Csütörtöki sportműsor: kezdődik a vb európai pótselejtezője
MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.30: Magyarország–Izrael, Felcsút (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ
ELŐDÖNTŐ
A-ÁG
20.45: Olaszország–Észak-Írország, Bergamo (Tv: Spíler2)
20.45: Wales–Bosznia-Hercegovina, Cardiff
B-ÁG
20.45: Ukrajna–Svédország, Valencia (Tv: Arena4)
20.45: Lengyelország–Albánia, Varsó
C-ÁG
20.45: Törökország–Románia, Isztambul (Tv: Spíler2)
20.45: Szlovákia–Koszovó, Pozsony
D-ÁG
20.45: Dánia–Észak-Macedónia, Koppenhága (Tv: Arena4)
20.45: Csehország–Írország, Prága
INTERKONTINENTÁLIS VB-PÓTSELEJTEZŐ
A DÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Péntek, 0.00: Bolívia–Suriname, Guadalupe
Péntek, 3.00: Új-Kaledónia–Jamaica, Zapopan
NEMZETEK LIGÁJA
Osztályozó
C/D-liga
17.45: Gibraltár–Lettország (Tv: Arena4)
17.50: Málta–Luxemburg (Tv: Spíler1)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
20.50: Brazília–Franciaország (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
18.00: New York Mets–Pittsburg Pirates (Tv: Sport2)
DARTS
Premier League, alapszakasz
19.15: 8. forduló, Berlin (Tv: Sport1)
FORMULA–1
Japán Nagydíj
Péntek, 3.25: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
GOLF
20.00: PGA Tour, Houston Open, 1. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék
KERÉKPÁR
15.20: Katalán körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
KETRECHARC
MMA, Hexagone 42
21.00: ifj. Növényi Norbert–Giorganendo, Nantes (Tv: Match4)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
19.00: a 2028-as férfi Európa-bajnokság selejtezősorozatának sorsolása, Lisszabon
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: DVTK HUNTHERM–Vasas Akadémia
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 34. FORDULÓ
20.30: Bayern München (német)–ASVEL Villeurbanne (francia)
20.30: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.30: Milan (olasz)–Virtus Bologna (olasz)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Anadolu Efes (török)
NCAA
Péntek, 0.00: March Madness, Sweet 16
Péntek, 2.30: March Madness, Sweet 16
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1045 (Tv: Sport2)
MŰKORCSOLYA
Világbajnokság, Prága
11.30: férfi rövid program (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
18.15: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) (Tv: Duna World, Eurosport1)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzések
17.00: Prestige Fitness PSE–DEAC (Tv: M4 Sport)
18.00: Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau
19.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC
SÍUGRÁS
9.55: világkupa, férfiak, HS 240, selejtező, Planica (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Miami
18.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; nők, egyes, elődöntő, páros, negyeddöntő
VÍVÁS
Párbajtőr-világkupaverseny, Asztana
5.00: női egyéni selejtező
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Szabó Szilvia, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Mi az a kettős karrier program?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Csisztu Zsuzsát kérdezzük az AIPS-médiadíjról. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott története az 500. meccstől a 2013-as 1–8-ig
12.00: Bajnokok – Kálmán László kosárlabdázó, műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20, kézilabda-magazin
14.35: Dupla 10-es. Nemzeti sportkrónika
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, vendég: Gyenge Balázs, kulisszatitkok Liverpoolból
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: L. Pap István, Somogyi Zsolt, Székely Dávid
17.00: BEK/BL-döntős múltidéző. Történelmi magyar ügetősiker Franciaországban
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Ökölvívás, Papp 100 gála után
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: A stúdióban Szmolek Apollónia, az Esztergom magyar válogatott kézilabdázója
18.30: Báder Mártont, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökét hívjuk
19.30: Előzetes az európai labdarúgó vb-selejtezők rájátszásáról
20.00: A 2028-as férfi kézilabda Eb-selejtező sorsolására reagálunk Marosán Györggyel
21.00: Bemutatjuk a magyar labdarúgó-válogatott szombati ellenfelét, Szlovéniát
21.30: Balogh Balázs beszélgetése Kálmán Lászlóval
22.30: Sportvilág