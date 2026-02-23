Nemzeti Sportrádió

A Nemzetközi Sportmászószövetség véget vetett az oroszok és a fehéroroszok felfüggesztésének

2026.02.23. 17:16
null
Oroszország Fehéroroszország Nemzetközi Sportmászó-szövetség
A Nemzetközi Sportmászószövetség véget vetetett az oroszok és a fehéroroszok felfüggesztésének, de a két ország mászói továbbra is csak semleges színekben indulhatnak a nemzetközi viadalokon.

A két ország tagszervezetét még 2022 márciusában, az ukrajnai háború kirobbanása után függesztették fel, de a végrehajtó bizottság mostani döntése értelmében a sportolók részt vehetnek a versenyeken, ezáltal bekapcsolódhatnak a Los Angeles-i olimpia kvalifikációs sorozatába is.

A sportolók és a sportvezetők mostantól semleges színekben szerepelhetnek a megmérettetéseken, de a két ország továbbra sem rendezhet nemzetközi viadalokat.

 

