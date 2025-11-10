TF: száz éve a magyar nemzet szolgálatában

November 6-án, alapítása századik évfordulóján a Csörsz utcai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban rendezett jótékonysági bállal zárta centenáriumi ünnepségsorozatát a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, vagyis a TF. Csaknem hatszázan – a hazai sportélet neves képviselői, az egyetem vezetősége és dolgozói – gyűltek össze a nagyszabású eseményen, hogy köszöntsék a magyar sportnak rengeteg tudást, szakembert és sikert adó intézményt, valamint ugyancsak százéves egyesületét, a TFSE-t.

A vendégek között az egyetem közösségének számos kiváló tagját üdvözölhettük, így prof. dr. h. c. Mocsai Lajost, a kiváló kézilabda-szakembert, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökét és prof. dr. Sterbenz Tamás rektort.

Az eseményen jelen volt többek között Kis-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár, dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és dr. Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár is.

Köszöntőbeszédében prof. dr. Sterbenz Tamás rektor a nagy elődök – Iglódi Mihály, Hepp Ferenc és Koltai Jenő – örökségét méltatta, köszönetet mondott a TF hírnevét az elmúlt száz évben öregbítő sportolóknak, olimpiai bajnokoknak, majd hozzátette, hogy a TF hivatása, jövőbeni küldetése az egyetem közösségének és a magyar emberek egészségének védelme és támogatása.

Prof. dr. h.c. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a TF korábbi rektora emlékeztetett rá, hogy „a TF történetét közösen írták a kutatók, tanárok, hallgatók és sportolók, továbbá mindazok, akik hittek abban, hogy a mozgáskultúra az emberi élet egyik legnemesebb és legfontosabb formája”, egyúttal kiemelte, hogy az egyetemet alapító egykori kultuszminiszter, Klebelsberg Kuno is „úgy gondolta, hogy a testnevelés a nemzet egészsége, ereje és jövője, a nemzet számára pedig közügy.”

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára – aki annak idején az idén százéves egyetem hallgatója volt – a TF-en végzett szakemberek magyar sportért tett szolgálatát méltatta, kiemelve, hogy tudásukat különböző módon és tisztségekben a MOB-nál is hasznosították. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke Klebelsberg Kuno szellemiségének megőrzését, dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a magyar nemzet testi és szellemi nevelését, felemelkedését, dr. Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár pedig a kiemelkedő magyar sportsikerek tudásbázisának fontosságát hangsúlyozta a TF kapcsán.

A Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, a Magyar Edzők Társasága, a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, valamint a TFSE döntése alapján a TF-hez szorosan kötődő szakemberek emlékérmet, illetve a már nem élő kitüntetettek családtagjai posztumusz-emlékérmet vehettek át a csütörtöki rendezvényen.

Posztumusz-emlékérmet adományoztak dr. Schulek Ágoston egykori rektorhelyettesnek, a Magyar Atlétikai Szövetség korábbi elnökének, prof. dr. Frenkl Róbert és prof. dr. Nyerges Mihály korábbi tanszékvezetőknek, valamint prof. dr. Nádori Lászlónak, az egykori elismert és népszerű oktatónak. TF-emlékérmet kapott prof. dr. h.c. Mocsai Lajos kuratóriumi elnök, mind a mai napig a legeredményesebb magyar kézilabdaedző, dr. Tóth Ákos, az Úszó és Vízi Sportok Tanszék korábbi vezetője, az úszók korábbi szövetségi kapitánya, dr. Dosek Ágoston, a TF nyugalmazott egyetemi docense, Ekler Luca, a TF és a TFSE kétszeres paralimpiai bajnok paraatlétája – aki felszólalásában emlékeztetett a TFSE olimpiai és paralimpiai eredményességére (összességében egy arany-, három ezüst- és hat bronz-, illetve két arany- és egy ezüstérem az eddigi nyári olimpiai és paralimpiai játékokon) –, Szalma László kétszeres fedett pályás Európa-bajnok mesteredző, a TF egyetemi docense, Németh Lajos, a TFSE elnöke, a női röplabdázók korábbi szövetségi kapitánya és Schmittné Makray Katalin, a TF Alumni-nagykövete.

A jótékonysági bál kiemelt célja volt a támogatás, ennek szellemében a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány a jegybevétel egy részét a leginkább rászorulóknak ajánlotta fel, különös tekintettel az egyetem korábbi, nehéz helyzetbe került kollégáira. A csütörtöki rendezvényen volt tombola is, amelyen a 2026-os Formula–1-es Magyar Nagydíj hétvégéjére két bérletet, két értékes iPhone-t, két kétéjszakás, két főre szóló félpanziós üdülést hazai öt- és négycsillagos szállodákban, a Ferencvárosi Torna Club labdarúgói és korábbi magyar válogatott kézilabdázók által aláírt mezt, továbbá az egyetemet fenntartó kuratórium által felajánlott svájci karórát is lehetett nyerni.

A TF100 Bálon a támogatói jegyet vásárlók több mint 8 millió forinttal támogatták a kezdeményezést.