC, a hajrához közeledve ez csak egyre fokozódott. Négy perccel a vége előtt betalált a Volán, egy gyors kontrát Hári János fejezett be pontosan, fonákkal tette el Dahm mellett a pakkot. Hatalmas örömünnep kezdődött, bár az utolsó percig harcolt a Klagenfurt, Reijola és a védelem végig zárta a reteszt, a végén az egész MET Aréna talpon állva várta a lefújás pillanatát. Trevor Cheek még üres kapura lőtt egy gólt, a Fehérvár története során második alkalommal bejutott az osztrák központú hokiliga elődöntője, a négy között a Graz vár rá.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC-KAC (osztrák) 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

MET Aréna, 4733 néző.

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), MESSNER (1) / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát / Falus – Archibald (1), HÁRI 1, CHEEK 1 / ERDÉLY 1 (1), Kulmala, Kuralt / Mihály, Richards, Gerlach (1) / Ambrus Cs., Németh K., Magosi / Terbócs. Edző: Ted Dent

KAC: Dahm – Unterweger, Maier / Jensen Aabo, Preiml / Teves, Nickl / Dobrovolny, Sablattnig – Schwinger, Mursak, PETERSEN / FRASER, Herburger, FROM / Van Ee, Obersteiner, Moyle / Waschnig, Witting, Hochegger. Edző: Kirk Furey

V: Ofner, Sternat, Bedynek (mindhárom osztrák), Jedlicka (szlovák).

Kapura lövések: 30–25.

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 1/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2, a Fehérvár javára

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Egymásért játszottunk, az idény legfontosabb szakaszára álltunk össze. Ebből is látszik, a rájátszás teljesen más kávéház, itt még fontosabbá válik a védekezés. Nem vagyunk gólerős csapat, hátul kell koncentrálnunk, így lehet csak esélyünk. Ebben a szériában Rasmus Reijola teljesítménye fantasztikus volt.

Kirk Furey: – A gól hiányzott a játékunkból, talán ezúttal játszott a legjobban a Fehérvár, és emellett remekül védekezett, de ez igaz az egész sorozatra is. Nehéz most mit mondani, akadtak jó dolgaink az idényben, a rájátszásban pedig apróságokon is múlnak a győzelmek.