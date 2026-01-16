Dunaújvárosban hosszabbítás után nyert a magyar bajnok BJAHC az Erste Ligában

Bár a duplázó Becze Tihamér révén a Csíkszereda szereztek vezetést, még az első szünet előtt fordított a GYHK, amelynek mindegyik gólját más szerezte: Orban Brance, Daniel Tranca, Janne Vayrynen, Császár Hunor és Bodó Christopher.

A sereghajtó Dunaújvárosiaknak ez volt az idénybeli első meccsük hazai jégen, ugyanis a helyi csarnokot az átépítés és felújítás miatt csak a héten hitelesítették.

A fővárosiak már a 44. másodpercben betaláltak, ám az első harmad 2–2-vel zárult, majd a BJA lendületből 5–2-re elhúzott. Ám Tigran Jarulin és a mesterhármasig jutó Pinczés Olivér révén 5-5 lett az 50. percben. Jött a ráadás, amely 38 másodpercig tartott, ekkor Schlekmann Márk talált be.

Újpesten fordulatos meccset vívott az UTE és a DVTK Jegesmedvék. A hazaiak 1–0-ra és 3–2-re, a vendégek pedig 2–1-re és 4–3-ra vezettek. Az 53. percben 4–4 lett az állás, és itt is jöhetett a túlórázás. A maximális öt percből már csak nyolc másodperc volt hátra, amikor a debütáló, és végül két gólig jutó svéd Josef Ingman eredményes volt, így két pontot tartott otthon a lila-fehér gárda.

A magyar bajnoki ezüstérmes Debrecen nyitó góljára hárommal felelt a házigazda FEHA19, ezt követően viszont szintén sorozatban háromszor volt eredményes a rivális. A harmadik harmad elején a Fehérvár duplázott és ismét vezetett, a hajrában pedig sikerült megőriznie minimális előnyét.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)

Csíkszereda, 1950 néző. V: Tóth Renátó, André (romániai), Váczi D., Magyar (romániai).

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Salló, LÁDAY (2) / MacEachern, Kristó / Ahola, Ferencz-Csibi – Antal (1), Péter B. (1), BECZE T. 2 / Kedves, Reisz, Fodor Cs. / Nyisztor, Silló, Bíró / Kovács E., Márton B., Both. Edző: Péter Róbert

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes (1) / Imre, O. Williams (1) / Szabó T. – VINCZE P. (1), CSÁSZÁR 1 (1), BODÓ 1 (2) / Orban 1, Tranca 1, Sárpátki / Ambrus G. (1), Gerads, Väyrynen 1 / Salamon, Ravasz, Sándor-Székely. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 16–28. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Péter Róbert: – Jól kezdtünk, az első emberelőnyünket sikerült rögtön gólra váltani, aztán felesleges szabálytalanság után kaptunk kétperces büntetést, amit a Gyergyó kihasznált. A második harmadban főleg védekeztünk, a harmadikban pedig igyekeztünk türelmesek maradni. Az eredménnyel nem, a küzdőszellemmel elégedett vagyok.

Markus Juurikkala: – Nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Jól kezdtünk, energikusan, sok helyzetet kialakítva játszottunk, legtöbbször az ellenfél térfelén. Tetszett a csapatmunka, amikor kellett, fegyelmezetten védekeztünk. Sokat voltak jégen a speciális egységek, néha talán indokolatlanul is, de ez is a játék része.

UTE–DVTK JEGESMEDVÉK 5–4 (1–0, 2–3, 1–1, 1–0) – hosszabbításban

Újpest, 950 néző. V: Gebei G., Mach, Kovács P., Varjú.

UTE: Rajna – Tornyai, INGMAN 2 / Ronkainen, Franyó (1) / Pokornyi, Kiss Dániel / Bogesics – KISS P. 1 (3), GOLOD (3), Szalma (2) / Burzan, Thompson (1), Luciani 1 / Lőczi, Szabó Rácz, Rapos 1 / Vértes, Páterka, Kovács Alex. Edző: Jason Morgan

DVTK: Praták – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry 1 / VOKLA (1), Szalay / Szabóki 1 – Marklund, Stuart, Djumics / Rétfalvi K., Kinloch, Pineo 1 (1) / Trajcsik, Csiki 1 (1), Makai / Czecze, MISKOLCZI, Tóth Gergő. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 26–34. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0.

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Nem volt egyszerű, nem volt szép, de megint megtaláltuk a győzelemhez vezető utat. Rajna Miklós betegen vállalta a játékot, így is nagyokat védett. Josef Ingman és Rapos Gergely is első gólját szerezte, aztán Kiss Patrik meze beleragadt a plexibe – sok furcsa dolog történt a meccsen. Az eredmény jó, a játék már kevésbé volt az.

Láda Balázs: – Jól kezdtünk, de az elején nem használtuk ki a kettős emberelőnyünket, és ahogy mondani szokták, aki ezzel nem él, nem érdemel győzelmet. Mégsem érzem, hogy nem érdemeltük volna meg a sikert, mert sokat dolgoztunk érte, de az UTE ezúttal hatékonyabb volt.

FEHA19–DEAC 5–4 (2–1, 1–3, 2–0)

MET Aréna, 411 néző. V: Rencz, Sikó (romániai), Sábián, Chinde (román).

FEHA19: Hegedüs – Sivrin, DÓCZI (1) / Nagy D., DEÁK (2) / Bajkó (1), Salamon Z. / Szabó P. (1) – Keceli-Mészáros 1, Farkas L. 1 (1), Németh Z. / AMBRUS CS. (2), ZAPERNICK 1, Bucskin 1 (1) / Blasits 1, Alapi, Erdőhelyi (1) / Erdősi, Ratnyikov, Simon. Edző: Tokaji Viktor

DEAC: Antek – Jeliszejev, Bukor / USZTYINYENKO 1 (1), Mártonffy (1) / Ph. Kiss, Haranghy / Novikov – Mihalik G. 1, Senfeld, Krutov / MOZER (1), Galoha 1 (1), Aszkarov 1 (1) / Kulesov, Kreisz B., Molnár Z. / Kovács Alpár. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 36–29. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/3

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 5–6 (2–2, 1–3, 2–0, 0–1) – hosszabbításban

Dunaújváros, 345 néző. V: Németh M., Belák, Kövesi, Gottlibet.

DAB: Szücs – Kugyin (1), Mikulovics / Murgic, POZSÁR (2) / Balázsi, Vuoksiala (1) – PINCZÉS 3 (1), Zorin (2), JARULIN 2 (1) / Bánki, Cseh, Károly / Pásztor, Kuminka, Vadócz / Csémi. Edző: Hetler Ádám

BJA HC: Kiss Dániel Péter – SZABÓ B. 1 (1), Pozsgai / Riha (1), Boros / Varga, Seregély / Jurkovics – Horváth B. (1), Nagy G. (2), SCHLEKMANN 2 (1) / Pilon, Novotny (1), KERESZTES L. 2 (2) / Szabó Dániel 1, Molnár B., Banga / Nádasy, Weidemann, Zimányi. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 21–53. Emberelőny kihasználás: 2/0, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Hetler Ádám: – A kapott gólok nagy része azt mutatja, mentálisan vagyunk elsősorban fáradtak, nem fizikailag. A hibáinkat az ellenfél ki is használta, könnyű gólokat lőtt, míg nekünk nagyjából minden gólért meg kellett küzdenünk. Nagyon hiányzott már a hazai pálya, a közönségünk.

Kangyal Balázs: – Minden tiszteletem az ellenfélé, nagyon kevesen voltak, de mindent megtettek a jégen, ezért abszolút megérdemeltek egy pontot, talán még kettőt is megérdemeltek volna. Mi készen álltunk a meccsre, jól is kezdtünk, mindent úgy csináltunk, ahogyan kellett – körülbelül tíz percig.