Jégkorong: 26 játékos utazik a női válogatottal a klagenfurti felkészülési tornára

A februári nemzetközi héten a női felnőttválogatott itthon, Mátyásföldön kezdi meg a felkészülést, majd két edzés után utazik el Ausztriába. A klagenfurti hatcsapatos tornán, a Wörthi-tó-kupán a mieink a szlovák és a norvég válogatottal találkoznak a csoportkörben, majd vasárnap rendezik a helyosztókat – derült ki a szövetség honlapján olvasható pénteki tájékoztatásból.

A 26 fős keretből Csordás Csenge és Faragó Luca korábban még nem volt válogatott.

„Az a célunk az egész szezonban, hogy egyre jobbá váljunk. Decemberben a tornagyőzelem mellett is jó hetet zártunk, de az már a múlt, most ezen a tornán van a fókusz. Izgatottan várom a klagenfurti mérkőzéseket és azt, hogy újra együtt dolgozzunk a csapattal. Szeretnénk fejlődni, erősíteni a játékkapcsolatokat és a lehető legjobban képviselni a magyar jégkorongot. Az U18-as válogatottban többen kiváló teljesítményt nyújtottak a vb-n, ezért most is lehetőséget kapnak. Hosszú távú feladatunk, hogy a fiatalokat fejlesszük, és ez jó lehetőség, hogy a nemzetközi szinten is tapasztalatot szerezzenek és tanuljanak. Biztosan nagy verseny lesz a világbajnoki csapatba kerülésért, az a célunk, hogy megtaláljuk a lehető legjobb és legerősebb keretet áprilisra” – idézte a szövetség honlapja Delaney Collins szövetségi kapitányt.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Csordás Csenge (KASI/Rampage), Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Kornyilov Anna (MAC Budapest), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA, amerikai), Bátyi Boróka (BJA), Dabasi Réka (HKB), Fehér Nikolett (HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Horváth Imola (Södertalje, svéd), Huszák Alexandra (HKB), Leidt Madeline (Linköping (svéd), Metzler Regina (Mercyhurst University, amerikai), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Seregély Míra (HKB), Simon Viktória (MAC Budapest), Tóth Flóra (Hammarby, svéd)

A TORNA PROGRAMJA

Február 5., csütörtök, 16.00: Szlovákia–Magyarország

Február 7., szombat, 15.00: Magyarország–Norvégia

Február 8., vasárnap, 11.45/12.00/15.00: helyosztó