Nemzeti Sportrádió

Dunaújvárosban hosszabbítás után nyert a magyar bajnok BJAHC az Erste Ligában

Vágólapra másolva!
2026.01.16. 20:49
null
Hosszabbítás után nyert a BJAHC (Fotó: DAB/Anda Fábián)
Címkék
FEHA19 Csíkszereda jégkorong férfi jégkorong DEAC jégkorong Budapest Jégkorong Akadémia HC jégkorong Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
A címvédő Gyergyói HK 5–2-re győzött az SC Csíkszereda otthonában a jégkorong Erste Liga pénteki székely rangadóján. A magyar bajnoki címvédő Budapest Jégkorong Akadémia HC – háromgólos vezetést követően – hosszabbítás után 6–5-re győzött a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában.

Bár a duplázó Becze Tihamér révén a Csíkszereda szereztek vezetést, még az első szünet előtt fordított a GYHK, amelynek mindegyik gólját más szerezte: Orban Brance, Daniel Tranca, Janne Vayrynen, Császár Hunor és Bodó Christopher.

A sereghajtó Dunaújvárosiaknak ez volt az idénybeli első meccsük hazai jégen, ugyanis a helyi csarnokot az átépítés és felújítás miatt csak a héten hitelesítették.

A fővárosiak már a 44. másodpercben betaláltak, ám az első harmad 2–2-vel zárult, majd a BJA lendületből 5–2-re elhúzott. Ám Tigran Jarulin és a mesterhármasig jutó Pinczés Olivér révén 5-5 lett az 50. percben. Jött a ráadás, amely 38 másodpercig tartott, ekkor Schlekmann Márk talált be.

Újpesten fordulatos meccset vívott az UTE és a DVTK Jegesmedvék. A hazaiak 1–0-ra és 3–2-re, a vendégek pedig 2–1-re és 4–3-ra vezettek. Az 53. percben 4–4 lett az állás, és itt is jöhetett a túlórázás. A maximális öt percből már csak nyolc másodperc volt hátra, amikor a debütáló, és végül két gólig jutó svéd Josef Ingman eredményes volt, így két pontot tartott otthon a lila-fehér gárda.

A magyar bajnoki ezüstérmes Debrecen nyitó góljára hárommal felelt a házigazda FEHA19, ezt követően viszont szintén sorozatban háromszor volt eredményes a rivális. A harmadik harmad elején a Fehérvár duplázott és ismét vezetett, a hajrában pedig sikerült megőriznie minimális előnyét.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
SC CSÍKSZEREDA (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)
Csíkszereda, 1950 néző. V: Tóth Renátó, André (romániai), Váczi D., Magyar (romániai). 
CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Salló, LÁDAY (2) / MacEachern, Kristó / Ahola, Ferencz-Csibi – Antal (1), Péter B. (1), BECZE T. 2 / Kedves, Reisz, Fodor Cs. / Nyisztor, Silló, Bíró / Kovács E., Márton B., Both. Edző: Péter Róbert
GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes (1) / Imre, O. Williams (1) / Szabó T. – VINCZE P. (1), CSÁSZÁR 1 (1), BODÓ 1 (2) / Orban 1, Tranca 1, Sárpátki / Ambrus G. (1), Gerads, Väyrynen 1 / Salamon, Ravasz, Sándor-Székely. Edző: Markus Juurikkala
Kapura lövések: 16–28. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/1
MESTERMÉRLEG
Péter Róbert: – Jól kezdtünk, az első emberelőnyünket sikerült rögtön gólra váltani, aztán felesleges szabálytalanság után kaptunk kétperces büntetést, amit a Gyergyó kihasznált. A második harmadban főleg védekeztünk, a harmadikban pedig igyekeztünk türelmesek maradni. Az eredménnyel nem, a küzdőszellemmel elégedett vagyok.
Markus Juurikkala: – Nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Jól kezdtünk, energikusan, sok helyzetet kialakítva játszottunk, legtöbbször az ellenfél térfelén. Tetszett a csapatmunka, amikor kellett, fegyelmezetten védekeztünk. Sokat voltak jégen a speciális egységek, néha talán indokolatlanul is, de ez is a játék része. 

UTE–DVTK JEGESMEDVÉK 5–4 (1–0, 2–3, 1–1, 1–0) – hosszabbításban
Újpest, 950 néző. V: Gebei G., Mach, Kovács P., Varjú.
UTE: Rajna – Tornyai, INGMAN 2 / Ronkainen, Franyó (1) / Pokornyi, Kiss Dániel / Bogesics – KISS P. 1 (3), GOLOD (3), Szalma (2) / Burzan, Thompson (1), Luciani 1 / Lőczi, Szabó Rácz, Rapos 1 / Vértes, Páterka, Kovács Alex. Edző: Jason Morgan
DVTK: Praták – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry 1 / VOKLA (1), Szalay / Szabóki 1 – Marklund, Stuart, Djumics / Rétfalvi K., Kinloch, Pineo 1 (1) / Trajcsik, Csiki 1 (1), Makai / Czecze, MISKOLCZI, Tóth Gergő. Edző: Láda Balázs
Kapura lövések: 26–34. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0.
MESTERMÉRLEG
Jason Morgan: – Nem volt egyszerű, nem volt szép, de megint megtaláltuk a győzelemhez vezető utat. Rajna Miklós betegen vállalta a játékot, így is nagyokat védett. Josef Ingman és Rapos Gergely is első gólját szerezte, aztán Kiss Patrik meze beleragadt a plexibe – sok furcsa dolog történt a meccsen. Az eredmény jó, a játék már kevésbé volt az. 
Láda Balázs: – Jól kezdtünk, de az elején nem használtuk ki a kettős emberelőnyünket, és ahogy mondani szokták, aki ezzel nem él, nem érdemel győzelmet. Mégsem érzem, hogy nem érdemeltük volna meg a sikert, mert sokat dolgoztunk érte, de az UTE ezúttal hatékonyabb volt. 

FEHA19–DEAC 5–4 (2–1, 1–3, 2–0)
MET Aréna, 411 néző. V: Rencz, Sikó (romániai), Sábián, Chinde (román). 
FEHA19: Hegedüs – Sivrin, DÓCZI (1) / Nagy D., DEÁK (2) / Bajkó (1), Salamon Z. / Szabó P. (1) – Keceli-Mészáros 1, Farkas L. 1 (1), Németh Z. / AMBRUS CS. (2), ZAPERNICK 1, Bucskin 1 (1) / Blasits 1, Alapi, Erdőhelyi (1) / Erdősi, Ratnyikov, Simon. Edző: Tokaji Viktor
DEAC: Antek – Jeliszejev, Bukor / USZTYINYENKO 1 (1), Mártonffy (1) / Ph. Kiss, Haranghy / Novikov – Mihalik G. 1, Senfeld, Krutov / MOZER (1), Galoha 1 (1), Aszkarov 1 (1) / Kulesov, Kreisz B., Molnár Z. / Kovács Alpár. Edző: Vaszjunyin Artyom 
Kapura lövések: 36–29. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/3 

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 5–6 (2–2, 1–3, 2–0, 0–1) – hosszabbításban
Dunaújváros, 345 néző. V: Németh M., Belák, Kövesi, Gottlibet. 
DAB: Szücs – Kugyin (1), Mikulovics / Murgic, POZSÁR (2) / Balázsi, Vuoksiala (1) – PINCZÉS 3 (1), Zorin (2), JARULIN 2 (1) / Bánki, Cseh, Károly / Pásztor, Kuminka, Vadócz / Csémi. Edző: Hetler Ádám
BJA HC: Kiss Dániel Péter – SZABÓ B. 1 (1), Pozsgai / Riha (1), Boros / Varga, Seregély / Jurkovics – Horváth B. (1), Nagy G. (2), SCHLEKMANN 2 (1) / Pilon, Novotny (1), KERESZTES L. 2 (2) / Szabó Dániel 1, Molnár B., Banga / Nádasy, Weidemann, Zimányi. Edző: Kangyal Balázs
Kapura lövések: 21–53. Emberelőny kihasználás: 2/0, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Hetler Ádám: – A kapott gólok nagy része azt mutatja, mentálisan vagyunk elsősorban fáradtak, nem fizikailag. A hibáinkat az ellenfél ki is használta, könnyű gólokat lőtt, míg nekünk nagyjából minden gólért meg kellett küzdenünk. Nagyon hiányzott már a hazai pálya, a közönségünk.
Kangyal Balázs: – Minden tiszteletem az ellenfélé, nagyon kevesen voltak, de mindent megtettek a jégen, ezért abszolút megérdemeltek egy pontot, talán még kettőt is megérdemeltek volna. Mi készen álltunk a meccsre, jól is kezdtünk, mindent úgy csináltunk, ahogyan kellett – körülbelül tíz percig.

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. Corona Brasov2821115126–80+4666
2. Gyergyói Hoki Klub292018124–69+5562
3. UTE2916310109–83+2654
4. DEAC2812367107–79+2848
5. DVTK Jegesmedvék2911331287–83+442
6. Budapest Jégkorong Akadémia287541289–94–535
7. Sport Club Csíkszereda2910121682–98–1634
8. FEHA19288131676–115–3929
9. Dunaújvárosi Acélbikák283212269–168–9914

 

FEHA19 Csíkszereda jégkorong férfi jégkorong DEAC jégkorong Budapest Jégkorong Akadémia HC jégkorong Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
Legfrissebb hírek

Hosszabbítás után kikapott a listavezető otthonában a Fehérvár az osztrák hokiligában

Jégkorong
30 perce

Erste Liga: kétszeres olimpikon hátvédet igazolt a Csíkszereda

Jégkorong
11 órája

Újra hazai jégen játszhat az Erste Ligában a Dunaújváros

Jégkorong
2026.01.13. 15:47

Erste Liga: a címvédő Gyergyó kiütötte a Dunaújvárost

Jégkorong
2026.01.11. 19:10

Jégkorong: Nagy Dominik felnőtt a feladathoz a Hydro Fehérvárban

Utánpótlássport
2026.01.08. 18:53

Klubtörténeti tett a fehérvári akadémistáktól

Jégkorong
2026.01.08. 18:35

Jégkorong MK: a FEHA19 ledolgozta négygólos hátrányát, és elődöntős

Jégkorong
2026.01.06. 21:48

Erste Liga: túl laza volt az Újpest, nem alkalmazkodott a Fehérvár

Jégkorong
2026.01.05. 09:19
Ezek is érdekelhetik