Hosszabbításban nyert, ismét előnyben a Gyergyó az Erste Liga döntőjében

BEKE ZSOMBOR
2026.04.13. 20:25
Kettő egyre vezet a Gyergyó a döntőben (Fotó: Erste Liga/Facebook)
Gyergyói HK Corona Brasov Erste Liga
A jégkorong Erste Liga döntőjének harmadik mérkőzésén a Gyergyói HK hosszabbításban 4–3-ra nyert a Corona Brasov ellen, így ismét vezet az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban.

A finálé eddigi két mérkőzése teljesen visszaigazolta az előzetes várakozásokat, vagyis rendkívül kiegyenlített párharcot láthatunk. Mindegyik összecsapáson hosszabbítás döntött a győzelem sorsáról, az első ráadásból a Gyergyói HK, a másodikból a Corona Brasov jött ki jobban és nyerte meg a találkozót. Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc így 1–1-gyel költözött át Gyergyóremetére.

Az első két alkalommal rendre a brassóiak szerezték meg először a vezetést, erre ezúttal is megkapták az esélyt, ugyanis a 4. perc elején a hazaiak elcserélték magukat, túl sok játékos volt egyszerre a jégen, így emberelőnybe került a Corona. Ebből azonban a GYHK jött ki jobban, ugyanis Vincze Péter révén betalált. A szünet előtti percekben felpörgött a Brasov, Részegh Tamás tört be a kapu elé, Rasmus Rinne azonban fogta a ziccert.

A második harmadot is a Gyergyó kezdte jobban, ennek ellenére a brassóiak egyenlítettek, Kóger Dániel pontos passzal Jared Van Wormert ugratta ki, aki egyedül vezethette a korongot a kapusra, és magabiztosan értékesítette a helyzetet. Ez sem vetette vissza a hazai játékosokat, ám sem szimpla, sem kettős emberelőnyben nem talált be a GYHK, ezt pedig megbüntette a Brasov, a védőként kapu elé merészkedő Pavlo Boriszenko ért bele jól egy távoli lövésbe. Hullámzóbb lett a játék képe, ugyan a hazaiak előtt is adódott nagy lehetőség, az utolsó szó a brassóiaké volt a harmadban, gyors akció végén David Levin kapott kiváló centerezést, és a kapussal szemben magabiztosan lőtt a hálóba.

Kétgólos hátrány tudatában vághatott neki a Gyergyói HK az utolsó húsz percnek, Szilassy Zoltán csapata próbálta minél többet birtokolni a korongot. A nyomás a harmad közepén gólban is megmutatkozott, Dallas Gerads szépített, majd Owen Williams távoli lövése akadt be. A folytatásban újabb gól már nem esett, így a párharcban már megszokott hosszabbítás következett. A 70. perc hozott döntést: emberelőnyben Császár Hunor élesen kapu elé lőtt korongja Chris Bodó korcsolyájáról pattant be. A Gyergyó nyert, és vezet a szériában – folytatás kedden 17.30-kor. 4–3

JÉGKORONG ERSTE LIGA
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
GYERGYÓI HK (romániai)–Corona BRASOV (romániai) 4–3 (1–0, 0–3, 2–0, 1–0) – hosszabbításban
Gyergyóremete, 2132 néző. V: Korbuly, Máhr-Stumpf, Dömötör B., Sábián
GYERGYÓ: Rinne – Raymond, Haaranen (1) / Fejes, Mesikämmen / Jalasvaara, Williams 1 / Szabó T. – ORBAN (2), GERADS 1 (1), Sárpátki (1) / VINCZE P. 1, Tranca, BODÓ 1 (1) / Ravasz, Császár (1), Väyrynen / Sándor-Székely, Csiszer, Ambrus G. Edző: Szilassy Zoltán
BRASOV: Adorján – Piche, Stief / BORISZENKO 1 (1), Wardley / Gecse, Bors – VALCHAR (2), Welsh (1), D. LEVIN 1 / Kóger (1), Cornet, VAN WORMER 1 / Molnár Zs., Részegh T., Filip / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B., Vasile. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers
Kapura lövések: 41–28
Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 4/0
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Gyergyó javára

 

