A húsz év alatti orosz és fehérorosz súlyemelők használhatják hazájuk zászlaját nemzetközi versenyeken
A 20 év alatti orosz és fehérorosz súlyemelők ezentúl ismét használhatják nemzeti zászlójukat és himnuszukat a nemzetközi versenyeken – a korábbi szankciók enyhítését a sportági világszövetség (IWF) elnöksége szavazta meg.
Az engedménnyel a két ország fiatal versenyzői először a májusi junior-világbajnokságon, illetve a júliusi ifjúsági vb-n élhetnek. Az IWF szabályai szerint az ifi kategóriába a 15 év alatti, a juniorokéba pedig a 15 és 20 év közötti sportolók tartoznak.
A ukrajnai háború 2022-es kitörése nyomán bevezetett tilalmakon az IWF vezetése először 2023 májusában enyhített, amikor úgy döntött, hogy engedélyezi a semleges státuszú oroszok és fehéroroszok részvételét a világszövetség égisze alatt zajló versenyeken.
A felnőttek esetében a nemzeti szimbólumok használata továbbra is tilos az IWF-eseményeken.
(MTI)
Legfrissebb hírek
Los Angelesben edzőtáborozik az öttusa-válogatott
Egyéb egyéni
2026.01.12. 11:24
Nagy Péter: Már nem eltűnt sportág látszatát keltjük
Egyéb egyéni
2025.12.28. 11:13
Ezek is érdekelhetik