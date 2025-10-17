Huszák Alexandra ott lesz az Ottawa edzőtáborában

A kanadai együttes 29 játékosnak küldött meghívót, köztük a magyar válogatott csatárnak. A 30 éves Huszák Alexandrának nincs PWHL-szerződése, és azért hajt majd az összetartáson, hogy legyen. A fővárosiak két edzőmérkőzést játszanak a november 22-én rajtoló szezon előtt.

Az Ottawa Charge tizenöt támadóval, tíz védővel és négy kapussal számol az edzőtáborban. Közülük tizenkét csatárnak, nyolc hátvédnek és három kapusnak már van PWHL-es szerződése.

A PWHL-ben eddig csak egy magyar születésű hokis szerepelt, Garát-Gasparics Fanni, aki a liga első, 2023–2024-es idényében az Ottawában 15 mérkőzésen egy gólt ütött. Rajta kívül a torontói születésű, honosított Baker Taylor két szezon alatt összesen 25 meccset játszott a New Yorkban.