Csütörtöki sportműsor: kezdődik a vb európai pótselejtezője

MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.30: Magyarország–Izrael, Felcsút (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ

ELŐDÖNTŐ

A-ÁG

20.45: Olaszország–Észak-Írország, Bergamo (Tv: Spíler2)

20.45: Wales–Bosznia-Hercegovina, Cardiff

B-ÁG

20.45: Ukrajna–Svédország, Valencia (Tv: Arena4)

20.45: Lengyelország–Albánia, Varsó

C-ÁG

20.45: Törökország–Románia, Isztambul (Tv: Spíler2)

20.45: Szlovákia–Koszovó, Pozsony

D-ÁG

20.45: Dánia–Észak-Macedónia, Koppenhága (Tv: Arena4)

20.45: Csehország–Írország, Prága

INTERKONTINENTÁLIS VB-PÓTSELEJTEZŐ

A DÖNTŐBE JUTÁSÉRT

Péntek, 0.00: Bolívia–Suriname, Guadalupe

Péntek, 3.00: Új-Kaledónia–Jamaica, Zapopan

NEMZETEK LIGÁJA

Osztályozó

C/D-liga

17.45: Gibraltár–Lettország (Tv: Arena4)

17.50: Málta–Luxemburg (Tv: Spíler1)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

20.50: Brazília–Franciaország (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

18.00: New York Mets–Pittsburg Pirates (Tv: Sport2)

DARTS

Premier League, alapszakasz

19.15: 8. forduló, Berlin (Tv: Sport1)

FORMULA–1

Japán Nagydíj

Péntek, 3.25: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

GOLF

20.00: PGA Tour, Houston Open, 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék

KERÉKPÁR

15.20: Katalán körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

KETRECHARC

MMA, Hexagone 42

21.00: ifj. Növényi Norbert–Giorganendo, Nantes (Tv: Match4)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

19.00: a 2028-as férfi Európa-bajnokság selejtezősorozatának sorsolása, Lisszabon

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: DVTK HUNTHERM–Vasas Akadémia

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 34. FORDULÓ

20.30: Bayern München (német)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.30: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.30: Milan (olasz)–Virtus Bologna (olasz)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Anadolu Efes (török)

NCAA

Péntek, 0.00: March Madness, Sweet 16

Péntek, 2.30: March Madness, Sweet 16

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1045 (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA

Világbajnokság, Prága

11.30: férfi rövid program (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

18.15: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) (Tv: Duna World, Eurosport1)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzések

17.00: Prestige Fitness PSE–DEAC (Tv: M4 Sport)

18.00: Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau

19.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC

SÍUGRÁS

9.55: világkupa, férfiak, HS 240, selejtező, Planica (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Miami

18.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; nők, egyes, elődöntő, páros, negyeddöntő

VÍVÁS

Párbajtőr-világkupaverseny, Asztana

5.00: női egyéni selejtező

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Szabó Szilvia, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mi az a kettős karrier program?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Csisztu Zsuzsát kérdezzük az AIPS-médiadíjról. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott története az 500. meccstől a 2013-as 1–8-ig

12.00: Bajnokok – Kálmán László kosárlabdázó, műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20, kézilabda-magazin

14.35: Dupla 10-es. Nemzeti sportkrónika

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, vendég: Gyenge Balázs, kulisszatitkok Liverpoolból

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: L. Pap István, Somogyi Zsolt, Székely Dávid

17.00: BEK/BL-döntős múltidéző. Történelmi magyar ügetősiker Franciaországban

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Ökölvívás, Papp 100 gála után

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: A stúdióban Szmolek Apollónia, az Esztergom magyar válogatott kézilabdázója

18.30: Báder Mártont, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökét hívjuk

19.30: Előzetes az európai labdarúgó vb-selejtezők rájátszásáról

20.00: A 2028-as férfi kézilabda Eb-selejtező sorsolására reagálunk Marosán Györggyel

21.00: Bemutatjuk a magyar labdarúgó-válogatott szombati ellenfelét, Szlovéniát

21.30: Balogh Balázs beszélgetése Kálmán Lászlóval

22.30: Sportvilág