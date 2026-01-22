Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: Sofron István visszatér a magyar válogatottba

2026.01.22. 13:07
Sofron István hamarosan újra nemzeti színekben játszik (Fotó: Koncz Márton)
magyar férfi jégkorong-válogatott Sofron István Majoross Gergely
Majoross Gergely szövetségi kapitány csütörtökön kijelölte a Nemzetek Európai Kupája záró állomására készülő magyar férfi jégkorong-válogatott keretét, amelybe visszatér Sofron István.

A szövetség honlapján tette közzé, hogy Sofron István mellett visszatérhetnek azok a fiatalok is, akik decemberben sikeresen szerepeltek a juniorválogatottal, Nagy Dominik pedig most debütálhat a felnőttek között.

A sorozat novemberi nyitó tornáján a mieink legyőzték a házigazda és olimpiai szereplő Franciaországot, igaz, előtte a dánoktól és a norvégoktól kikaptak. A második fordulóban, a decemberi Sárközy Tamás-emléktornán a válogatott vereséget szenvedett a lengyel, a francia és az olasz csapattól is.


A záró felvonásra Oslóban kerül sor február 5-6-án, ahol az A-csoportos házigazdákkal és Ausztria gárdájával mérkőzik meg Magyarország.

A MAGYAR FÉRFI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Nagy Kristóf (FTC-Telekom)
Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Dominik (FEHA19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC)
Csatárok: Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa – Finnország), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Schlekmann Márk, Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA
3. FORDULÓ
Február 5., 19.00: Norvégia–Magyarország
Február 6., 19.00: Magyarország–Ausztria

 

