A Nemzetközi Sportmászószövetség véget vetett az oroszok és a fehéroroszok felfüggesztésének

A két ország tagszervezetét még 2022 márciusában, az ukrajnai háború kirobbanása után függesztették fel, de a végrehajtó bizottság mostani döntése értelmében a sportolók részt vehetnek a versenyeken, ezáltal bekapcsolódhatnak a Los Angeles-i olimpia kvalifikációs sorozatába is.

A sportolók és a sportvezetők mostantól semleges színekben szerepelhetnek a megmérettetéseken, de a két ország továbbra sem rendezhet nemzetközi viadalokat.