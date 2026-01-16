Hosszabbítás után kikapott a listavezető otthonában a Fehérvár az osztrák hokiligában

IGAZI ERŐPRÓBA VÁRT az osztrák ligás csapatokra péntek este, a Fehérvár és a Ferencváros is élcsapattal mérkőzött meg. Mindkét együttesünkre ráfért a pont, hiszen a kék-fehérek azon felül, hogy megszilárdítanák a helyüket a hetedik helyen, kis szerencsével még előre is kacsingathatnak, míg az FTC a 7. és 10. hely közötti pozíciókban ragadna meg.

A Volán az élcsapatok közül is a legjobbal, a tabellát vezető Klagenfurttal találkozott, méghozzá idegenben. A papírforma ellenére az első 15 percben nem nagyon lehetett volna eldönteni, melyik gárda áll az élen, és melyik küzd azért, hogy egyáltalán legyen esélye bejutni a rájátszásba. A 16. percben kapott emberhátrány mindent megváltoztatott, Tim Campbell kiállítását követően éles szögből Nicholas Eric Petersen talált be, majd fél perccel később két blokkot követően Filip Simovic lövése már a hálóban kötött ki.

A második harmadot jól indította a Volán, szűk négy perc alatt eltüntette a hátrányt. Joel Messner nyitotta meg az egyenlítési hadműveletet, a védő lövésénél Erdély Csanád takart kiválóan. A 24. perc végén Bartalis István lódult meg, körbekorcsolyázta a klagenfurti védelmet, majd közelről túljárt Florian Vorauer eszén is. Később emberelőnyben és öt az öt ellen is megszerezhette volna a vezetést a Fehérvár, de kimaradtak a helyzetek.

Az utolsó játékrészben sem esett vissza az iram, a Volán tudta tartani a lépést a listavezetővel. A mérkőzés hű tükörképe volt a rendes játékidő utolsó egy perce, ahol először Trevor Cheek dönthette el volna a három pont sorsát, majd a túloldalon Clemens Unterweger löketét hatástalanította Horváth Dominik. A ráadásban végül a Klagenfurt húzta be a győzelmet, Jan Mursak bombája kötött ki a kapuban.

A Ferencváros olaszországi vendégjátéka jól indult, majd a harmad közepén emberelőnyben Matt Bradley talált be. Lendületbe jött a Bolzano, három és fél perc múlva Brett Pollock kapott zseniális passzt a társaktól, a kapu előtt pedig nem hibázott a csatár, az akció során többször is tisztázhattak volna a zöld-fehérek, de nem sikerült. Nem roskadt össze az FTC, és ez szépítést eredményezett, Jussi Tammela talált be az olaszok kapujába.

A biztató harmadzárás után a középső húsz perc rosszul sikerült a Fradinak, hatalmas offenzíva alá vették a hazaiak a magyar kaput, Bálizs Bence ebben a játékrészben 26 lövést kapott…Cristiano Digiacinto előtt adódott a legnagyobb lehetőség, egyedül, ziccerben vezethette rá Bálizsra, de a magyar portás ahogy az egész mérkőzésen, ebben a szituációban is megmutatta klasszisát.

Az utolsó harmadra jobban jött ki a Ferencváros, és ez meg is hozta az egyenlítést, Joose Antonen ültette be a hintába a védőket és lőtt a kapuba közelről. A vendégek kihagytak egy emberelőnyt, és ezt követően megint fölénybe kerültek az olaszok, de Bálizs bravúrt bravúrra halmozott. A játékrész közepén Shane Gerlich léphetett ki teljes egyedül már a félpályánál, ki is használta a ziccert, ám a zöld-fehérek kispadja megnézette az akciót a játékvezetőkkel, ugyanis a támadást kisérő másik hazai támadó lesre korcsolyázott. Négy perccel a vége előtt már Bálizs sem segíthetett, a védők megint nem tudtak tisztázni, és Brad McClure közeli ismétlése a kapuban kötött ki.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

KLAGENFURT (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV1 9 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után

Klagenfurt, 4005 néző. V.: Ofner, Unterweger (osztrákok), Hribar (szlovén), Weiss (osztrák).

KLAGENFURT: Vorauer – Unterweger, NICKL (2) / Sabblattnig, Preiml / Böhs, Simovic 1 / Leitner – Schwinger, MURSAK 1 (1), PETERSEN 1(1) / Waschnig, Kempe (1), From (1) / Herburger, van Ee, Fraser / Dobrovolnyi, Obersteiner, Hochegger. Edző: Kirk Furey

FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – Stipsicz, MESSNER 1 / Horváth Donát, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Falus – Erdély, BARTALIS 1 (1), KURALT (2) / Archibald, Hári, Gerlach / Cheek, Richards, Kulmala / Mihály, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 24–41. Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Összességében örülök az egy pontnak, a hosszabbításban bármelyik oldalra eldőlhetett volna a mérkőzés. Tetszett ahogy játszottunk, az első harmad után visszavágtunk, két gólt is szereztünk a középső játékrészben. Kevés kiállítást hozott a mérkőzés, öt az öt ellen felvettük a versenyt, jól játszottak a srácok.

HCB SÜDTIROL ALPERIA (olasz)–FTC-TELEKOM 3–2 (2–1, 0–0, 1–1)

Bolzano, 3290 néző. V: Nikolic, Winkler (osztrákok), Fleischmann, Rigon (olaszok).

BOLZANO: Harvey – Samuelsson, Valentine / Gildon (1), Cairns / Miglioranzi, Diperna / Larcher, Gennaro / – Frank, Mislex, Brunner / POLLOCK 1, Gersich (1), Gazley (1) / SCHNEIDER (2), BRADLEY 1, MCCLURE 1 / Frigo, Mantenuto (1), Digiacinto. Edző: Doug Shedden

FTC: BÁLIZS– Bengtsson, Lindgren / Horváth M., L. Green / Hudec, Hadobás (1) / Tóth G. – Shaw, Kestilä, Laskawy / G. Green (1), Coulter (1), ANTONEN 1 / Sofron (1), Molnár D., TAMMELA 1 / Mihalik A., Mattyasovszki, Galajda. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 67–23. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 1/0

A többi mérkőzésen

Innsbruck–Graz 3–2

Villach–Salzburg 2–5

Vorarlberg–Vienna 4–0

Val Pusteria–Black Wings Linz 3–1