A húsz év alatti orosz és fehérorosz súlyemelők használhatják hazájuk zászlaját nemzetközi versenyeken

2026.01.24. 14:08
Fotó: Getty Images
súlyemelés olimpia orosz-ukrán háború
A 20 év alatti orosz és fehérorosz súlyemelők ezentúl ismét használhatják nemzeti zászlójukat és himnuszukat a nemzetközi versenyeken – a korábbi szankciók enyhítését a sportági világszövetség (IWF) elnöksége szavazta meg.

Az engedménnyel a két ország fiatal versenyzői először a májusi junior-világbajnokságon, illetve a júliusi ifjúsági vb-n élhetnek. Az IWF szabályai szerint az ifi kategóriába a 15 év alatti, a juniorokéba pedig a 15 és 20 év közötti sportolók tartoznak.

A ukrajnai háború 2022-es kitörése nyomán bevezetett tilalmakon az IWF vezetése először 2023 májusában enyhített, amikor úgy döntött, hogy engedélyezi a semleges státuszú oroszok és fehéroroszok részvételét a világszövetség égisze alatt zajló versenyeken.

A felnőttek esetében a nemzeti szimbólumok használata továbbra is tilos az IWF-eseményeken.

(MTI)

 

